CGTN : les conversations de Xi Jinping avec Poutine et Trump le même jour soulignent le rôle de la Chine dans la stabilité mondiale

Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu séparément avec le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump mercredi, un rare tour de table diplomatique le même jour. CGTN a publié un article analysant les priorités des deux échanges de haut niveau et examinant le rôle croissant de la Chine en tant que force stabilisatrice dans un paysage mondial de plus en plus imprévisible.

Selon une analyse, ces échanges soulignent les efforts de la Chine pour promouvoir la coordination entre les principaux pays, prévenir l'escalade des tensions mondiales et sauvegarder la stabilité stratégique mondiale dans un contexte d'incertitude croissante.

Les discussions entre la Chine et la Russie mettent l'accent sur la coordination stratégique

Au cours d'une réunion virtuelle avec M. Poutine, M. Xi a passé en revue les progrès réalisés dans les relations entre la Chine et la Russie au cours de l'année écoulée, citant les avancées en matière de coordination stratégique, de coopération économique, d'échanges culturels et d'engagement multilatéral.

M. Xi a noté que les deux pays ont commémoré conjointement le 80e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste, réaffirmant leur engagement à défendre les résultats de la Seconde Guerre mondiale et à protéger l'équité et la justice internationales.

Les échanges économiques et commerciaux ont continué de se développer de manière robuste, a déclaré M. Xi. Les données officielles indiquent que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint 228,1 milliards de dollars en 2025, dépassant les 200 milliards de dollars pendant trois années consécutives.

En ce qui concerne les échanges entre les peuples, M. Xi a déclaré que l'Année culturelle Chine-Russie s'était conclue avec succès, renforçant encore la coopération culturelle et une interaction publique plus étroite.

En matière de coopération multilatérale, M. Xi a souligné la coordination des deux pays au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui, selon lui, a contribué à la mise en place d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable.

M. Xi a déclaré que les deux parties devraient à l'avenir maintenir des liens étroits de haut niveau et approfondir la coopération pratique afin de garantir que les relations bilatérales continuent à se développer sur la bonne voie.

M. Poutine a réagi positivement en déclarant que la Russie était prête à soutenir fermement la Chine dans la sauvegarde de la souveraineté et de la sécurité, dans le développement de la coopération en matière d'éducation et de culture et dans la promotion d'une prospérité partagée entre les deux peuples.

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, M. Xi a souligné que la Chine et la Russie, en tant que grands pays responsables, ont le devoir de maintenir l'équité et la justice dans le monde, de défendre le système international basé sur les Nations unies et les normes fondamentales du droit international et de maintenir conjointement la stabilité stratégique mondiale.

M. Poutine a signalé que la Russie était prête à renforcer la coordination avec la Chine par le biais de plateformes multilatérales, notamment les Nations unies, l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS, et a exprimé son soutien à la Chine pour l'organisation de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC à Shenzhen.

L'appel Xi-Trump met l'accent sur le respect mutuel et la gestion des différences

L'appel téléphonique de M. Xi avec M. Trump a été consacré à la gestion des relations entre la Chine et les États-Unis à travers les différences tout en développant la coopération.

Revenant sur leur rencontre à Busan, M. Xi a déclaré qu'elle avait permis de « définir l'orientation et le cap des relations entre la Chine et les États-Unis. » Il a indiqué que les deux parties avaient leurs propres préoccupations et a réitéré que la Chine respectait ses engagements. M. Xi a souligné que tant que les deux pays adoptaient une approche basée sur l'égalité, le respect et le bénéfice mutuel dans leurs interactions, ils pourront trouver des solutions pour répondre à leurs préoccupations mutuelles.

M. Xi a également évoqué les priorités des relations bilatérales en 2026, notant que cette année marque le début de la période du 15e plan quinquennal de la Chine (2026-2030) et coïncide avec le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

M. Xi a appelé à une communication plus forte, à une gestion appropriée des différences, à une coopération pratique élargie et à une confiance plus profonde, exhortant les deux pays à s'engager sur la voie de la coexistence pacifique et d'une coopération mutuellement bénéfique.

M. Trump a répondu que les relations entre les États-Unis et la Chine étaient la relation bilatérale la plus importante au monde, affirmant qu'il se félicitait de la réussite de la Chine et que les États-Unis étaient prêts à renforcer la coopération et à promouvoir un développement stable des liens bilatéraux.

M. Xi a également abordé la question de Taïwan, affirmant qu'il s'agissait du problème le plus important dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Il a réaffirmé que la Chine protégerait fermement sa souveraineté et son intégrité territoriale, en conseillant aux Américains de se montrer prudents dans la gestion des ventes d'armes à Taïwan.

M. Trump a déclaré comprendre les préoccupations de la Chine sur la question de Taïwan et qu'il était prêt à maintenir des relations bilatérales stables au cours de son mandat.

La Chine apporte des certitudes dans un contexte de tensions mondiales croissantes

Ces engagements ont eu lieu le même jour, alors que les tensions mondiales restent vives, que l'affrontement militaire entre les États-Unis et l'Iran est un risque majeur et que le dernier traité de contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie est sur le point d'expirer le 5 février.

Au même moment, l'incertitude règne sur les points chauds géopolitiques tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les troubles politiques et économiques actuels au Venezuela.

Wang Yiwei, professeur à l'université Renmin de Chine, a déclaré à CGTN que les engagements successifs de la Chine reflètent ses efforts pour promouvoir la coordination entre les grandes puissances, prévenir les erreurs de calcul et maintenir un environnement international plus stable.

Il a déclaré qu'à l'heure où l'ancien ordre international est de plus en plus érodé, la Chine veut collaborer avec les principales forces mondiales pour mettre en place un monde multipolaire plus égalitaire et plus ordonné et promouvoir une forme de mondialisation économique plus inclusive, dans le but ultime de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Au cours du premier mois de l'année, des dirigeants de la République de Corée, de l'Irlande, du Canada, de la Finlande, du Royaume-Uni et de l'Uruguay se sont rendus en Chine. M. Wang a déclaré que les pays occidentaux sont de plus en plus nombreux à rechercher la stabilité et la coopération au développement avec la Chine, en dépit de leurs divergences politiques.

Wang a ajouté que la Chine défend depuis longtemps le multilatéralisme et s'oppose à la « loi de la jungle ». Elle a proposé la vision d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité ainsi que quatre initiatives mondiales majeures en faveur d'une « rare stabilité » pour la communauté internationale.

