"هايسنس" تتصدر أسواق التلفزيون العالمية للشاشات بحجم 100 بوصة وأجهزة تلفزيون الليزر في الربع الثالث من عام 2025

كينغداو ، الصين ، 26 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- احتلت "هايسنس"، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية العالمية، المرتبة الأولى عالميًا مرة أخرى في قطاع شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر بنسبة 56.6٪ من حصة الشحن ، وفي قطاع أجهزة تلفزيون الليزر بنسبة 68.9٪ من حصة الشحن في الربع الثالث من عام 2025 ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن "أوميدا" (Omdia). تؤكد النتيجة مرة أخرى صدارة "هايسنس" في الصناعة مدفوعةً بالابتكار المستمر والفهم العميق لاحتياجات المستهلكين.

باعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED ، تستمر "هايسنس" في وضع معايير جديدة في تكنولوجيا العرض على الشاشات الكبيرة. بدعم من البحث والتطوير المستقل القوي ، تقدم تكنولوجيا RGB MiniLED التابعة لشركة "هايسنس" ألوانًا حقيقية وحيوية لم يسبق لها مثيل من قبل ، مدعومةً بسطوع ودقة غير عاديين يبثان الحياة في كل مشهد مع واقعية مذهلة وعمق عاطفي. وتتجاوز هذه الابتكارات جودة اللون والصورة وتجعل التكنولوجيا أكثر إنسانية، وتحول كل لحظة من المشاهدة والمشاركة والاسترخاء إلى تجربة أكثر ثراءً وأكثر ارتباطًا عاطفيًا للعائلات في جميع أنحاء العالم.

تواصل "هايسنس" قيادة سوق أجهزة تلفزيون الليزر كما أثبتت أحدث نتائج حدث (2025 UST Projector Showdown). احتل جهاز الليزر L9Q من "هايسنس" المركز الأول في استخدام الغرف المختلطة، والمسارح المخصصة، وجودة الصورة الإجمالية ، في حين حصل جهاز سينما الليزر PX3-PRO على جائزة "المركز الأول للاختيار الأفضل قيمة" كما حصل على تصنيف عالٍ في أداء الصورة.

بالتعاون مع شركة "ديفياليت" (Devialet)، يقدم جهاز الليزر L9Q تجربة السينما المنزلية الفاخرة مع إسقاط بدقة تصل إلى 200 بوصة ، و 5000 لومن ANSI، ونسبة تباين 5000: 1 ، وشهادات IMAX Enhanced و Dolby Vision التي تجلب المسرح إلى المنزل.

من التكنولوجيا إلى السوق ، تواصل "هايسنس" قيادة تطور الصناعة نحو جودة أعلى وابتكار أكبر. من خلال إتقان التقنيات الأساسية وتحويلها إلى منتجات ترفع معايير الترفيه المنزلي العالمية ، لا تشكّل "هايسنس" فقط ما يشاهده الناس ولكن أيضًا كيف يتصور العالم مستقبل تجربة العرض.

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لـ "أوميدا"، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 حتى الربع الثالث من 2025). وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 26™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.