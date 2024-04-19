Kohler Co. в финале конкурса FuoriSalone Award с инсталляцией, созданной с Сэмюэлем Россом

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Kohler Co.

Apr 19, 2024, 12:26 ET

- Компания Kohler Co. вышла в финал конкурса FuoriSalone Award Миланской недели дизайна с инсталляцией, созданной вместе с художником-дизайнером Сэмюэлем Россом

На архитектурной выставке представлен умный унитаз Formation 02 из ограниченной серии

КОЛЕР, штат Висконсин, 19 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Миланская неделя моды продолжается, и Kohler становится ориентиром для инноваций и совершенства дизайна, привлекая внимание посетителей своими новейшими разработками на выставке Salone del Mobile и захватывающей инсталляцией в Palazzo del Senato.

За первые два дня стенд компании Kohler на всемирной выставке дизайна посетило более 10 000 человек, а инсталляция компании на Fuorisalone вышла в финал конкурса Fuorisalone.it Award 2024. Голосование за «лучший проект» уже началось и продолжится до субботы, 20 апреля. Чтобы проголосовать за Kohler x SR_A, щелкните здесь.

Инсталляция Terminal 02 и умный унитаз Formation 02  из ограниченной серии

Kohler представляет крупномасштабную инсталляцию Terminal 02 и новый умный унитаз Formation 02 из ограниченной серии в партнерстве с художником-дизайнером д-ром Сэмюэлем Россом (Samuel Ross), MBE, и его студией промышленного дизайна SR_A, отмечая вторую итерацию многолетнего партнерства Kohler x SR_A.

Экспрессивная скульптурная форма Formation 02 в бруталистическом стиле предлагает посетителям изменить свое представление о материальности туалета, интегрируя новейшие передовые технологии Kohler. Новое изделие представлено в самом сердце захватывающей инсталляции Terminal 02 в Palazzo del Senato.

Инсталляция Terminal 02 представляет собой подобную лабиринту сеть промышленных труб, ведущих к Formation 02. Посещение инсталляции позволяет лично увидеть поток воды различных форм и уровней, слияние концепций потока и управления с концепциями открытия и игры, использование элементов природного ландшафта в сочетании с промышленным проектированием. Промышленные изделия и инсталляции в бруталистическом стиле в окружении грандиозных колонн исторического Palazzo del Senato отражают классические архитектурные элементы на фоне неба. Отдавая должное традиционному мастерству и при этом расширяя границы, чтобы изменить представления о воде, инсталляция воплощает общую философию Kohler и SR_A.

Стенд Kohler Co. на выставке Salone del Mobile 

Компания Kohler Co. проводит захватывающую демонстрацию своих брендов Kohler, Kallista, Kast и Klafs на Международной выставке сантехники (зал 06, места A38 и A40) в Salone del Mobile.

Стенд, разработанный международной дизайн-студией Yabu Pushelberg, приглашает посетителей в увлекательное путешествие, где искусство, дизайн, технологии и благополучие пересекаются и выводят представление о личном опыте и иммерсивном благополучии на новый уровень.

Дизайн стенда опирается на богатое наследие Kohler, приводя воду в движение и увлекая гостей в завораживающее исследование формы, текстуры и света. Бренды Kohler Co. представлены рядом взаимосвязанных изогнутых пространств, демонстрирующих последние инновации дизайна и благополучия — от гладких смесителей и раковин до роскошных ванн, футуристических душевых и бескомпромиссных саун. Каждая виньетка тщательно продумана, чтобы подчеркнуть полную интеграцию формы и функциональности, что демонстрирует непоколебимую приверженность Kohler Co. мастерству и качеству.

Kohler также сотрудничает с DS & Durga, чтобы добавить в экспозицию обонятельный элемент. Выбранный аромат под названием «Бетон после молнии» — это чистый и четкий аромат, который дополняет яркую презентацию, придуманную компаниями Kohler и Yabu Pushelberg. Кроме того, Myndstream мастерски разработала звуковой ландшафт, который усиливает чувственное восприятие стенда Kohler Co. в Salone del Mobile, отделяя его от шумного окружения выставки.

Стенд также включает захватывающую скульптуру под названием Scuola di Pesci Milan художника Дэвида Франклина (David Franklin). Работа иллюстрирует трансформативный потенциал творчества и воображения и призывает посетителей принять участие в коллективном художественном восприятии, представляя захватывающий предмет из мира природы.

О компании Kohler Co.
На протяжении более чем 150 лет компания Kohler Co. является мировым лидером в области дизайна и инноваций, посвятившим свой талант обеспечению комфортного быта путем производства товаров для кухни и ванной, элитной мебели, плиточного покрытия и элементов освещения, а также разработки решений в области распределенной энергетики и развитию гостиничного бизнеса премиум-класса и проведению крупных чемпионатов по гольфу. Частная компания Kohler Co. основана в 1873 году, ее штаб-квартира находится в Колере, штат Висконсин. Компания также разрабатывает решения для неотложных глобальных проблем, таких как обеспечение чистой водой и санитарными условиями в регионах мира с недостаточным уровнем обеспеченности услугами с целью повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

Palazzo del Senato

Salone del Mobile 

Via Senato 10

Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho

С вторника, 16 апреля, по воскресенье, 21 апреля

С вторника, 16 апреля, по воскресенье, 21 апреля

Открыто ежедневно с 12:00 до 22:00

Открыто для прессы ежедневно: с 8:30 до 18:30


Контактное лицо для прессы:

Вики Хафенштайн (Vicki Hafenstein)

[email protected] 

 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2391242/Kohler_Co__Salone_del_Mobile_Booth__7.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2391243/Kohler_Co__Salone_del_Mobile_Booth__10.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2391244/Kohler_x_SR_A_FuoriSalone_Terminal_02_Installation__13.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg 

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