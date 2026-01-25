ELITE Solar uvádza v Egypte do prevádzky integrovaný závod na výrobu solárnej energie s výkonom 5 GW, čím rozširuje globálnu dodávateľskú kapacitu
News provided byEliTe Solar
Jan 25, 2026, 03:13 ET
SUEZ, Egypt, 25. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť ELITE Solar, globálny líder v oblasti integrovanej výroby solárnej energie, dnes oznámila uvedenie nových fotovoltických výrobných zariadení s výkonom 5 GW v egyptskej ekonomickej zóne Suezského prieplavu do prevádzky, čo predstavuje významný míľnik v stratégii globálnej expanzie spoločnosti.
Závod zahŕňa 2 GW vysokoúčinných solárnych článkov a 3 GW výroby solárnych modulov, čím vytvára plne integrovanú výrobnú platformu určenú na obsluhu úžitkových, komerčných a priemyselných klientov po celom svete.
Oficiálneho slávnostného uvedenia projektu do prevádzky sa začiatkom tohto mesiaca zúčastnil egyptský premiér Dr. Mostafa Madbouly. Zdôraznil tak význam projektu pre ciele Egypta v oblasti obnoviteľnej energie a priemyselného rozvoja. Nový závod podporuje rozvoj miestnej pracovnej sily a zároveň posilňuje úlohu regiónu v globálnom dodávateľskom reťazci čistej energie.
Spoločnosť ELITE Solar privítala 23. januára na mieste regionálnych klientov, strategických dodávateľov aj partnerov z odvetvia, ktorí si na vlastné oči prezreli výrobné linky na solárne články a moduly typu N v závode. Súčasťou návštevy boli diskusie o koordinácii dodávateľského reťazca, plánovaní výroby, lokálnych zdrojoch a dlhodobej spolupráci, s dôrazom na zameranie spoločnosti ELITE Solar na prevádzkovú spoľahlivosť a škálovateľnú výrobu.
„Tento závod posilňuje našu globálnu výrobnú stopu a zároveň upevňuje náš záväzok k spoľahlivým dodávkam solárnej energie pripraveným vstúpiť na trh," povedal Arndt E. Lutz, generálny riaditeľ spoločnosti ELITE Solar USA. „Kombináciou pokročilej technológie typu N s integrovanou výrobou a disciplinovanou realizáciou sme v pozícii, aby sme našim klientom poskytovali konzistentnú kvalitu a dlhodobú spoľahlivosť na viacerých trhoch."
Závod Ain Sokhna je kľúčovou súčasťou medzinárodnej rastovej stratégie spoločnosti ELITE Solar, ktorá spája centralizované technologické líderstvo a globálne štandardy s lokalizovanou výrobou v strategických regiónoch. Tento prístup umožňuje spoločnosti efektívne reagovať na dopyt zákazníkov na Blízkom východe, v Afrike, Európe a Severnej Amerike (región MENA).
Vďaka rozšíreným výrobným kapacitám si ELITE Solar naďalej posilňuje svoju pozíciu dôveryhodného globálneho partnera pre rozsiahle nasadenie obnoviteľných zdrojov energie.
O spoločnosti ELITE Solar
Spoločnosť ELITE Solar, založená v roku 2005, je globálnym poskytovateľom vysokoúčinných, inteligentných solárnych riešení pre úžitkové, komerčné a priemyselné aj rezidenčné trhy. Spoločnosť sídli v Singapure a pobočky má v Kalifornii v USA. Prevádzkuje integrované výrobné závody vo Vietname, Indonézii a Egypte, ktoré pokrývajú celý hodnotový reťazec od doštičiek až po moduly. Vertikálne integrovaný model a globálny dosah spoločnosti ELITE Solar podporujú jej poslanie prispievať k úspechu zákazníkov a urýchľovať prechod na čistú energiu. Viac informácií nájdete na stránke www.elite-solar.com
Share this article