CATL과 엘렌 맥아더 재단, 획기적인 백서를 통해 순환형 전기차 배터리 방향 제시

다보스, 스위스 2026년 1월 25일 /PRNewswire/ -- 세계경제포럼(World Economic Forum) 연례회의 2026 기간 중 엘렌 맥아더 재단(Ellen MacArthur Foundation)이 발표한 백서 변화를 주도하다 - 전기차 배터리 및 핵심 광물을 위한 순환 경제로 위험을 보상으로 전환하기(Leading The Charge – Turning risk into reward with a circular economy for EV batteries and critical minerals)는 실제 산업 현장 경험에 기반한 최초의 통합적이고 실행 가능한 전기차(EV) 배터리 전용 순환 가치사슬 로드맵을 제시했다. 또한 이는 CATL과 재단 간 협력의 중요한 이정표다.

CATL, DHL, 볼보(Volvo), JLR을 비롯한 연구기관 및 비정부기구(NGO) 등 EV 배터리 생태계 전반에 걸친 30여 개 선도 기관의 의견을 수렴해 개발된 이 보고서는 EV 배터리가 어떻게 설계되고, 사용되며, 회수되고, 재통합되어야 하는지에 대해 산업 현장의 시각에서 명확한 방향을 제시하며, 가치사슬 전반에서 가치 극대화와 시스템 리스크 감소를 목표로 한다.

(PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))

엘렌 맥아더 재단의 핵심 광물 미션(Critical Minerals Mission) 창립 전략 파트너인 CATL은 재단 및 산업 파트너들과 긴밀히 협력해 순환 경제 원칙을 실제 운영 경험에 기반한 실용적이고 실행 가능한 행동으로 전환했다. 이 로드맵은 또한 배터리 성장을 천연 원자재 추출과 분리하려는 장기 목표를 포함한 CATL의 글로벌 에너지 순환 공약(Global Energy Circularity Commitment)을 지원한다.

보고서는 환경, 경제, 제품 및 광범위한 가치 창출 전반에서 순환형 EV 배터리 시스템이 창출할 기회를 강조한다. 배터리와 핵심 광물을 여러 생애주기에 걸쳐 활용함으로써 신규 채굴 자재에 대한 수요를 줄이고, 배출량을 낮추며, 재생에너지 통합을 지원한다. 또한 자원 효율성을 높이고 폐기물과 운영 비용을 절감하며 새로운 수익원을 창출함으로써 경제적 가치를 증대시킨다. 동시에 공급망 회복력을 강화하고 지역 간 경제적 혜택을 보다 공정하게 분배해, 체계적인 순환 접근 방식이 잠재적 리스크를 전략적 가치 창출 기회로 전환할 수 있음을 보여준다.

순환형 EV 배터리 시스템을 실현하기 위한 5대 핵심 과제

이 백서는 배터리 소재를 고부가가치 상태로 유지하고 시스템 회복력을 강화하기 위해 상호 연계된 다섯 가지 행동 과제를 제시한다.

폐기가 아닌 순환을 고려한 배터리 설계 최적화된 에너지–모빌리티 시스템 내에서 배터리 서비스 재구상 배터리를 장기 자산으로 취급하는 순환 비즈니스 모델 확대 지역 기반 순환 인프라 구축 및 공동 투자 데이터, 표준, 정책을 통한 순환 운영 체계 구축

이미 실행 중인 CATL의 실천 사례

CATL은 이미 운영 전반에서 이러한 시스템 차원의 행동을 실천으로 옮기고 있다. 차량에서 배터리를 분리해 중앙에서 관리되는 자산으로 운영해 활용도를 높이고 계획적 유지보수를 가능하게 하며, 사용 종료 시점에서 예측 가능한 회수를 보장한다. 현재 CATL은 1000개 이상의 승용차 교환 스테이션과 300개 이상의 상용차 교환 스테이션을 운영하고 있으며, 100개 이상의 파트너로 구성된 성장하는 생태계의 지원을 받고 있다.

이러한 시스템 통합은 대규모 고품질 회수를 가능하게 한다. CATL의 재활용 사업은 니켈, 코발트, 망간 99.6%, 리튬 96.5%의 회수율을 달성하고 있으며, 처리 용량은 연간 27만톤까지 확대되고 있다. 이와 병행하여 CATL은 나트륨 이온 배터리와 같은 대체 화학 기술을 적용하고 있다. 이는 널리 이용 가능한 자재를 사용하고 킬로와트시(kWh)당 수명 주기 탄소 배출량을 최대 60%까지 줄여 모빌리티, 교환 및 에너지 저장 애플리케이션 전반에서 순환 성능을 강화한다.

함께하는 확장

재단 임원 브리핑에서 장리(Jiang Li) CATL 부회장 겸 이사회 서기는 "이번 보고서는 글로벌 순환형 배터리 경제로 나아가는 여정에서 중요한 이정표를 의미한다. 이제 순환형 배터리 시스템은 EV에서 에너지 저장에 이르기까지 지역, 산업, 적용 분야 전반으로 확장되고, 다양한 시장 환경에 맞게 조정돼야 한다."

엘렌 맥아더 재단의 웬위 웡(Wen-Yu Weng) 핵심 광물 부문 총괄 책임자는 "EV 보급이 가속화됨에 따라 배터리와 핵심 광물에 대한 순환 경제는 더 이상 선택 사항이 아니라, 환경 및 사회적 영향을 줄이면서 가격 경쟁력, 회복력, 장기 성장을 달성하기 위한 필수 요소"라며 "EV 배터리는 전략적 자산이며, 순환적 접근은 그 가치를 유지하고 핵심 광물이 결코 폐기물이 되지 않도록 보장하는 핵심이다. CATL의 기여를 환영하며, 진정한 순환형 배터리 시스템 확산과 광범위한 에너지 전환을 지원하기 위한 지속적인 협력을 기대한다"고 말했다.

CATL은 이러한 의제를 탄소 중립으로 가는 경로의 핵심 기반으로 삼고 있다. 이는 모든 배터리 공장의 탄소 중립 달성 성과를 바탕으로, 2035년까지 전 가치사슬 전반에서 탄소 중립을 달성하겠다는 목표로 이어진다.

이번 보고서 발표는 핵심 광물 순환 가속화를 위한 CATL과 재단 간 광범위한 협력의 초기 이정표를 의미한다. 다음 단계에서는 설계, 사용, 수명 연장, 수거, 재활용 루프가 대규모로 함께 작동하는 방식을 이해하기 위해 실제 환경에서 이러한 접근 방식을 검증하는 데 집중할 예정이다.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)