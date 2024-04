شركة Hillstone Networks تَرد في تقرير Microsegmentation Solutions Landscape

شركة Hillstone Networks توفر حلول التجزئة الدقيقة للشبكات المتقدمة والملاءمة لمختلف القطاعات..

سانتا كلارا، كاليفورنيا, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- تم إدراج شركة Hillstone Networks ، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني، ضمن تقرير Microsegmentation Solutions Landscape الصادر عن شركة Forrester للربع الثاني Q2 من عام 2024. ويقدم هذا التقرير نظرة عامة على سوق التجزئة الدقيقة للشبكات، مع التركيز على البائعين الذين يقدمون حلولًا لحماية الأصول المهمة من البيانات ومكافحة البرامج الفيروسية والمساعدة على الامتثال للوائح والقوانين. ويوفر التقرير للمختصين الأمنيين لمحة عامة عن هؤلاء البائعين المذكورين، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الحجم والتركيز الجغرافي وحالات الاستخدام لاختيار الخيار الأنسب لحالات الاستخدام أو الاحتياجات المستهدفة.

وبحسب ما جاء في تقرير Landscape Report، فإن شركة Forrester تذكر أن "مبدأ Zero Trust يدور حول استبدال الثقة المفترضة بسياسات واضحة ومحددة. وفي عالم الشبكات، سواء المادية أو الافتراضية، يطلق على تطبيق هذا المبدأ اسم التجزئة الدقيقة للشبكات. وتعتبر [هذه التجزئة] من أولى تقنيات Zero Trust الحقيقية التي تم تطويرها بعد نشر تقارير Zero Trust الأولية حول هذا المفهوم.

كما يشير تقرير شركة Forrester إلى تحول مهم يتمثل في اتخاذ المؤسسات إجراءات جادة لتبني مبدأ Zero Trust. ففي حين تتجه بعض الشركات بشكل استباقي نحو تنفيذ التجزئة الدقيقة للشبكات كجزء من استراتيجية أو مبادرة لمبدأ Zero Trust، تلجأ أخرى إلى هذا الحل بعد أن وقعت ضحية للبرامج الفيروسية، وتسعى بكل الطرق لتجنب تكرار هذا الأمر. لكن جميعهم يتجه اليوم نحو تطبيق مبدأ Zero Trust مع الاعتماد على تقنية التجزئة الدقيقة للشبكات".

وفي هذا الصدد، صرح السيد Tim Liu، رئيس قسم التكنولوجيا CTO لدى شركة Hillstone Networks وأحد مؤسسيها، قائلًا: "إن اختيار شركتنا كأحد البائعين الرئيسيين في مجال التجزئة الدقيقة للشبكات يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه تقنيتنا في حماية الأصول المهمة من البيانات وإحباط هجمات البرامج الفيروسية. إن إدراج شركتنا ضمن هذا التقرير يعزز التزامنا بتوفير حلول أمنية متطورة مبنية على منصة ذكية مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد عملاؤنا على التصدي للمخاطر الإلكترونية المتغيرة وتعزيز مرونتهم وأمن بياناتهم".

تقدم تقنية التجزئة الدقيقة من شركة Hillstone مجموعة المزايا الأمنية التالية:

تجزئة دقيقة وشاملة للخوادم المادية والآلات الافتراضية ومواقع الاستضافة السحابية والحاويات، مع توافق سلس مع منصات متعددة.

ميزات أمنية شاملة ومتكاملة من الطبقة 4 إلى الطبقة 7 (جدار حماية من الجيل التالي، ونظام منع التطفلات، وبرامج مكافحة الفيروسات، وتصفية عناوين URL ، والحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة DDoS ، والدفاع ضد البرامج الآلية)، بالإضافة إلى إدارة متكاملة للثغرات الأمنية على مدار دورة حياة التطبيقات بأكملها.

هندسة موزعة لسهولة عملية توسيع النطاق والتنقل.

رؤية مركزية شاملة لتقليل الثغرات الأمنية المحتملة وتعزيز فعالية الدفاع ضد التهديدات الإلكترونية.

