CATL и Ellen Macarthur Foundation установили направление для циркулярных батарей электромобилей с помощью знакового технического документа

ДАВОС, Швейцария, 25 января 2026 г. /PRNewswire/ -- В авангарде — превращение риска в вознаграждение с помощью циркулярной экономики для аккумуляторов электромобилей и важнейших минералов, в аналитическом докладе, опубликованном фондом Ellen MacArthur Foundation во время ежегодного заседания Всемирного экономического форума 2026 года, представлена первая интегрированная, практически применимая дорожная карта по созданию замкнутой цепочки создания стоимости для аккумуляторов электромобилей, основанная на реальной промышленной практике. Это также знаменует собой важную веху в сотрудничестве между CATL и фондом.

GECC

В отчете, разработанном при участии более 30 ведущих организаций в экосистеме аккумуляторов для электромобилей, включая CATL, DHL, Volvo и JLR, а также исследовательские институты и НПО, изложено четкое, основанное на отраслевой информации направление того, как аккумуляторы для электромобилей должны разрабатываться, использоваться, восстанавливаться и реинтегрироваться, чтобы максимизировать ценность и снизить системный риск по всей цепочке создания стоимости.

Являясь стратегическим партнером-основателем миссии фонда по критическим минералам, CATL тесно сотрудничала с фондом и коллегами по отрасли, чтобы воплотить принципы циркулярной экономики в практические, развертываемые действия, основанные на реальном опыте работы. Дорожная карта также поддерживает обязательство CATL по глобальной энергетической циркулярности, включая долгосрочную цель по отделению роста батареи от добычи первичного сырья.

В ней освещаются возможности, которые система циркулярных батарей для электромобилей может открыться для окружающей среды, экономики, продукта и создания более широкой ценности. Сохраняя батареи и их критические минералы в использовании на протяжении нескольких жизненных циклов, это снижает спрос на недавно добытые материалы, снижает выбросы и поддерживает интеграцию возобновляемых источников энергии. Это также повышает экономическую ценность за счет повышения эффективности использования материалов, снижения отходов и эксплуатационных расходов, а также создания новых источников дохода. В то же время это укрепляет устойчивость цепочки поставок и более справедливо распределяет экономические выгоды между регионами, показывая, что системный, циклический подход превращает потенциальные риски в стратегические возможности, создающие ценность.

Пять светлых пятен, чтобы разблокировать систему циркулярных батарей для электромобилей

В техническом документе определены пять взаимозависимых действий, необходимых для сохранения материалов аккумуляторных батарей в высокоценном использовании и повышения устойчивости системы:

Проектируйте батареи для циркулярности, а не для утилизации Переосмысляйте обслуживания аккумуляторных батарей в рамках оптимизированных энергомобильных систем Масштабируйте циркулярные бизнес-модели, которые рассматривают батареи как долгосрочные активы Создавайте и совместно инвестируйте в региональную циркулярную инфраструктуру Активируйте циркулярную операционную систему с помощью данных, стандартов и политики

Действия CATL уже практикуются

CATL уже применяет эти действия на системном уровне в своей деятельности. Отделяя аккумуляторную батарею от транспортного средства, CATL управляет аккумуляторными батареями как активами с централизованным управлением, увеличивая их использование, обеспечивая плановое техническое обслуживание и предсказуемую отдачу в конце использования. Сегодня CATL управляет более чем 1000 пассажирскими автомобилями и более чем 300 станциями обмена коммерческими транспортными средствами, поддерживаемыми растущей экосистемой из более чем 100 партнеров.

Эта системная интеграция обеспечивает высококачественное восстановление в масштабе. Операции по переработке CATL достигают степени извлечения 99,6% для никеля, кобальта и марганца и 96,5% для лития, при этом мощность переработки увеличивается до 270 000 тонн в год. Параллельно CATL применяет альтернативные химические вещества, такие как натрий-ионные батареи, используя широко доступные материалы и сокращая выбросы углерода в течение жизненного цикла на киловатт-час до 60%, усиливая круговую производительность в приложениях для мобильности, замены и хранения энергии.

Масштабирование вместе

Выступая на Брифинге лидерства фонда CATL Цзян Ли (Jiang Li), заместитель председателя и секретарь совета директоров CATL подчеркнул: «Этот отчет знаменует собой важную веху на глобальном пути к экономике циркулярных батарей. Системы циркулярных аккумуляторов теперь должны быть масштабированы по регионам, отраслям и применениям — от электромобилей до хранения энергии — и адаптированы к различным рыночным условиям».

«По мере ускорения внедрения электромобилей циркулярная экономика для батарей и критически важных минералов больше не является необязательной — она необходима для доступности, устойчивости и долгосрочного роста при одновременном снижении экологических и социальных последствий», — сказал Вэнь-Юй Вень (Wen-Yu Weng), исполнительный руководитель по критически важным минералам в Ellen MacArthur Foundation. — Аккумуляторы для электромобилей являются стратегическими активами, и циркулярные подходы являются ключевыми для сохранения их ценности и обеспечения того, чтобы критически важные минералы никогда не превращались в отходы. Мы приветствуем вклад CATL и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества, чтобы помочь масштабировать действительно циркулярную систему батарей и поддержать более широкий энергетический переход».

Для CATL эта повестка дня непосредственно лежит в основе пути к углеродной нейтральности, основываясь на достижении углеродной нейтральности на всех аккумуляторных заводах компании, а также на ее цели достижения углеродной нейтральности по всей цепочке создания стоимости к 2035 году.

Выпуск отчета знаменует собой раннюю веху в более широком сотрудничестве CATL и фонда по ускорению циркуляции критических минералов. На следующем этапе основное внимание будет уделено стресс-тестированию этих подходов в реальных условиях, чтобы понять, как проектирование, использование, продление срока службы, сбор и переработка циклов функционируют вместе в масштабе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2868584/GECC.jpg