Компания ELITE Solar вводит в эксплуатацию интегрированный завод по производству солнечных батарей мощностью 5 ГВт в Египте, расширяя глобальные производственные мощности

СУЭЦ, Египет, 25 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания ELITE Solar, мировой лидер в области интегрированного производства солнечных батарей, сегодня объявила о вводе в эксплуатацию новых производственных мощностей для изготовления фотоэлектрических систем мощностью 5 ГВт в экономической зоне Суэцкого канала в Египте, что стало важной вехой в глобальной стратегии расширения компании.

Объект включает линии для производства высокоэффективных солнечных элементов общей мощностью 2 ГВт и солнечных модулей общей мощностью 3 ГВт, создавая полностью интегрированную производственную платформу, предназначенную для обслуживания коммунальных, коммерческих и промышленных заказчиков по всему миру.

Премьер-министр Египта доктор Мостафа Мадбули (Mostafa Madbouly) присутствовал на официальной церемонии ввода в эксплуатацию в начале месяца, подчеркнув важность проекта для достижения целей Египта в области возобновляемых источников энергии и развития промышленности. Этот новый производственный объект поддерживает развитие местных трудовых ресурсов, одновременно укрепляя роль региона в глобальной цепочке поставок чистой энергетики.

23 января компания ELITE Solar приветствовала региональных клиентов, стратегических поставщиков и отраслевых партнеров на объекте для непосредственного ознакомления с производственными линиями солнечных элементов N-типа и модулей. Встреча включала в себя обсуждение вопросов координации цепочек поставок, планирования производства, местных источников снабжения и долгосрочного сотрудничества, подчеркивая ориентацию компании ELITE Solar на эксплуатационную надежность и масштабируемое производство.

«Этот объект усиливает глобальное присутствие нашего производства, подтверждая нашу приверженность надежным, готовым к требованиям рынка поставкам оборудования для солнечной энергетики, — сказал Арндт Э. Лутц (Arndt E. Lutz), генеральный директор ELITE Solar USA. — За счет сочетания передовой технологии N-типа с интегрированным производством и строгим исполнением обязательств мы обладаем возможностью обеспечивать нашим клиентам постоянное качество и долгосрочную надежность на разных рынках».

Объект Ain Sokhna является ключевым элементом стратегии международного роста компании ELITE Solar, сочетающей централизованное технологическое лидерство и глобальные стандарты с локализованным производством в стратегически важных регионах. Этот подход дает возможность компании эффективно реагировать на клиентский спрос на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и Северной Америке (MENA).

Благодаря возросшим производственным возможностям компания ELITE Solar продолжает укреплять свои позиции в качестве надежного глобального партнера для крупномасштабного развертывания возобновляемых источников энергии.

О компании ELITE Solar

Компания ELITE Solar, основанная в 2005 году, является глобальным поставщиком высокоэффективных интеллектуальных решений для солнечной энергетики на коммунальном, коммерческом, промышленном и жилищном рынках. Компания со штаб-квартирой в Сингапуре и представительством в США в Калифорнии управляет интегрированными производственными предприятиями во Вьетнаме, Индонезии и Египте, включающими полную цепочку создания стоимости, от кремниевых пластин до модулей. Вертикально интегрированная модель компании ELITE Solar и глобальный охват помогают ей реализовывать свою миссию по обеспечению успеха клиентов и ускорению перехода на чистую энергию. Подробнее см. на веб-сайте www.elite-solar.com