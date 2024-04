Hillstone Networks zaradená do správy o prostredí riešení mikrosegmentácie

Hillstone Networks prináša pokročilú mikrosegmentáciu naprieč rôznymi vertikálami.

SANTA CLARA, Kalifornia, 25. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, popredný poskytovateľ riešení kybernetickej bezpečnosti, bol zaradený do správy spoločnosti Forrester Microsegmentation Solutions Landscape za 2. štvrťrok 2024. Správa uvádza prehľad trhu s mikrosegmentáciou zameraný na dodávateľov, ktorí prinášajú riešenia na ochranu kritických zdrojov, boj proti ransomvéru a prispievajú k dodržiavaniu predpisov. Správa poskytuje odborníkom v oblasti bezpečnosti prehľad o uvedených dodávateľoch, pričom zohľadňuje faktory, ako je veľkosť, geografické zameranie a prípady použitia, aby si mohli vybrať najvhodnejšiu možnosť pre svoje cielené prípady použitia alebo potreby.

V správe o prostredí spoločnosť Forrester uvádza, že „prístup nulovej dôvery (Zero Trust) je o nahradení orgánov implicitnej dôvery explicitnými zásadami. Vo fyzických a virtuálnych sieťach sa aplikácia tohto princípu označuje ako mikrosegmentácia…. Išlo o jednu z prvých skutočných technológií Zero Trust vyvinutých po tom, ako spoločnosť Forrester zverejnila počiatočné správy o Zero Trust."

Podľa správy Forrester sa stalo hlavným trendom, že „organizácie konečne začínajú brať Zero Trust vážne. Niektorí proaktívne implementujú mikrosegmentáciu ako súčasť stratégie alebo iniciatívy Zero Trust. Iní ho implementujú, pretože ich zasiahol ransomvér a snažia sa tomu do budúcnosti predchádzať. Ale všetci realizujú Zero Trust s mikrosegmentáciou."

„Uznanie za dodávateľa v prostredí riešenia Microsegmentation pre nás zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú naša technológia zohráva pri ochrane kritických aktív a zamedzovaní hrozieb ransomvéru. Sme presvedčení, že to potvrdzuje náš záväzok poskytovať špičkové bezpečnostné opatrenia postavené na inovatívnej platforme s podporou AI, ktoré pomáhajú našim zákazníkom brániť sa proti vyvíjajúcim sa kybernetickým rizikám a zabezpečujú odolnosť a dôveru," hovorí Tim Liu, technický riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Hillstone Networks.

Riešenie Microsegmentation od Hillstone poskytuje nasledujúce kľúčové výhody:

Pokročilá a rozsiahla mikrosegmentácia pre fyzické servery, virtuálne stroje, cloudových hostiteľov a kontajnery, bezproblémovo kompatibilná s viacerými platformami.

Komplexné integrované funkcie zabezpečenia a malvéru vrstvy 4 až 7 (firewall novej generácie, systém prevencie narušenia, antivírus, filtrovanie adries URL, DDoS a ochrana pred botmi) a kompletná správa zraniteľných miest počas celého životného cyklu aplikácie.

Distribuovaná architektúra pre jednoduché škálovanie a prenosnosť.

Centralizovaná a komplexná viditeľnosť na zníženie medzier na povrchu hrozby.

