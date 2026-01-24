CATL et la Fondation Ellen Macarthur définissent l'orientation des batteries circulaires pour les VE en publiant un livre blanc qui fait date

DAVOS, Suisse, 25 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Lancer l'initiative : transformer le risque en récompense grâce à une économie circulaire pour les batteries de VE et les minéraux critiques, un livre blanc publié par la Fondation Ellen MacArthur lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2026, marque la première feuille de route intégrée et exploitable de la chaîne de valeur circulaire pour les batteries de VE, fondée sur des pratiques industrielles concrètes. Elle marque également une étape importante dans la coopération entre CATL et la Fondation.

Élaboré avec la contribution de plus de 30 organisations de premier plan de l'écosystème des batteries de VE, notamment CATL, DHL, Volvo et JLR, ainsi que des instituts de recherche et des ONG, le rapport définit une orientation claire fondée sur l'industrie qui montre comment les batteries de VE doivent être conçues, utilisées, récupérées et réintégrées pour maximiser la valeur et réduire le risque systémique dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

En tant que partenaire stratégique fondateur de la Critical Minerals Mission de la Fondation, CATL a travaillé en étroite collaboration avec la Fondation et des pairs de l'industrie pour traduire les principes de l'économie circulaire en actions pratiques, déployables et fondées sur une expérience opérationnelle concrète. La feuille de route soutient également l'engagement de CATL en faveur de la circularité énergétique mondiale, notamment son objectif à long terme de dissocier la croissance des batteries de l'extraction des matières premières vierges.

Elle met en évidence les possibilités qu'un système de batterie circulaire pour VE peut offrir dans les domaines de l'environnement, de l'économie, des produits et de la création de valeur au sens large. En maintenant l'utilisation des piles et de leurs minéraux essentiels tout au long de leur cycle de vie, elle réduit la demande de matériaux nouvellement extraits, réduit les émissions et favorise l'intégration des énergies renouvelables. Elle augmente également la valeur économique en améliorant l'efficacité des matériaux, en réduisant les déchets et les coûts d'exploitation et en créant de nouvelles sources de revenus. Dans le même temps, elle renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et répartit les avantages économiques de manière plus équitable entre les régions, montrant ainsi qu'une approche systémique et circulaire transforme les risques potentiels en opportunités stratégiques génératrices de valeur.

Cinq points positifs pour déclencher un système circulaire de batteries de VE

Le livre blanc identifie cinq actions interdépendantes nécessaires pour maintenir les matériaux de batteries à un niveau d'utilisation à forte valeur et renforcer la résilience du système :

Concevoir des piles pour la circularité et non leur élimination Repenser l'entretien des batteries dans des systèmes de mobilité énergétique optimisés Mettre à l'échelle des modèles commerciaux circulaires qui considèrent les batteries comme des actifs à long terme Construire et co-investir dans l'infrastructure circulaire régionale Permettre un système d'exploitation circulaire grâce aux données, aux normes et aux politiques

Mesures de CATL déjà en pratique

CATL met déjà en pratique ces mesures à l'échelle du système dans l'ensemble de ses activités. En séparant la batterie du véhicule, CATL gère les batteries comme des actifs centralisés, ce qui augmente l'utilisation, permet une maintenance programmée et garantit un retour prévisible à la fin de l'utilisation. Aujourd'hui, CATL exploite plus de 1 000 stations d'échange de véhicules de tourisme et plus de 300 stations d'échange de véhicules utilitaires, soutenues par un écosystème croissant de plus de 100 partenaires.

Cette intégration des systèmes permet une reprise à grande échelle de haute qualité. Les opérations de recyclage de CATL atteignent des taux de reprise de 99,6 % pour le nickel, le cobalt et le manganèse, et de 96,5 % pour le lithium, avec une capacité de traitement de 270 000 tonnes par an. Parallèlement, CATL applique des chimies alternatives telles que les batteries sodium-ion, en utilisant des matériaux largement disponibles et en réduisant jusqu'à 60 % les émissions de carbone du cycle de vie par kilowattheure, ce qui renforce les performances circulaires dans les applications de mobilité, d'échange et de stockage d'énergie.

Évoluer ensemble

S'exprimant lors de la séance d'information de la Fondation sur le leadership au sein de CATL, Jiang Li, vice-président et secrétaire du conseil d'administration de CATL, a souligné ce qui suit : « Ce rapport marque une étape importante dans le cheminement mondial vers une économie circulaire des batteries. Les systèmes de batteries circulaires doivent être désormais mis à l'échelle dans les régions, les industries et les applications, des véhicules électriques au stockage de l'énergie, et adaptés aux différents contextes du marché. »

« Alors que l'adoption des VE s'accélère, l'économie circulaire pour les batteries et les minéraux critiques n'est plus optionnelle : elle est essentielle à l'abordabilité, à la résilience et à la croissance à long terme tout en réduisant les impacts environnementaux et sociaux », a déclaré Wen-Yu Weng, dirigeant exécutif pour les minéraux critiques à la Fondation Ellen MacArthur. « Les batteries des VE sont des actifs stratégiques, et les approches circulaires sont essentielles pour conserver leur valeur et garantir que les minéraux essentiels ne terminent jamais comme déchets. Nous saluons la contribution de CATL et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration qui permettra la mise à l'échelle d'un système de batterie véritablement circulaire et soutiendra la transition énergétique au sens large. »

Pour CATL, cet agenda sous-tend directement le cheminement vers la neutralité carbone, en contribuant à la réalisation de la neutralité carbone dans toutes ses usines de batteries, et à son objectif d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2035.

Le lancement du rapport marque une première étape d'une collaboration élargie entre CATL et la Fondation visant à accélérer la circularité des minéraux critiques. La phase suivante se concentrera sur la simulation de crise de ces approches dans des environnements concrets, afin de comprendre comment les circuits de conception, d'utilisation, de prolongation de la durée de vie, de collecte et de recyclage fonctionnent ensemble à grande échelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868584/GECC.jpg