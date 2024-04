Hillstone Networks Tercantum Dalam Laporan Bidang Solusi Segmentasi Mikro

Hillstone Networks hadirkan Segmentasi Mikro canggih di berbagai vertikal..

SANTA CLARA, California, 25 April 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, penyedia solusi keamanan siber yang terkemuka, disebutkan dalam laporan Forrester Microsegmentation Solutions Landscape Kuartal 2 Tahun 2024. Laporan ini menyajikan ikhtisar pasar Segmentasi Mikro, yang berfokus pada vendor penyedia solusi perlindungan sumber daya penting, memerangi ransomware, dan berkontribusi terhadap kepatuhan. Laporan ini sekilas menyebutkan nama-nama vendor tersebut kepada para profesional keamanan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran, fokus geografis, dan kasus penggunaan untuk menentukan pilihan paling tepat bagi kasus penggunaan atau kebutuhan yang ditargetkan.

Dalam Landscape Report, Forrester menyatakan bahwa "Zero Trust (Tanpa Kepercayaan) berarti menggantikan seluruh kepercayaan implisit dengan kebijakan eksplisit. Dalam jaringan fisik dan virtual, penerapan prinsip ini disebut segmentasi mikro…. [Ini] adalah salah satu teknologi Zero Trust pertama yang dikembangkan setelah Forrester menerbitkan laporan Zero Trust pertama."

Dalam laporan tersebut, Forrester menyatakan bahwa kini tren utamanya adalah, "akhirnya perusahaan mulai serius tentang Zero Trust. Sebagian perusahaan secara proaktif menerapkan segmentasi mikro sebagai bagian dari strategi atau inisiatif Zero Trust. Sedangkan lainnya menerapkan karena diserang ransomware sehingga kini berusaha menghindarinya. Namun semua perusahaan tersebut menerapkan Zero Trust dengan segmentasi mikro."

"Diakui sebagai vendor bidang solusi Segmentasi mikro mempertegas pentingnya peran teknologi kami dalam menjaga aset penting dan menggagalkan ancaman ransomware. Kami yakin, hal ini kembali menegaskan komitmen kami untuk menyediakan langkah keamanan yang mutakhir di platform yang inovatif dan didukung AI yang membantu pelanggan kami melindungi diri dari risiko siber yang terus berkembang, dengan memastikan ketahanan dan kepercayaan," kata Tim Liu, CTO dan salah satu Pendiri Hillstone Networks .

Manfaat solusi Segmentasi mikro Hillstone:

Segmentasi mikro yang canggih dan ekstensif untuk server fisik, mesin virtual, host di komputasi awan, dan container, yang kompatibel tanpa kendala dengan berbagai platform.

Fitur keamanan dan fitur malware Lapisan 4 hingga 7 yang komprehensif dan terintegrasi (Firewall Generasi Berikutnya, Sistem Pencegahan Gangguan, AntiVirus, pemfilteran URL, DDoS, dan pertahanan bot), serta penanganan kerentanan menyeluruh di sepanjang masa pakai aplikasi.

Arsitektur terdistribusi untuk mempermudah peningkatan dan portabilitas.

Visibilitas terpusat dan menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan pada threat surface (ancaman di titik masuk data).

Tentang Hillstone Networks

Pendekatan Keamanan Siber Integratif Hillstone Networks adalah berdasarkan platform visioner bertenaga AI yang dapat diakses, dan menyediakan cakupan, kontrol, dan konsolidasi untuk mengamankan lebih dari 28.000 perusahaan di seluruh dunia.

