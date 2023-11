Hisense lança campanha de fim de ano "Deals That Go BEYOND" para a temporada de férias.

QINGDAO, China, 17 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Você está buscando uma oferta na Black Friday e na Cyber Monday? Com a próxima temporada de férias, a Hisense, a empresa internacional de produtos eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, lançou sua campanha de fim de ano "Deals That Go BEYOND", (Ofertas que Vão ALÉM) no início deste mês, oferecendo aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos a um preço especial e elevar o entretenimento doméstico para umas férias mais marcantes.

Nesta temporada de férias, a Hisense está oferecendo entretenimento doméstico de alto nível a um preço por tempo limitado, iniciando uma série de vendas especiais de temporada de férias. A Hisense Mini-led TV U7K possui tamanhos de até impressionantes 100 polegadas e oferece imagens incrivelmente detalhadas, realistas e vívidas. Seu painel atualizado apresenta Game Mode Pro de 144 Hz, que proporciona imagens suaves e uma experiência de jogo vencedora. Por outro lado, a Laser TV L9 da Hisense com tecnologia TriChroma Laser, Dolby Atmos e HDR oferece uma experiência cinematográfica no lar. Aperfeiçoada por uma tela que rejeita a luz ambiente para evitar desbotamento, também minimiza o cansaço visual. Isto destaca o compromisso da Hisense com uma tecnologia inovadora que prioriza o conforto e o bem-estar do espectador.

Além das famosas séries de TV, os produtos de alta qualidade da Hisense podem ajudar a melhorar o espírito natalino, sobretudo por seus eletrodomésticos inteligentes e confiáveis. Por exemplo, as geladeiras Hisense Pureflat são ideais para a grande festa de fim de ano, apresentando uma zona MyFreshChoice que transita perfeitamente entre as temperaturas do refrigerador e do congelador, satisfazendo todas as necessidades da família para uma comemoração festiva, com apenas um toque em um botão. Esta capacidade de adaptação proporciona espaço extra para produtos congelados antes do grande dia e amplo espaço para guardar sobras.

Sob o tema da campanha "Deals That Go BEYOND", a Hisense apresenta um desconto incomparável online para offline em toda a sua linha de produtos de alta qualidade, incluindo geladeiras, lavadoras, aparelhos de ar condicionado, eletrodomésticos de cozinha e SDA. Esta ampla oferta não se limita apenas ao básico; também inclui produtos de primeira linha, abrangendo TVs com recursos para melhorar o entretenimento familiar, e inovações na cozinha que auxiliam a organizar festas, garantindo que estes utensílios domésticos tornem as férias mais alegres, agradáveis e sem estresse para encontros em família.

Na próxima semana, a campanha de fim de ano "Deals That Go BEYOND" da Hisense irá alcançar seu ápice na Black Friday, trazendo as melhores ofertas em seus itens superiores de comercialização em todas as categorias para clientes de varejo e de comércio eletrônico.

