"هايسنس" تُسرّع استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر إنجازات استدامة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

تشينغداو، الصين، 7 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة "هايسنس" ( Hisense )، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن التقدم المحرز في مسيرتها نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ( ESG )، لترتقي بذلك بالتحديث الاستراتيجي الذي ورد في تقريرها لعام 2024 حول هذا الموضوع. فمن خلال التركيز على "التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، تعمل "هايسنس" على تسريع الابتكار المسؤول في جميع مراحل التصنيع، والأثر الاجتماعي، والحوكمة، وذلك عبر نهج ذي مسارين: "الذكاء + التنمية الخضراء".

وفي إنجاز حديث، حاز مصنع "هايسنس هيتاشي" في هوانغداو على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون أول منارة استدامة في العالم في قطاع وحدات التبريد المتغيرة والمصنع الوحيد الذي يجمع بين صفة "المنارة المزدوجة" - مما يمثل علامة فارقة في تطبيق الذكاء الاصطناعي والرقمنة لدفع عجلة التصنيع المستدام.

التحديث الاستراتيجي: الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هي البوصلة الأساسية للنمو

رفعت "هايسنس" مكانة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتصبح ضمن استراتيجياتها الأساسية الست، مُوائمة نموها مع رؤيتها طويلة المدى لبناء شركة وعلامة تجارية عالمية المستوى. وحددت الشركة أهدافاً طموحة لخفض انبعاثات الكربون، تشمل الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2026 والحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتواصل دمج الاستدامة كمحرك رئيسي لقدرتها التنافسية. ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء، تعمل "هايسنس" على إعادة تشكيل الإنتاج، وسلاسل الإمداد، والمنتجات لضمان أن التقدم التكنولوجي يخلق قيمة مشتركة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة التصنيع الأخضر

تُعزز "هايسنس" تحولها نحو خفض الانبعاثات الكربونية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في التصنيع الأخضر. وقد حددت ورقة عملها البيضاء الأولى للحياد الكربوني خرائط الطريق وخطط العمل اللازمة لذلك. وساهمت الشركة في وضع أكثر من 130 معياراً فنياً أخضر ومنخفض الكربون، وأنشأت أربعة مصانع خالية من الكربون ، و17 مصنعاً وطنياً أخضراً، وست مؤسسات رائدة في التصميم الأخضر، كما حصل 41 مصنعاً تابعاً لها على شهادة ISO 14001 ، مما يعكس التزام "هايسنس" بالطاقة المتجددة والاستدامة.

التكنولوجيا ذات الأثر الإنساني: التركيز على الأفراد والهدف

بالنسبة لـ"هايسنس"، يجب أن تخدم التكنولوجيا الأفراد دائماً. وقد عززت الشركة منذ فترة طويلة مبادرات الرفاهية العامة لتعزيز التعليم، والشمولية، وحيوية المجتمع. ومن خلال الاستفادة من المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل "هايسنس" على توسيع نطاق وشفافية هذه البرامج، لضمان وصول الموارد بفعالية. وقد أهلت هذه الجهود الشركة للحصول على تقديرات، مثل جائزة رام شاران للممارسات الإدارية (الجائزة الكبرى) و"فوربس الصين" لأفضل جهة عمل في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

على الصعيد العالمي، تعاونت "هايسنس" مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لربط الأطفال في المستشفيات في 22 دولة بنجوم كرة القدم، وشاركت في استضافة بطولة " Barrier-Free Championship " لتعزيز مشاهدة الرياضات الشاملة، وأطلقت برنامجاً لكرة القدم في إندونيسيا يدعم 60 فريقاً مدرسياً - وكل ذلك جزء من التزام "هايسنس" بـ "ابتكار حياة أكثر إشراقاً" للناس في كل مكان.

تميّز الحوكمة والامتثال

تدعم الحوكمة القوية تقدم "هايسنس" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وفي عام 2024، حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الامتثال GB/T 35770-2022 / ISO 37301 ، والتي تغطي سبعة مجالات رئيسية تشمل الحوكمة، والعمل، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد، والامتثال التجاري.

نظرة مستقبلية

مع اعتبار عام 2025 هو العام الأول للتمكين الكامل بالذكاء الاصطناعي عبر نظامها البيئي، تُسرّع "هايسنس" دمج الذكاء الاصطناعي في البحث والإنتاج والإمداد والخدمة. ومن خلال توحيد الابتكار الذكي مع الاستدامة، تلتزم "هايسنس" بابتكار حلول قابلة للتكرار للأجندة العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتقديم تكنولوجيا ذات أثر إنساني لملايين الأسر حول العالم..

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات وسائط متعددة عالية الجودة، وأجهزة منزلية، وحلول تقنية معلومات ذكية. ووفقاً لـ "أومديا" ( Omdia )، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالمياً في قطاع أجهزة التلفزيون ذات الـ 100 بوصة فما فوق (للفترة من 2023 إلى الربع الأول 2025). وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2814099/image.jpg