ELITE Solar uvádza v Egypte do prevádzky integrovaný závod na výrobu solárnej energie s výkonom 5 GW, čím rozširuje globálnu dodávateľskú kapacitu

News provided by

EliTe Solar

Jan 25, 2026, 03:13 ET

SUEZ, Egypt, 25. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť ELITE Solar, globálny líder v oblasti integrovanej výroby solárnej energie, dnes oznámila uvedenie nových fotovoltických výrobných zariadení s výkonom 5 GW v egyptskej ekonomickej zóne Suezského prieplavu do prevádzky, čo predstavuje významný míľnik v stratégii globálnej expanzie spoločnosti.

Závod zahŕňa 2 GW vysokoúčinných solárnych článkov a 3 GW výroby solárnych modulov, čím vytvára plne integrovanú výrobnú platformu určenú na obsluhu úžitkových, komerčných a priemyselných klientov po celom svete.  

Oficiálneho slávnostného uvedenia projektu do prevádzky sa začiatkom tohto mesiaca zúčastnil egyptský premiér Dr. Mostafa Madbouly. Zdôraznil tak význam projektu pre ciele Egypta v oblasti obnoviteľnej energie a priemyselného rozvoja. Nový závod podporuje rozvoj miestnej pracovnej sily a zároveň posilňuje úlohu regiónu v globálnom dodávateľskom reťazci čistej energie.

Spoločnosť ELITE Solar privítala 23. januára na mieste regionálnych klientov, strategických dodávateľov aj partnerov z odvetvia, ktorí si na vlastné oči prezreli výrobné linky na solárne články a moduly typu N v závode. Súčasťou návštevy boli diskusie o koordinácii dodávateľského reťazca, plánovaní výroby, lokálnych zdrojoch a dlhodobej spolupráci, s dôrazom na zameranie spoločnosti ELITE Solar na prevádzkovú spoľahlivosť a škálovateľnú výrobu.

„Tento závod posilňuje našu globálnu výrobnú stopu a zároveň upevňuje náš záväzok k spoľahlivým dodávkam solárnej energie pripraveným vstúpiť na trh," povedal Arndt E. Lutz, generálny riaditeľ spoločnosti ELITE Solar USA. „Kombináciou pokročilej technológie typu N s integrovanou výrobou a disciplinovanou realizáciou sme v pozícii, aby sme našim klientom poskytovali konzistentnú kvalitu a dlhodobú spoľahlivosť na viacerých trhoch."

Závod Ain Sokhna je kľúčovou súčasťou medzinárodnej rastovej stratégie spoločnosti ELITE Solar, ktorá spája centralizované technologické líderstvo a globálne štandardy s lokalizovanou výrobou v strategických regiónoch. Tento prístup umožňuje spoločnosti efektívne reagovať na dopyt zákazníkov na Blízkom východe, v Afrike, Európe a Severnej Amerike (región MENA).

Vďaka rozšíreným výrobným kapacitám si ELITE Solar naďalej posilňuje svoju pozíciu dôveryhodného globálneho partnera pre rozsiahle nasadenie obnoviteľných zdrojov energie.

O spoločnosti ELITE Solar

Spoločnosť ELITE Solar, založená v roku 2005, je globálnym poskytovateľom vysokoúčinných, inteligentných solárnych riešení pre úžitkové, komerčné a priemyselné aj rezidenčné trhy. Spoločnosť sídli v Singapure a pobočky má v Kalifornii v USA. Prevádzkuje integrované výrobné závody vo Vietname, Indonézii a Egypte, ktoré pokrývajú celý hodnotový reťazec od doštičiek až po moduly. Vertikálne integrovaný model a globálny dosah spoločnosti ELITE Solar podporujú jej poslanie prispievať k úspechu zákazníkov a urýchľovať prechod na čistú energiu. Viac informácií nájdete na stránke www.elite-solar.com

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Компания ELITE Solar вводит в эксплуатацию интегрированный завод по производству солнечных батарей мощностью 5 ГВт в Египте, расширяя глобальные производственные мощности

Компания ELITE Solar, мировой лидер в области интегрированного производства солнечных батарей, сегодня объявила о вводе в эксплуатацию новых...

Společnost ELITE Solar uvádí v Egyptě do provozu integrovaný výrobní závod na solární panely o výkonu 5 GW a rozšiřuje tak svou globální dodavatelskou kapacitu

Společnost ELITE Solar, vedoucí světový podnik v oblasti integrované výroby solárních panelů, dnes oznámila uvedení do provozu svého nového výrobního ...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

Oil & Energy

Oil & Energy

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics