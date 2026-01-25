CATL a Ellen Macarthur Foundation určujú v zásadnej bielej knihe smerovanie pre obehové batérie pre elektromobily
DAVOS, Švajčiarsko, 25. januára 2026 /PRNewswire/ -- Biela kniha pod názvom Leading The Charge – Turning risk into reward with a circular economy for EV batteries and critical minerals, (Na čele – premena rizika na odmenu s obehovým hospodárstvom pre batérie pre elektromobily a kritické minerály), ktorú vydala nadácia Ellen MacArthur Foundation počas výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra 2026, predstavuje prvý integrovaný a realizovateľný plán obehového hodnotového reťazca pre batérie do elektromobilov na základe reálnej priemyselnej praxe. Zároveň ide o významný míľnik v spolupráci medzi CATL a nadáciou.
Dokument, ktorý vznikol v spolupráci viac ako 30 popredných organizácií v ekosystéme batérií pre elektromobily – vrátane spoločností CATL, DHL, Volvo a JLR, spolu s výskumnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami – stanovuje jasný smer s ohľadom na odvetvie, ako sa musia batérie pre elektromobily navrhovať, používať, recyklovať a reintegrovať s cieľom maximalizovať hodnotu a znížiť systémové riziko v celom hodnotovom reťazci.
Ako zakladajúci strategický partner misie Nadácie Critical Minerals, spoločnosť CATL úzko spolupracovala s nadáciou a kolegami z odvetvia na zmene princípov obehového hospodárstva na praktické a realizovateľné opatrenia založené na reálnych prevádzkových skúsenostiach. Plán tiež podporuje záväzok spoločnosti CATL v oblasti globálnej energetickej obehovosti vrátane dlhodobého cieľa oddeliť rast výroby batérií od ťažby panenských surovín.
Zdôrazňuje príležitosti, ktoré môže obehový systém batérií pre elektromobily nájsť v oblasti životného prostredia, ekonomiky, produktu a širšej tvorby hodnoty. Vďaka udržiavaniu batérií a ich kritických minerálov v prevádzke počas viacerých životných cyklov sa znižuje dopyt po ťažbe nových materiálov, znižujú sa emisie a podporuje sa integrácia obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň to zvyšuje ekonomickú hodnotu zlepšením materiálovej efektívnosti, znížením nákladov na odpad, ako aj prevádzkových nákladov a vytvára nové zdroje príjmov. Okrem toho sa posilňuje odolnosť dodávateľského reťazca a ekonomické výhody sa rozdeľujú medzi regióny spravodlivejšie, čo ukazuje, že systémový, obehový prístup transformuje potenciálne riziká na strategické príležitosti, ktoré generujú hodnotu.
Päť pozitívnych aspektov zavádzania obehového systému batérií pre elektromobily
Táto biela kniha identifikuje päť vzájomne závislých opatrení potrebných na udržanie vysokohodnotného používania materiálov batérií a podporu odolnosti systému:
- Navrhovať batérie s ohľadom na obehovosť namiesto likvidácie
- Prehodnotiť servis batérií v rámci optimalizovaných systémov energie a mobility
- Rozšíriť obehové obchodné modely, ktoré zaobchádzajú s batériami ako s dlhodobým majetkom
- Budovať a spoluinvestovať do regionálnej obehovej infraštruktúry
- Umožniť obehový prevádzkový systém prostredníctvom údajov, štandardov a politík
Už zavedené opatrenia CATL
CATL už zavádza tieto opatrenia do praxe na systémovej úrovni vo všetkých svojich prevádzkach. Oddelením batérie od vozidla spoločnosť CATL pristupuje k batériám ako k centrálne spravovaným aktívam, čím zvyšuje ich využitie, umožňuje plánovanú údržbu a zaisťuje predvídateľnú návratnosť na konci používania. Spoločnosť CATL dnes prevádzkuje viac ako 1000 výmenných staníc pre osobné vozidlá a viac ako 300 výmenných staníc pre úžitkové vozidlá, s podporou rastúceho ekosystému viac ako 100 partnerov.
Táto systémová integrácia umožňuje vysokokvalitnú obnovu vo veľkej mierke. Recyklačné operácie spoločnosti CATL dosahujú mieru zhodnocovania 99,6 % pre nikel, kobalt a mangán a 96,5 % pre lítium, pričom spracovateľská kapacita sa rozširuje na 270 000 ton ročne. Spoločnosť CATL zároveň aplikuje alternatívne chemické postupy, ako sú sodíkovo-iónové batérie, pričom využíva široko dostupné materiály a znižuje emisie uhlíka počas životného cyklu na kilowatthodinu až o 60 %. Posilňuje tak obehový výkon v oblastiach mobility, výmeny a skladovania energie.
Spoločné rozširovanie
Na brífingu vedenia nadácie pre CATL zdôraznil Jiang Li, podpredseda a tajomník predstavenstva CATL: „Tento dokument predstavuje významný míľnik na globálnej ceste k obehovému hospodárstvu batérií. Obehové systémy batérií sa teraz musia rozšíriť v rámci rôznych regiónov, odvetví a aplikácií – od elektromobilov až po skladovanie energie – a prispôsobiť sa rôznym trhovým kontextom."
„S rastúcim zavádzaním elektromobilov už obehové hospodárstvo pre batérie a kritické nerasty prestáva byť voliteľné – je nevyhnutné pre cenovú dostupnosť, odolnosť a dlhodobý rast, pričom zároveň znižuje environmentálne a sociálne dopady," doplnil Wen-Yu Weng, výkonný riaditeľ pre kritické nerasty v nadácii Ellen MacArthur Foundation. „Batérie pre elektromobily sú strategickými aktívami a obehové prístupy sú kľúčové pre zachovanie ich hodnoty a zaistenie toho, aby sa kritické nerasty nikdy nestávali odpadom. Vítame príspevok spoločnosti CATL a tešíme sa na pokračovanie v spolupráci, ktorá pomôže rozšíriť skutočne obehový batériový systém a podporiť širšiu energetickú transformáciu."
Pre spoločnosť CATL je tento program priamou podporou jej cesty k uhlíkovej neutralite – stavia na dosiahnutí uhlíkovej neutrality vo všetkých jej závodoch na výrobu batérií a na jej cieli dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom hodnotovom reťazci do roku 2035.
Zverejnenie dokumentu predstavuje prvý míľnik v širšej spolupráci CATL a nadácie s cieľom urýchliť obehové využitie kritických nerastov. Ďalšia fáza bude zameraná na záťažové testovanie týchto prístupov v reálnych prostrediach, aby sa dospelo k pochopeniu, ako cykly návrhu, používania, predlžovania životnosti, zberu a recyklácie fungujú spoločne vo veľkej mierke.
