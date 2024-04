Hillstone Networks zostaje wyróżniona w raporcie dotyczącym rozwiązań do mikrosegmentacji

Hillstone Networks oferuje zaawansowaną mikrosegmentację na potrzeby różnych gałęzi przemysłu

SANTA CLARA, Kalifornia, 25 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hillstone Networks , jeden z najważniejszych dostawców rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, została uwzględniona w raporcie dotyczącym rozwiązań do mikrosegmentacji Forrester Microsegmentation Solutions Landscape, za drugi kwartał 2024 roku. Publikacja przedstawia analizę rynku mikrosegmentacji, koncentrując się na dostawcach, oferujących rozwiązania do ochrony krytycznych zasobów, walki ze złośliwym oprogramowaniem (ransomware) i zapewniania zgodności z przepisami. Sprawozdanie dostarcza specjalistom ds. bezpieczeństwa informacji na temat wymienionych dostawców, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wielkość, zasięg geograficzny i przypadki zastosowań, co pozwala wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla docelowych przypadków zastosowań lub potrzeb.

W raporcie Landscape Report Forrester stwierdza, że „Zasada zerowego zaufania polega na zastąpieniu domniemanego zaufania jawną polityką. W sieciach fizycznych i wirtualnych zastosowanie tej reguły określa się mianem mikrosegmentacji… Była to jedna z pierwszych prawdziwych technologii opartych na koncepcji zerowego zaufania opracowanych po opublikowaniu przez firmę Forrester pierwszych raportów na ten temat".

Forrester wskazuje w raporcie na główny trend stanowiący, że: „organizacje nareszcie poważnie podchodzą do kwestii zerowego zaufania. Niektóre z nich proaktywnie wdrażają mikrosegmentację w ramach wspomnianej strategii lub inicjatywy. Inne wdrażają ją, ponieważ zostały zaatakowane przez złośliwe oprogramowanie ransomware i starają się tego uniknąć w przyszłości. Jednakże wszystkie z nich przyjmują model zerowego zaufania z mikrosegmentacją".

„Zostanie wyróżnionym jako dostawca rozwiązań do mikrosegmentacji odzwierciedla kluczową rolę, jaką nasza technologia odgrywa w ochronie krytycznych zasobów i udaremnianiu zagrożeń typu ransomware. Jest to potwierdzenie naszego zobowiązania do zapewniania najnowocześniejszych środków bezpieczeństwa opartych na innowacyjnej platformie bazującej na sztucznej inteligencji, która wspomaga naszych klientów w obronie przed ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi, zapewniając odporność i zaufanie" - mówi Tim Liu, dyrektor ds. technicznych i współzałożyciel Hillstone Networks.

Usługa mikrosegmentacji firmy Hillstone gwarantuje następujące korzyści:

Zaawansowana i rozbudowana mikrosegmentacja dla serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych, hostów w chmurze i kontenerów, doskonale kompatybilna z wieloma platformami.

Wszechstronne, zintegrowane mechanizmy zabezpieczeń warstwy 4-7 i funkcje ochrony przed złośliwym oprogramowaniem (zapora sieciowa nowej generacji, system zapobiegania włamaniom, oprogramowanie antywirusowe, filtrowanie adresów URL, ochrona przed atakami DDoS i botami) oraz kompleksowe zarządzanie lukami w zabezpieczeniach w całym cyklu życia aplikacji.

Rozproszona architektura ułatwiająca skalowanie i przenoszenie.

Scentralizowana i kompleksowa przejrzystość w celu zmniejszenia luk istniejących w obszarze zagrożeń.

Hillstone Networks

Integracyjne podejście do cyberbezpieczeństwa firmy Hillstone Networks opiera się na wizjonerskiej ogólnodostępnej platformie zasilanej AI, która zapewnia zasięg, kontrolę i konsolidację zapewniające bezpieczeństwo ponad 28 000 przedsiębiorstwom globalnym.

