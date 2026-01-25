شركة CATL ومؤسسة Ellen Macarthur يرسُمان مسارًا للاقتصاد الدائري لبطاريات المركبات الكهربائية عبر ورقة بحثية رائدة

دافوس، سويسرا، 25 يناير 2026 /PRNewswire/ -- الورقة البحثية بعنوان: قيادة التحول – تحويل المخاطر إلى مكافآت من خلال الاقتصاد الدائري لبطاريات المركبات الكهربائية والمعادن الحيوية، التي أصدرتها مؤسسة Ellen MacArthur خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، تُمثل أول خارطة طريق متكاملة وقابلة للتنفيذ لسلسلة القيمة الدائرية لبطاريات المركبات الكهربائية، تستند إلى ممارسات صناعية واقعية. كما تشكّل هذه الورقة محطة بارزة في مسيرة التعاون بين شركة CATL والمؤسسة.

أُعدّ التقرير بمساهمات من أكثر من 30 منظمة رائدة عبر منظومة بطاريات المركبات الكهربائية — من بينها CATL وDHL وVolvo وJLR، إلى جانب مؤسسات بحثية ومنظمات غير حكومية — ويعرض توجهًا واضحًا قائمًا على الخبرة في الصناعة حول كيفية تصميم بطاريات المركبات الكهربائية واستخدامها واستعادتها وإعادة دمجها، بما يحقق أقصى قيمة ويقلل المخاطر المنهجية عبر سلسلة القيمة.

بصفتها الشريك الإستراتيجي المؤسس لمبادرة المعادن الحيوية التابعة للمؤسسة، فقد عملت CATL عن كثب مع مؤسسة Ellen MacArthur ونظرائها في الصناعة لترجمة مبادئ الاقتصاد الدائري إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، مستندة إلى خبرات تشغيلية واقعية. تدعم خارطة الطريق أيضًا التزام CATL العالمي بدائرية الطاقة، بما في ذلك هدفها طويل الأجل المتمثل في فصل نمو البطاريات عن استخراج المواد الخام البِكر.

وتسلّط الضوء على الفرص التي يمكن أن يُتيحها النظام الدائري لبطاريات المركبات الكهربائية عبر البيئة والاقتصاد والمنتجات، وخلق قيمة أوسع. فمن خلال إبقاء البطاريات ومعادنها الحيوية قيد الاستخدام عبر دورات حياة متعددة، يتم تقليل الطلب على المواد المُستخرجة حديثًا، مع خفض الانبعاثات، ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما يتم تعزيز القيمة الاقتصادية عبر تحسين كفاءة استخدام المواد، وتقليل النفايات والتكاليف التشغيلية، وخلق مصادر إيرادات جديدة. في الوقت نفسه، تتم تقوية مرونة سلاسل التوريد وتوزيع المنافع الاقتصادية بشكلٍ أكثر عدالة بين المناطق، مما يدل على أن النهج الدائري المنهجي يحوّل المخاطر المحتملة إلى فرص إستراتيجية مُولّدة للقيمة.

خمس نقاط مضيئة لإطلاق النظام الدائري لبطاريات المركبات الكهربائية

تحدّد الورقة البحثية خمسة إجراءات مترابطة ضرورية للحفاظ على مواد البطاريات في الاستخدامات عالية القيمة وتعزيز مرونة النظام:

تصميم البطاريات من أجل الدائرية، وليس للتخلص منها إعادة النظر في خدمات البطاريات ضمن أنظمة الطاقة والتنقل المُحسّنة توسيع نماذج الأعمال الدائرية التي تتعامل مع البطاريات كأصول طويلة الأجل بناء بنية تحتية دائرية إقليمية والمشاركة في الاستثمار فيها تمكين نظام تشغيلي دائري من خلال البيانات والمعايير والسياسات

إجراءات CATL المُطبَّقة فعليًا

تقوم CATL بالفعل بتطبيق هذه الإجراءات على مستوى النظام عبر عملياتها. فمن خلال فصل البطارية عن المركبة، تدير CATL البطاريات كأصول تُدار مركزيًا، لزيادة معدلات الاستخدام، وتمكين الصيانة المجدولة، وضمان عائد متوقع عند نهاية الاستخدام. واليوم، تشغّل CATL أكثر من 1,000 محطة لتبديل بطاريات سيارات الركاب، وأكثر من 300 محطة للمركبات التجارية، بدعم من منظومة متنامية تضم أكثر من 100 شريك.

يُتيح هذا التكامل على مستوى النظام عمليات استرجاع عالية الجودة وعلى نطاق واسع. تحقق عمليات إعادة التدوير في CATL معدلات استرداد تبلغ 99.6% للنيكل والكوبالت والمنغنيز، و96.5% لليثيوم، مع توسّع قدرة المعالجة لتصل إلى نحو 270 ألف طن سنويًا. وبالتوازي، تطبّق CATL تقنيات كيميائية بديلة مثل بطاريات أيونات الصوديوم، باستخدام مواد متوافرة على نطاق واسع وتُخفّض الانبعاثات الكربونية على مدار دورة الحياة لكل كيلوواط/ساعة بما يصل إلى 60%، ما يُعزّز الأداء الدائري عبر تطبيقات التنقّل، وتبديل البطاريات، وتخزين الطاقة.

التوسّع معًا

خلال كلمته في الإحاطة الإعلامية لقيادة المؤسسة مع CATL، أكّد Jiang Li، نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين مجلس الإدارة في CATL، قائلًا: "يمثّل هذا التقرير محطة بارزة في الرحلة العالمية نحو الاقتصاد الدائري لبطاريات المركبات الكهربائية. يتعيّن الآن توسيع نطاق أنظمة البطاريات الدائرية عبر المناطق والقطاعات والتطبيقات — من المركبات الكهربائية إلى تخزين الطاقة — مع تكييفها بما يتناسب مع سياقات الأسواق المتنوعة".

وقال Wen-Yu Weng، القائد التنفيذي للمعادن الحيوية في مؤسسة Ellen MacArthur: "مع تسارع تبنّي المركبات الكهربائية، لم يعد الاقتصاد الدائري للبطاريات والمعادن الحيوية خيارًا — بل أصبح ضرورة لتيسير التكلفة، وتعزيز المرونة، ودعم النمو طويل الأجل، مع تقليل الآثار البيئية والاجتماعية". "بطاريات المركبات الكهربائية هي أصول إستراتيجية، والنهج الدائري هو المفتاح للحفاظ على قيمتها وضمان ألا تتحول المعادن الحيوية إلى نفايات. ونحن نرحّب بمساهمة CATL ونتطلع إلى مواصلة التعاون للمساعدة في توسيع النظام الدائري الحقيقي للبطاريات ودعم التحول الأوسع في قطاع الطاقة".

بالنسبة لشركة CATL، فإن هذه الأجندة تدعم بشكلٍ مباشر مسارها نحو الحياد الكربوني — استنادًا إلى تحقيق الحياد الكربوني عبر جميع مصانع البطاريات التابعة لها، واستهدافها تحقيق الحياد الكربوني على امتداد سلسلة القيمة الكاملة بحلول عام 2035.

يُمثّل إطلاق التقرير محطة مُبكرة في إطار التعاون الأوسع بين CATL ومؤسسة Ellen MacArthur لتسريع دائرية المعادن الحيوية. ستركّز المرحلة التالية على اختبار هذه الأساليب في البيئات الواقعية، لفهم كيف تعمل حلقات التصميم والاستخدام وإطالة العمر والتجميع وإعادة التدوير معًا على نطاق واسع.

