Hisense объявляет об акции «Скидки, которые выходят ЗА РАМКИ» на праздники

ЦИНДАО, Китай, 20 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Ищете скидки на «черную пятницу» и киберпонедельник? На предстоящий сезон праздников Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, в начале этого месяца запустила «Скидки, которые выходят ЗА РАМКИ», свою акцию конца года, предлагая потребителям возможность приобрести товары по специальной цене и улучшая домашние развлечения для запоминающихся праздников.

В сезон праздников Hisense предлагает домашние развлечения наивысшего уровня по ограниченной во времени цене, запустив серию специальных праздничных скидок. Размер Hisense Mini-led TV U7K достигает целых 100 дюймов, обеспечивая невероятно детальное, реалистичное и живое изображение. Обновленная панель имеет частоту 144 Гц, режим Game Mode Pro обеспечивает плавность изображения и победу в играх. Кроме того, Hisense Laser TV L9 с технологией TriChroma Laser Technology, Dolby Atmos и HDR предлагает кинематографический эффект дома. Нагрузку для глаз снижает экран, который отражает окружающий свет и предотвращает затухание. Это подчеркивает приверженность Hisense инновационным технологиям, для которых на первом месте стоит комфорт и самочувствие зрителя.

Кроме обновленной серии телевизоров, Hisense может поднять праздничный дух благодаря интеллектуальным и надежным бытовым приборам. Например, холодильники Hisense Pureflat идеально подойдут для грандиозного праздничного пира, а зона MyFreshChoice, которая органично переходит между температурой холодильника и морозилки, обслужит всю семью во время праздника всего одним нажатием кнопки. Эта адаптивность обеспечивает дополнительное место для замороженных товаров перед событием и предоставляет достаточно места для того, что останется.

В рамках кампании «Скидки, которые выходят ЗА РАМКИ» Hisense представляет беспрецедентную скидку по принципу «онлайн-офлайн» на весь диапазон высококачественной продукции, включая холодильники, стиральные машины, кондиционеры, кухонные приборы и SDA. Это щедрое предложение не ограничивается основными товарами, оно также включает ассортимент продукции, включающий телевизоры с функциями, которые повышают качество домашних развлечений, и кухонные инновации, которые помогают принимать гостей и делают праздники ярче, приятнее и легче, когда собирается вся семья.

На следующей неделе акция «Скидки, которые выходят ЗА РАМКИ» достигнет кульминации в «черную пятницу», предлагая лучшие скидки на товары масс-маркета и премиум-класса всех категорий, как в онлайн-, так и в обычных магазинах.

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