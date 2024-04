Kohler Co. v užšom výbere na cenu FuoriSalone Award na Milánskom týždni dizajnu za inštaláciu v spolupráci s umelcom/dizajnérom Samuelom Rossom

Inštalácia, Terminal 02 a inteligentná toaleta v limitovanej edícii, Formation 02

Spoločnosť Kohler odhaľuje rozsiahlu inštaláciu Terminal 02 a novú inteligentnú toaletu v limitovanej edícii, Formation 02 v spolupráci s dizajnérom Dr. Samuelom Rossom MBE a jeho štúdiom priemyselného dizajnu SR_A, čo predstavuje druhé pokračovanie viacročného partnerstva Kohler x SR_A.

Expresívna brutalistická sochárska forma Formation 02 pozýva návštevníkov, aby vnímali materiálnosť toalety novým spôsobom a zároveň integrovali najnovšie špičkové technológie spoločnosti Kohler. Nové dielo je vystavené v jadre pohlcujúcej inštalácie Terminal 02 v Palazzo del Senato.

Terminal 02 je bludisková sieť priemyselných potrubí vedúca k toalete Formation 02. Zážitok umožňuje návštevníkom sledovať tok vody v rôznych formách a rovinách, spájať koncepty toku a kontroly s objavovaním a hrou, využívať prvky prírodnej krajiny vedľa priemyselného inžinierstva. Industriálne, brutalistické produkty a inštalácie sa nachádzajú medzi veľkolepými piliermi historického paláca Palazzo del Senato a odrážajú jeho klasické architektonické prvky na pozadí oblohy nad ním. Inštalácia, ktorá si ctí tradičné remeselné spracovanie a zároveň posúva hranice s cieľom nanovo zadefinovať pohľad na vodu, stelesňuje spoločnú filozofiu spoločnosti Kohler a štúdia SR_A.

Kohler Co. Stánok na veľtrhu Salone del Mobile

Spoločnosť Kohler Co. uvádza úchvatnú prehliadku svojich značiek Kohler, Kallista, Kast a Klafs na medzinárodnom veľtrhu kúpeľní (hala 06, priestory A38 a A40) v Salone del Mobile.

Stánok z dielne medzinárodného dizajnérskeho štúdia Yabu Pushelberg, pozýva návštevníkov na podmanivú cestu, kde sa pretína umenie, dizajn, technológia a pohoda a zároveň prináša predstavu o personalizovanom zážitku a pohlcujúcom wellness na novú úroveň.

Dizajn stánku nadväzuje na bohaté dedičstvo spoločnosti Kohler, evokuje vodu v pohybe a unáša hostí k fascinujúcemu skúmaniu formy, textúry a svetla. Značky spoločnosti Kohler Co. sú prezentované ako séria vzájomne prepojených zakrivených priestorov, ktoré predstavujú najnovšie inovácie v dizajne a wellness – od elegantných batérií a príslušenstva až po luxusné vane, futuristické sprchy a nekompromisné sauny. Každá zostava je starostlivo navrhnutá, aby zdôraznila bezproblémovú integráciu formy a funkcie, čo dokazuje neochvejný záväzok spoločnosti Kohler Co. k remeselnému spracovaniu a kvalite.

Spoločnosť Kohler sa tiež prizvala spoločnosť DS & Durga, aby k výstave pridala zmyslový prvok. Vybraná vôňa s názvom „Concrete After Lightning" je čistá a svieža vôňa, ktorá dopĺňa pozoruhodnú prezentáciu z dielne Kohler a Yabu Pushelberg. K tomu spoločnosť Myndstream odborne vytvorila zvukovú scénu, ktorá zlepšuje zmyslový zážitok zo stánku Kohler Co. v Salone del Mobile a odlišuje ju od rušného okolia veľtrhu.

Súčasťou stánku je aj dych vyrážajúca socha s názvom Scuola di Pesci Milan od umelca Davida Franklina. Dielo ilustruje transformačný potenciál tvorivosti a predstavivosti a pozýva okoloidúcich podieľať sa na spoločnom umeleckom zážitku prezentovaním pútavých námetov vybraných z prírodného sveta.

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co. je už 150 rokov svetovým lídrom v oblasti dizajnu a inovácií, ktorý sa venuje poskytovaniu príjemného bývania prostredníctvom kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, distribuovaných energetických riešení a luxusných zážitkov v oblasti pohostinstva a majstrovského golfu. Súkromná spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia zamerané na odstránenie naliehavých problémov, ako je napríklad čistá voda a hygiena, pre komunity na celom svete, ktorým sa nedostáva dostatočnej starostlivosti, s cieľom zlepšiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií.

Palazzo del Senato Salone del Mobile Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho Od utorka 16. apríla do nedele 21. apríla Od utorka 16. apríla do nedele 21. apríla Otvorené denne od 12:00 do 22:00 Otvorené denne pre tlač: 8:30 am – 6:30 pm



