Hisense dévoile sa campagne « Deals That Go BEYOND » en vue des fêtes de fin d'année

QINGDAO, Chine, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Êtes-vous à la recherche d'une bonne affaire pour le Black Friday et le Cyber Monday ? À l'approche des fêtes de fin d'année, Hisense, la société mondiale d'électronique et d'électroménager grand public, a lancé au début du mois de novembre sa campagne de fin d'année, « Deals That Go BEYOND » (« Des offres hors du commun ») : les consommateurs peuvent acheter des produits à un prix spécial et profiter d'un divertissement à domicile de qualité pour passer des vacances inoubliables.

Pour les fêtes de fin d'année, Hisense propose des produits de divertissement haut de gamme à un prix réduit limité dans le temps, et donne le coup d'envoi d'une série de promotions spéciales pour les fêtes de fin d'année. Le téléviseur Hisense Mini-led U7K, dont la taille peut atteindre 100 pouces, garantit des images incroyablement détaillées, réalistes et vivantes. Sa dalle optimisée est dotée d'un mode Game Pro à 144 Hz pour des images fluides et des parties de jeu victorieuses à tous les coups. D'autre part, le téléviseur Hisense Laser L9 avec les technologies laser TriChroma, Dolby Atmos et HDR permet de vivre une expérience de visionnage digne d'une séance de cinéma, à la maison. Doté d'un écran qui rejette la lumière ambiante afin d'éviter les pertes de luminosité, ce téléviseur réduit également la fatigue oculaire. Ce système souligne l'engagement de Hisense en faveur d'une technologie innovante qui donne la priorité au confort et au bien-être du spectateur.

Outre sa célèbre série de téléviseurs, les produits de haute qualité de Hisense peuvent contribuer à renforcer l'esprit de fête, notamment grâce à ses appareils électroménagers intelligents et fiables. Par exemple, les réfrigérateurs Hisense Pureflat sont idéaux pour les festins de fêtes. Ils sont dotés d'une zone MyFreshChoice qui assure une transition transparente entre les températures du réfrigérateur et du congélateur, répondant ainsi à tous les besoins de la famille pour un repas de fête, d'une simple pression sur un bouton. Cette modularité permet de disposer d'un espace supplémentaire pour les produits surgelés avant le grand jour et d'un espace généreux pour conserver les restes.

Dans le cadre de la campagne « Deals That Go BEYOND », Hisense présente une remise « online-to-offline » sans précédent sur l'ensemble de sa gamme de produits de haute qualité, y compris les réfrigérateurs, les machines à laver, les climatiseurs, l'électroménager de cuisine et le petit électroménager domestique. Cette offre étendue ne s'arrête pas aux produits de base ; elle comprend également des produits haut de gamme, notamment des téléviseurs dotés de fonctions destinées à améliorer le divertissement familial, et des innovations en matière de cuisine qui facilitent l'organisation des fêtes. Ces articles ménagers rendront les fêtes plus lumineuses, plus agréables et moins stressantes au moment des réunions de famille.

La semaine prochaine, la campagne de fin d'année « Deals That Go BEYOND » de Hisense atteindra son apogée lors du Black Friday, en proposant aux clients du commerce de détail et du commerce électronique les meilleures offres sur ses articles commercialisables et de qualité supérieure, toutes catégories confondues.