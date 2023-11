شركة Hisense تسدل الستار عن حملتها بعنوان "Deals That Go BEYOND" لفترة الأعياد في نهاية العام

تشينغداو، الصين, 20 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- هل تنتظر القيام بعملية شراء يومي Black Friday وCyber Monday؟ أعلنت شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، في أوائل هذا الشهر ومع اقتراب موعد فترة الأعياد عن إطلاقها لحملة نهاية العام تحت عنوان "Deals That Go BEYOND"، الأمر الذي يتيح للمستهلكين فرصة شراء المنتجات بسعر أقل ورفع مستوى الترفيه المنزلي للاستمتاع بقضاء عطلة أكثر روعةً وتميزًا.

تقدم Hisense، هذا الموسم، ترفيهًا منزليًا من الدرجة الأولى بسعر مخفض لفترة محدودة، مُطلقة بذلك سلسلة من المبيعات الخاصة بموسم العطلات. تتميز تلفزيونات Hisense Mini-led TV U7K بأحجام مبهرة تصل إلى 100 بوصة، وتوفر جودة بصرية مفصلة وواقعية نابضة بالحياة بشكل مذهل. وتتميز هذه التلفزيونات التي قامت الشركة بترقيتها بتردد 144 هرتز، إلى جانب تزويدها بوضع Game Mode Pro الذي يوفر تجربة رؤية سلسة وتجربة لعب ممتعة. من ناحية أخرى، يوفر تلفزيون Hisense Laser TV L9 المزود بتقنية TriChroma Laser، وDolby Atmos، وتقنية HDR تجربة سينمائية ممتازة في المنزل. وقد جرى تعزيز شاشة هذا التلفزيون تجاه الضوء المحيط لمنع تلاشي الصورة وتقليل إجهاد العين. وهذا إن دل فإنه يدل على التزام شركة Hisense بالتكنولوجيا المبتكرة التي تعطي الأولوية لراحة المشاهدين ورفاهيتهم.

فبصرف النظر عن مشاهدة المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، يمكن لشركة Hisense، من خلال منتجاتها وأجهزتها الذكية عالية الجودة والموثوقة للمنزل، أن تساعد على تعزيز أجواء العطلة. فعلى سبيل المثال، تعد ثلاجات Hisense Pureflat اختيارًا مثاليًا لولائم العطلات الكبرى لما تتميز به خصائص مميزة على غرار خاصية MyFreshChoice التي تتيح إمكانية تحويل الجزء المخصص للثلاجة إلى فريزر بلمسة واحدة فقط، وذلك لتلبية جميع احتياجات العائلة للولائم والتجمعات الاحتفالية. توفر هذه القدرة على التكيف مساحة إضافية لتخزين المنتجات المجمدة قبل حلول موعد العطلة، بالإضافة إلى توفير مساحة واسعة لتخزين بقايا الطعام.

وتقدم الشركة في حملتها المعنونة "Deals That Go BEYOND" خصمًا لا مثيل له للعملاء فيما يتعلق بالمشتريات الإلكترونية لمجموعتها الكاملة من المنتجات عالية الجودة، بما في ذلك الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء وأجهزة المطبخ والأجهزة المنزلية الصغيرة SDA. وتشمل عروض الشركة أيضًا، التي لا تقتصر على الأساسيات، مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات على غرار أجهزة التلفزيون المزودة بمميزات لتعزيز الترفيه العائلي، بالإضافة إلى أجهزة المطبخ التي تساعد على استضافة العطلات، الأمر الذي يضمن أن هذه الأدوات المنزلية تجعل العطلات والتجمعات العائلية أكثر إشراقًا وأكثر متعة وخالية من الإجهاد.

ستصل حملة "Deals That Go BEYOND" الخاصة بشركة Hisense، في الأسبوع المقبل، إلى ذروتها بحلول يوم Black Friday، وهو اليوم الذي يستطيع فيه عملاء التجزئة والتجارة الإلكترونية إبرام أفضل صفقات الشراء على منتجاتها القابلة للتسويق والمتفوقة في جميع الفئات.