CATLとEllen Macarthur Foundation、画期的な戦略報告で循環型EVバッテリーの方向性を示す

ダボス（スイス）、2026年1月25日 /PRNewswire/ -- 変化を先導～電気自動車（EV）用バッテリーと重要鉱物向けの循環型経済でリスクを報酬へ変換、 2026年度世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議、World Economic Forum Annual Meeting 2026）の期間中にEllen MacArthur Foundationが発表した戦略報告は、現実の産業界の慣習に基づいたEVバッテリー用の初の統合された実行可能な循環型バリューチェーンのロードマップを示すものです。また、これはContemporary Amperex Technology Co., Limited（CATL）と同財団の協力関係においても画期的な節目となるものです。

この報告書は、 CATL、DHL、Volvo、JLRをはじめ、研究機関やNGOなど、EVバッテリーのエコシステムを代表する30以上の組織からの情報をもとに作成され、EVバッテリーの価値を最大化し、バリューチェーン全体のシステミック・リスクを低減するために、EVバッテリーがどのように設計、使用、回収、再統合されなければならないかについて、業界の情報に基づいた明確な方向性を示している。

同財団が主導する取り組み「重要鉱物ミッション」の創設戦略パートナーとして、CATLは財団および業界の同業者と緊密に協力し、循環型経済の原則を実際の事業経験に基づいた実践的で展開可能な行動へと変換しました。このロードマップはまた、電池の成長とバージン原料の採取を切り分けるという長期目標といった、CATLのグローバルエネルギー循環性コミットメントにも対応しています。

このことは、循環型EVバッテリーシステムが、環境、経済、製品、そしてより広範な価値創造にまたがるチャンスを提供できることを示しています。バッテリーと重要鉱物を何回ものライフサイクルにわたって使用し続けることで、新たに採掘される鉱物の需要を減らし、排出量を削減し、再生可能エネルギーの統合を支援することになります。また、材料効率の向上、廃棄物や操業コストの削減、新たな収益源の創出により、経済的価値も増大します。同時に、サプライチェーンの強靭性を強化し、経済的利益を地域間でより公平に分配します。これは、系統的かつ循環的なアプローチが、潜在的なリスクを戦略的で価値を生み出すチャンスに変えることを示しています。

循環型EVバッテリーシステムを実現するための5つの展望

この戦略報告は、バッテリー材料を高付加価値のまま使用し続け、システムのレジリエンス強化に必要な、相互依存的な5つの行動を特定しています：

廃棄ではなく、循環を想定したバッテリー設計 エネルギーとモビリティを統合した最適化システムにおけるバッテリーサービスの再考 バッテリーを長期的な資産として扱う循環型ビジネスモデルの拡大 地域の循環型インフラの構築と協調投資 データ、基準、政策を通じて、循環型オペレーティング・システムを実現

すでに行われているCATL社の取り組み

CATLはすでに、これらのシステムレベルの行動を事業全体で実践しています。バッテリーを車両から分離することで、CATLはバッテリーを一元管理された資産として管理し、利用率を高め、定期的な保守を可能にして使用終了時の返却を予測可能にします。CATLは現在、1,000カ所超える乗用車、300カ所以上の商用車用スワップステーションを運営しており、100社以上の提携会社からなるエコシステムを擁しています。

このシステム統合により、大規模かつ高品質なリカバリーが実現します。 CATLのリサイクル事業においては、ニッケル、コバルト、マンガンで99.6％、リチウムでは96.5％の回収率を達成しており、処理能力は年間27万トンに拡大しています。これと並行して、CATLはナトリウムイオン電池などの代替化学物質を応用し、幅広く入手可能な材料を使用して、1kW時あたりのライフサイクル炭素排出量を最大60％削減することで、モビリティ、スワッピング、エネルギー貯蔵の各用途で循環型性能を強化しています。

共に規模拡大（Scaling together）

CATLのJiang Li副会長兼取締役会書記は、同財団による経営層向けの説明会で「この報告書は、世界における循環型バッテリー経済に向けた歩みにおいて、大きな節目となるものです。今や、循環型バッテリーシステムは、EVからエネルギー貯蔵まで、地域、産業、用途を超えて拡張され、多様な市場の状況に適応しなければならないのです」と述べています。

Ellen MacArthur Foundationの重要鉱物担当エグゼクティブ・リーダーであるWen-Yu Weng氏は、「EVの普及が加速するなか、バッテリーや重要鉱物の循環型経済はもはや選択肢ではありません。環境・社会への影響を軽減しつつ、手頃な価格、レジリエンス、長期的な成長の実現に不可欠なものなのです。EVバッテリーは戦略的資産であり、その価値を維持し、重要鉱物が廃棄物となることを阻止するためには、循環型アプローチが鍵となります。当社はCATLの貢献を歓迎し、真に循環型のバッテリーシステムを拡大し、より広範なエネルギー転換を支援するための継続的な協力を期待しています」と述べました。

CATLにとって、この議題はカーボンニュートラルへの道筋を直接支えるものであり、すべてのバッテリー工場においてカーボンニュートラルを達成し、2035年までにすべてのバリューチェーンでカーボンニュートラルを達成するという目標に基づくものです。

この報告書の公開は、CATLと財団による、重要鉱物の循環性を加速させるための広範な協力関係における初期の節目となるものです。次の段階においては、設計、使用、寿命延長、回収、リサイクルのループの機能を理解するため、このようなアプローチを実際の環境でストレステストを行うことに注力します。

