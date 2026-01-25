CATL y la Fundación Ellen Macarthur marcan la dirección de las baterías circulares para vehículos eléctricos con un informe técnico emblemático

DAVOS, Suiza, 25 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Liderando la carga: convertir el riesgo en recompensa con una economía circular para baterías de vehículos eléctricos y minerales críticos, un informe técnico publicado por la Fundación Ellen MacArthur durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de 2026, marca la primera hoja de ruta integrada y viable de la cadena de valor circular para las baterías de vehículos eléctricos basada en prácticas industriales del mundo real. También marca un hito histórico en la cooperación entre CATL y la Fundación.

GECC

Desarrollado con aportes de más de 30 organizaciones líderes en todo el ecosistema de baterías de vehículos eléctricos (incluidas CATL, DHL, Volvo y JLR, junto con instituciones de investigación y ONG), el informe establece una dirección clara y basada en la industria sobre cómo se deben diseñar, utilizar, recuperar y reintegrar las baterías de vehículos eléctricos para maximizar el valor y reducir el riesgo sistémico en toda la cadena de valor.

Como socio estratégico fundador de la Misión de Minerales Críticos de la Fundación, CATL trabajó en estrecha colaboración con la Fundación y sus pares de la industria para transformar los principios de la economía circular en acciones prácticas e implementables basadas en la experiencia operativa real. La hoja de ruta también respalda el compromiso de circularidad energética a nivel mundial de CATL, incluido su objetivo a largo plazo de desvincular el crecimiento de las baterías de la extracción de materia prima virgen.

También destaca las oportunidades que puede generar un sistema de batería de vehículos eléctricos en términos de medio ambiente, economía, producto y creación de valor más amplio. Al mantener en uso las baterías y sus minerales críticos a lo largo de múltiples ciclos de vida, se reduce la demanda de materiales recién extraídos, se disminuyen las emisiones y se apoya la integración de energías renovables. Además, aumenta el valor económico, ya que mejora la eficiencia del material, reduce los desechos y los costos operativos, y crea nuevas fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, fortalece la resiliencia de la cadena de suministro y distribuye los beneficios económicos de manera más equitativa entre las regiones, lo que demuestra que un enfoque sistémico y circular transforma los riesgos potenciales en oportunidades estratégicas generadoras de valor.

Cinco puntos brillantes para impulsar un sistema de baterías circular para vehículos eléctricos

El informe técnico identifica cinco acciones interdependientes necesarias para mantener el alto valor de los materiales de las baterías y fortalecer la resiliencia del sistema:

Diseñar baterías para la circularidad, no para su descarte Repensar el servicio de baterías dentro de sistemas optimizados de energía y movilidad Escalar modelos de negocio circulares que traten las baterías como activos a largo plazo Construir e invertir juntos en infraestructura circular a nivel regional Habilitar un sistema operativo circular a través de datos, estándares y políticas

Acciones de CATL que ya están en práctica

CATL ya está poniendo en práctica estas acciones a nivel de sistema en todas sus operaciones. Al separar la batería del vehículo, CATL administra las baterías como activos administrados de forma central, lo que aumenta su uso, permite hacer el mantenimiento programado y garantiza un retorno predecible al final del uso. En la actualidad, CATL opera más de 1.000 estaciones de intercambio de vehículos de pasajeros y más de 300 vehículos comerciales, respaldadas por un ecosistema en crecimiento de más de 100 socios.

Esta integración de sistemas permite una recuperación de alta calidad a escala. Las operaciones de reciclaje de CATL alcanzan tasas de recuperación de un 99,6 % del níquel, cobalto y manganeso, y de un 96,5 % del litio, con una capacidad de procesamiento que se expande hacia 270.000 toneladas por año. Al mismo tiempo, CATL está aplicando químicas alternativas como baterías de iones de sodio, utilizando materiales ampliamente disponibles y reduciendo las emisiones de carbono del ciclo de vida por kilovatio-hora hasta en un 60 %, para reforzar el rendimiento circular en aplicaciones de movilidad, intercambio y almacenamiento de energía.

Escalando juntos

Al hablar en la reunión informativa de liderazgo de la Fundación CATL, Jiang Li, vicepresidente y secretario de la Junta Directiva de CATL, destacó: "Este informe marca un hito importante en el camino mundial hacia una economía circular de las baterías. Los sistemas circulares de baterías ahora deben escalarse en todas las regiones, industrias y aplicaciones (desde vehículos eléctricos hasta el almacenamiento de energía) y adaptarse a diversos contextos de mercado".

"A medida que se acelera la adopción de vehículos eléctricos, una economía circular de las baterías y los minerales críticos ya no es opcional: es esencial para la asequibilidad, la resiliencia y el crecimiento a largo plazo, a la vez que reduce los impactos ambientales y sociales", afirmó Wen-Yu Weng, líder ejecutiva de Minerales Críticos en la Fundación Ellen MacArthur. "Las baterías de los vehículos eléctricos son activos estratégicos, y los enfoques circulares son clave para conservar su valor y garantizar que los minerales críticos nunca se conviertan en residuos. Agradecemos la contribución de CATL y esperamos seguir colaborando para ayudar a escalar un sistema de baterías verdaderamente circular y apoyar una transición energética más amplia".

Para CATL, esta agenda sustenta directamente su camino hacia la neutralidad de carbono, ya que se basa en el logro de la neutralidad de carbono en todas sus plantas de baterías y su objetivo de lograr la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor para 2035.

El lanzamiento del informe marca un hito temprano en la colaboración más amplia de CATL y la Fundación para acelerar la circularidad de minerales críticos. La siguiente fase se centrará en probar estos enfoques en entornos del mundo real, con el fin de entender cómo los ciclos de diseño, uso, extensión de la vida útil, recolección y reciclaje funcionan de manera conjunta a gran escala.

