CGTN: Телефонные разговоры Си Цзиньпина в один день с Путиным и Трампом подчеркивают роль Китая в глобальной стабильности

ПЕКИН, 7 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- В среду Председатель КНР Си Цзиньпин провел отдельные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом США Дональдом Трампом, что является редким объемом дипломатии в один день. Медиакомпания CGTN опубликовала статью, в которой анализируются приоритеты этих двух бесед на высоком уровне и рассматривается растущая роль Китая как стабилизирующей силы во все более изменчивой глобальной системе.

По данным анализа, эти контакты в один день подчеркивают усилия Китая в плане содействия координации между крупнейшими странами, предотвращения эскалации глобальной напряженности и сохранения глобальной стратегической стабильности на фоне растущей глобальной неопределенности.

Китайско-российские переговоры подчеркивают стратегическую координацию стран

В ходе виртуальной встречи с Президентом Путиным Си Цзиньпин рассмотрел прогресс в китайско-российских отношениях за последний год, отметив успехи в стратегической координации, экономическом сотрудничестве, культурных обменах и многостороннем взаимодействии.

Си Цзиньпин отметил, что обе стороны совместно провели празднование 80-й годовщины победы в мировой антифашистской войне, подтвердив свою приверженность защите итогов Второй мировой войны и отстаиванию международной справедливости и правосудия.

По словам Председателя Си, экономические и торговые обмены обеспечили устойчивое развитие. Официальные данные показывают, что объем китайско-российской торговли достиг в 2025 году 228,1 млрд долларов США, превышая порог 200 млрд долларов в течение трех лет подряд.

Говоря об обменах между людьми, Си Цзиньпин сказал, что Год культуры Китая и России успешно завершился, дополнительно укрепив культурное сотрудничество и более тесное взаимодействие народов.

В плане многостороннего сотрудничества Си Цзиньпин подчеркнул координацию двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что, по его словам, способствовало формированию более справедливой и разумной системы глобального управления.

Заглядывая в будущее, Си Цзиньпин сказал, что обеим сторонам необходимо поддерживать тесные обмены на высоком уровне и углублять практическое сотрудничество, чтобы обеспечить дальнейшее развитие двусторонних отношений по правильному пути.

Президент Путин ответил положительно, заявив, что Россия готова и впредь твердо поддерживать Китай в защите суверенитета и безопасности, расширении сотрудничества в области образования и культуры, а также в содействии общему процветанию двух народов.

На фоне растущей геополитической напряженности Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия, как ответственные крупные страны, обязаны отстаивать глобальную справедливость и правосудие, защищать ориентированную на ООН международную систему и основные нормы международного права, а также совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

Президент Путин заявил, что Россия готова укреплять координацию с Китаем через многосторонние платформы, включая ООН, ШОС и БРИКС, и выразил поддержку проведения Китаем встречи экономических лидеров АТЭС в Шэньчжэне.

Телефонный разговор между Председателем Си и Президентом Трампом подчеркивает взаимное уважение и попытки урегулирования разногласий

Телефонный разговор Председателя Си с Президентом Трампом был сосредоточен на управлении китайско-американскими отношениями посредством урегулирования разногласий при одновременном расширении сотрудничества.

Отметив их встречу в Пусане, Председатель Си сказал, что она помогла «наметить направление и курс китайско-американских отношений». Он сказал, что у обеих сторон есть собственные опасения, и в очередной раз повторил, что Китай выполняет свои обязательства. Си Цзиньпин подчеркнул, что пока обе страны взаимодействуют друг с другом на основе равенства, уважения и взаимной выгоды, они могут находить решения для преодоления взаимных опасений.

Председатель Си также обозначил приоритеты двусторонних отношений в 2026 году, отметив, что этот год знаменует начало 15-й пятилетки в Китае (2026–2030 гг) и совпадает с 250-летием независимости США.

Си Цзиньпин призвал к более тесному общению, надлежащему урегулированию разногласий, расширению практического сотрудничества и углублению доверия, призвав обе стороны исследовать путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Трамп ответил, что американо-китайские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявив, что он приветствует успех Китая и что Соединенные Штаты готовы укреплять сотрудничество, содействуя стабильному развитию двусторонних связей.

Председатель Си также подчеркнул вопрос Тайваня, заявив, что это самый важный вопрос в китайско-американских отношениях. Он вновь заявил, что Китай будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность, призвав американскую сторону с осторожностью подходить к продаже оружия Тайваню.

Президент Трамп заявил, что понимает озабоченность Китая по вопросу Тайваня и готов поддерживать стабильные двусторонние отношения в течение своего президентского срока.

Китай укрепляет определенность на фоне растущей глобальной напряженности

В тот же день, когда проходили эти контакты, глобальная напряженность оставалась высокой: готово было начаться военное столкновение между США и Ираном, а последний действующий договор между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями должен был истечь 5 февраля.

В то же время сохраняется неопределенность в отношении затяжных геополитических конфликтов, таких как российско-украинский конфликт и продолжающиеся политические и экономические потрясения в Венесуэле.

Ван Ивэй (Wang Yiwei), профессор Китайского народного университета, сказал CGTN, что последовательно проведенные переговоры Китая отражают его усилия по содействию координации между крупнейшими державами, предотвращению просчетов и поддержке более стабильной международной обстановки.

Он сказал, что по мере того, как старый международный порядок сталкивается с растущей эрозией, Китай нацелен на работу с основными глобальными силами для формирования более равноправного и упорядоченного многополярного мира и стремится к более инклюзивной форме экономической глобализации с конечной целью создания сообщества с общим будущим для человечества.

В первом месяце наступившего года Китай посетили лидеры Республики Корея, Ирландии, Канады, Финляндии, Великобритании и Уругвая. Г-н Ван сказал, что все больше западных стран стремятся к стабильности и развитию сотрудничества с Китаем, несмотря на политические разногласия.

Г-н Ван добавил, что Китай долгое время поддерживал многосторонний подход и выступал против «закона джунглей», предлагая перспективу сообщества с общим будущим для человечества, а также четыре крупные глобальные инициативы, обеспечивающие «редкую определенность» для международного сообщества.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-05/Xi-speaks-with-Putin-and-Trump-in-one-day-stressing-global-stability-1KvRsSikpvq/p.html