A CATL e a Fundação Ellen MacArthur definem diretrizes para baterias circulares de veículos elétricos com um relatório histórico

DAVOS, Suíça, 25 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Liderando a Mudança – Transformando risco em recompensa com uma economia circular para baterias de veículos elétricos e minerais críticos, um relatório divulgado pela Fundação Ellen MacArthur durante a Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial de 2026, marca o primeiro roteiro circular integrado e acionável da cadeia de valor para baterias de VEs, fundamentado na prática industrial do mundo real. Isso também estabelece um marco histórico na cooperação entre a CATL e a Fundação.

GECC

Desenvolvido com a contribuição de mais de 30 organizações líderes em todo o ecossistema de baterias para VEs — incluindo CATL, DHL, Volvo e JLR, juntamente com instituições de pesquisa e ONGs — o relatório estabelece uma direção clara, informada pelo setor, sobre como as baterias de VEs devem ser projetadas, utilizadas, recuperadas e reintegradas para maximizar o valor e reduzir o risco sistêmico em toda a cadeia de valor.

Como parceira estratégica fundadora da Missão de Minerais Críticos da Fundação, a CATL trabalhou em estreita colaboração com a Fundação e com parceiros do setor para traduzir os princípios da economia circular em ações práticas e aplicáveis, fundamentadas na experiência operacional real. O roteiro também apoia o Compromisso de Circularidade Energética Global da CATL, incluindo sua meta de longo prazo de desvincular o crescimento das baterias da extração de matérias-primas virgens.

Ele destaca as oportunidades que um sistema circular de baterias para veículos elétricos pode desbloquear em meio ambiente, economia, produto e criação de valor mais ampla. Ao manter baterias e seus minerais críticos em uso ao longo de múltiplos ciclos de vida, reduz a demanda por materiais recém-extraídos, diminui as emissões e apoia a integração de energias renováveis. Isso também aumenta o valor econômico ao melhorar a eficiência dos materiais, reduzir o desperdício e os custos operacionais, além de criar fontes de receita. Ao mesmo tempo, isso fortalece a resiliência da cadeia de suprimentos e distribui os benefícios econômicos de forma mais equitativa entre as regiões, mostrando que uma abordagem sistêmica e circular transforma riscos potenciais em oportunidades estratégicas de geração de valor.

Cinco pontos positivos para desbloquear um sistema circular de baterias de VEs

O relatório identifica cinco ações interdependentes necessárias para manter os materiais das baterias em uso de alto valor e fortalecer a resiliência do sistema:

Projetar baterias para a circularidade, não para o descarte Repensar o serviço das baterias dentro de sistemas otimizados de energia e mobilidade Escalar modelos de negócios circulares que tratem as baterias como ativos de longo prazo Construir e coinvestir em infraestrutura circular regional Habilitar um sistema operacional circular por meio de dados, padrões e políticas

Ações CATL já em prática

A CATL já está colocando essas ações em nível de sistema em prática em todas as suas operações. Ao separar a bateria do veículo, a CATL gerencia as baterias como ativos administrados centralmente, aumentando a utilização, possibilitando a manutenção programada e garantindo o retorno previsível ao final do uso. Atualmente, a CATL opera mais de 1.000 estações de troca para veículos de passageiros e mais de 300 para veículos comerciais, apoiada por um ecossistema em crescimento de mais de 100 parceiros.

Essa integração de sistemas possibilita uma recuperação de alta qualidade em larga escala. As operações de reciclagem da CATL alcançam taxas de recuperação de 99,6% para níquel, cobalto e manganês, e de 96,5% para lítio, com capacidade de processamento em expansão para 270.000 toneladas por ano. Paralelamente, a CATL está aplicando químicas alternativas, como as baterias de íon-sódio, utilizando materiais amplamente disponíveis e reduzindo as emissões de carbono ao longo do ciclo de vida por quilowatt-hora em até 60%, reforçando o desempenho circular em aplicações de mobilidade, troca e armazenamento de energia.

Escalando juntos

Discursando na Reunião de Liderança da Fundação entre a CATL Jiang Li, vice-presidente e secretário do Conselho da CATL, destacou: "Este relatório estabelece um marco importante na jornada global rumo a uma economia circular de baterias. Os sistemas circulares de baterias agora precisam ser ampliados em diferentes regiões, setores e aplicações — desde VEs até armazenamento de energia — e adaptados a diversos contextos de mercado."

"Com a aceleração da adoção de VEs, uma economia circular para baterias e minerais críticos deixa de ser opcional — torna-se essencial para a acessibilidade, a resiliência e o crescimento de longo prazo, ao mesmo tempo em que reduz impactos ambientais e sociais", afirmou Wen-Yu Weng, líder executiva para Minerais Críticos na Fundação Ellen MacArthur. "As baterias de VEs são ativos estratégicos, e as abordagens circulares são fundamentais para reter seu valor e garantir que os minerais críticos nunca se tornem resíduos. Acolhemos a contribuição da CATL e esperamos uma colaboração contínua para ajudar a ampliar um sistema de baterias verdadeiramente circular e apoiar a transição energética mais ampla."

Para a CATL, essa agenda sustenta diretamente seu caminho rumo à neutralidade de carbono — baseando-se na conquista da neutralidade de carbono em todas as suas fábricas de baterias e sua meta de alcançar a neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor até 2035.

O lançamento do relatório representa um marco inicial na colaboração mais ampla entre a CATL e a Fundação para acelerar a circularidade dos minerais críticos. A próxima fase se concentrará em testar essas abordagens em ambientes reais, para compreender como o design, o uso, a extensão da vida útil, a coleta e os ciclos de reciclagem funcionam em conjunto em larga escala.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)