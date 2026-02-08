شبكة تلفزيون الصين الدولية: مكالمات "شي جين بينغ" في نفس اليوم مع بوتين وترامب تؤكد دور الصين في الاستقرار العالمي

بكين ، 7 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- عقد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" محادثات منفصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء ، وهي جولة نادرة من دبلوماسية اليوم الواحد. نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقالاً يحلل أولويات جلستيّ المباحثات رفيعتيّ المستوى ، ويدرس الدور المتزايد للصين كقوة استقرار في المشهد العالمي المتزايد التقلب.

عقد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" محادثات متتالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء ، وهي جولة نادرة من دبلوماسية اليوم الواحد.

وتؤكد تفاعلات اليوم الواحد، وفقًا للتحليل، جهود الصين لتعزيز التنسيق بين الدول الكبرى، ومنع تصعيد التوترات العالمية وحماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي وسط ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية.

المحادثات الصينية الروسية تؤكد التنسيق الاستراتيجي

خلال اجتماع افتراضي مع بوتين ، استعرض "شي" التقدم المحرز في العلاقات بين الصين وروسيا خلال العام الماضي ، مشيرًا إلى التقدم المحرز في التنسيق الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والمشاركة المتعددة الأطراف.

وأشار "شي" إلى أن الجانبين احتفلوا بشكل مشترك بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية المناهضة للفاشية، مؤكدين من جديد التزامهم بالدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية والتمسك بالإنصاف والعدالة الدولية.

وقال "شي" إن التبادلات الاقتصادية والتجارية استمرت في التطور القوي. تُظهر البيانات الرسمية أن التجارة بين الصين وروسيا بلغت 228.1 مليار دولار في عام 2025 ، متجاوزةً 200 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وعن التبادلات بين الناس ، قال "شي" إن السنة الثقافية الصينية الروسية انتهت بنجاح ، مما عزز التعاون الثقافي والتفاعل العام الوثيق.

وفيما يتعلق بالتعاون المتعدد الأطراف ، سلط "شي" الضوء على تنسيق البلدين داخل "منظمة شنغهاي للتعاون"، والذي قال إنه ساهم في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وعقلانية.

وبالنظر إلى المستقبل ، قال "شي" إن على الجانبين الحفاظ على تبادلات وثيقة على مستوى عالٍ وتعميق التعاون العملي لضمان استمرار العلاقات الثنائية في التطور على المسار الصحيح.

رد بوتين بشكل إيجابي ، قائلاً إن روسيا مستعدة لمواصلة دعم الصين بحزم في حماية السيادة والأمن ، وتوسيع التعاون في التعليم والثقافة ، وتعزيز الرخاء المشترك للشعبين.

وعلى خلفية التوترات الجيوسياسية المتزايدة ، أكد "شي" أن الصين وروسيا ، كدول رئيسية مسؤولة ، ملزمتان بالدفاع عن الإنصاف والعدالة العالمية ، والدفاع عن النظام الدولي الذي تركز عليه الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي ، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي بشكل مشترك.

قال بوتين إن روسيا مستعدة لتعزيز التنسيق مع الصين من خلال المنصات المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة و"منظمة شنغهاي للتعاون" وبريكس، وأعرب عن دعمه لاستضافة الصين للاجتماع الاقتصادي لقادة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" في شينزين.

مكالمة "شي - ترامب- تؤكد على الاحترام المتبادل وإدارة الاختلافات

ركزت المكالمة الهاتفية التي أجراها "شي" مع ترامب على توجيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة من خلال الاختلافات مع توسيع التعاون.

مشيرًا إلى اجتماعهم في بوسان ، قال "شي" إنه ساعد في "تخطيط الاتجاه والمسار للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة". وقال إن كلا الجانبين لديهما مخاوفهما الخاصة وأكد مرة أخرى أن الصين تحترم التزاماتها. شدد "شي" على أنه طالما أن البلدين يتفاعلان معًا بالمساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة ، فيمكنهما إيجاد حلول لمعالجة المخاوف المتبادلة.

كما حدد "شي" أولويات العلاقات الثنائية في عام 2026 ، مشيرًا إلى أن العام يمثل بداية فترة الخطة الخمسية الخامسة عشر (2026-2030) للصين ويتزامن مع الذكرى السنوية الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة.

دعا "شي" إلى تواصل أقوى وإدارة مناسبة للخلافات وتوسيع التعاون العملي والثقة العميقة، وحث الجانبين على استكشاف مسار التعايش السلمي والتعاون المتبادل المنفعة.

رد ترامب بأن العلاقات الأمريكية الصينية هي أهم علاقة ثنائية في العالم ، قائلاً إنه يرحب بنجاح الصين وأن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز التعاون وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية.

شدد "شي" أيضًا على مسألة تايوان ، قائلاً إنها أهم قضية في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وأكد مرة أخرى أن الصين ستحمي بحزم السيادة والسلامة الإقليمية ، وحث الجانب الأمريكي على التعامل مع مبيعات الأسلحة إلى تايوان بحذر.

قال ترامب إنه يفهم مخاوف الصين بشأن مسألة تايوان وهو على استعداد للحفاظ على علاقات ثنائية مستقرة في فترة ولايته.

الصين تبثّ روح اليقين وسط تصاعد التوترات العالمية

جاءت الاشتباكات في نفس اليوم مع استمرار التوترات العالمية مرتفعة ، مع اشتباك عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قرب انتهاء صلاحية آخر معاهدة للسيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير.

وفي الوقت نفسه ، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن نقاط الاحتباس الجيوسياسي المتواصلة مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة في فنزويلا.

قال "وانغ ييوي"، الأستاذ في جامعة رينمين في الصين ، لشبكة تلفزيون الصين الدولية إن مشاركات الصين المتتالية تعكس جهودها لتعزيز التنسيق بين القوى الكبرى ، ومنع أخطاء الحسابات ودعم بيئة دولية أكثر استقرارًا.

وقال إنه في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي القديم تآكلاً متزايدًا ، تهدف الصين إلى العمل مع القوى العالمية الرئيسية لبناء عالم متعدد الأقطاب أكثر مساواة ونظامًا ودفع نحو شكل أكثر شمولاً من العولمة الاقتصادية ، مع الهدف النهائي من بناء مجتمع له مستقبل مشترك للبشرية.

في الشهر الأول من العام ، زار قادة جمهورية كوريا وأيرلندا وكندا وفنلندا والمملكة المتحدة وأوروغواي الصين. وقال "وانغ" إن المزيد من الدول الغربية تسعى بشكل متزايد إلى تحقيق الاستقرار والتعاون التنموي مع الصين على الرغم من الاختلافات السياسية.

وأضاف "وانغ" أن الصين تؤيد منذ فترة طويلة التعددية وتعارض "قانون الغابة" ، واقترحت رؤية مجتمع له مستقبل مشترك للبشرية بالإضافة إلى أربع مبادرات عالمية رئيسية ، مما يوفر "يقينًا نادرًا" للمجتمع الدولي.

