Kohler Co. w gronie finalistów pretendujących do nagrody Milan Design Week FuoriSalone Award za instalację stworzoną we współpracy z artystą-projektantem Samuelem Rossem

W ciągu pierwszych dwóch dni międzynarodowych targów designu stoisko firmy Kohler odwiedziło ponad 10 tys. gości, a jej instalacja znalazła się w gronie finalistów pretendujących do nagrody Fuorisalone.it Award 2024. Na „najlepszy projekt" można głosować do soboty 20 kwietnia. Kliknij tutaj, aby zagłosować na Kohler x SR A .

Instalacja Terminal 02 oraz limitowana edycja inteligentnej toalety Formation 02

Przy okazji wydarzenia Kohler prezentuje swoją wielkoformatową instalację, Terminal 02, a także nową limitowaną edycję inteligentnej toalety Formation 02 stworzoną we współpracy z artystą-projektantem dr. Samuelem Rossem, odznaczonym Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE), oraz jego studiem wzornictwa przemysłowego SR_A. Jest to już drugi tego typu projekt zrealizowany przez Kohler i SR_A na przestrzeni ich wieloletniej współpracy.

Ekspresyjny, brutalistyczny kształt Formation 02, przywodzący na myśl rzeźbę, skłania do refleksji nad materialnością toalety. W surowej bryle zawarto zarazem najnowocześniejsze osiągnięcia myśli technicznej. Nowość prezentowana jest w samym sercu Terminal 02 - mieszczącej się w Palazzo del Senato immersyjnej instalacji mającej postać labiryntu rur przemysłowych, który prowadzi do Formation 02. Przed zwiedzającymi instalację ukazuje się widok płynącej wody, która przybiera różne kształty i objętości. Koncepcje przepływu i kontroli zlewają się tutaj z ideą odkrywania i zabawy, wykorzystując elementy naturalnego krajobrazu zestawione z wytworami myśli technicznej. Wykonane w industrialno-brutalistycznym stylu produkty i instalacje odzwierciedlają elementy klasycznej architektury zabytkowego Palazzo del Senato, w którego przepastnej przestrzeni są osadzone. Oddając hołd tradycyjnemu rzemiosłu i jednocześnie przesuwając granice perspektywy postrzegania wody, instalacja ucieleśnia wspólną filozofię Kohler i SR_A.

Stoisko Kohler Co. na targach Salone del Mobile

Na potrzeby Salone de Mobile firma Kohler Co. przygotowała zapierającą dech w piersiach wystawę swoich produktów marki Kohler, Kallista, Kast i Klafs, które prezentowane są w ramach Międzynarodowej Wystawy Łazienek (hala 06, segmenty A38 i A40).

Stoisko, zaprojektowane przez międzynarodowe studio projektowe Yabu Pushelberg, zabiera zwiedzających w porywającą podróż na styku sztuki, designu, technologii i filozofii well-being, w której spersonalizowane wrażenia i immersyjny wellness nabierają nowego znaczenia.

Projekt stoiska czerpie z bogatego dziedzictwa Kohler, przywodząc na myśl wodę w ruchu i wciągając zwiedzających w hipnotyzujący wir eksploracji form, tekstur i światła. Marki Kohler Co. przedstawione są tutaj jako ciąg zaokrąglonych przestrzeni, odzwierciedlając najnowsze innowacje w dziedzinie designu i wellness – od eleganckich kranów i elementów wyposażenia, po luksusowe wanny, futurystyczne prysznice i bezkompromisowe sauny. Każda kompozycja została starannie dobrana, by podkreślić lekkość, z jaką forma łączy się z funkcją, dowodząc niezmiennemu przywiązaniu Kohler Co. do kunsztu i jakości wykonania.

Firma zadbała też o wrażenia zapachowe zwiedzających wystawę, nawiązując w tym celu współpracę z DS & Durga. Na potrzeby stoiska wybrano zapach o nazwie „Concrete After Lighting", którego świeżość i rześkość stanowi doskonałe uzupełnienie wizualnie porażającego projektu autorstwa Kohler i Yabu Pushelberg. Nie zapomniano również o odpowiedniej oprawie dźwiękowej. Przygotowana przez Myndstream ścieżka stanowi dopełnienie zmysłowego doświadczenia, jakie czeka na zwiedzających stoisko Kohler Co. na targach Salone del Mobile, wyróżniając je na tle tętniących życiem przestrzeni wystawowych.

Na stoisku znajduje się również zapierająca dech w piersiach rzeźba pt. „Scuola di Pesci Milan" autorstwa Davida Franklina. Dzieło to stanowi przykład transformacyjnego potencjału kreatywności i wyobraźni, zachęcając zwiedzających do wspólnego doświadczania sztuki poprzez kontemplację frapującej tematyki zaczerpniętej ze świata natury.

Kohler Co.

Od 150 lat Kohler Co. jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania eleganckich produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek i oświetlenia; rozwiązań z zakresu dystrybucji energii oraz luksusowych rozwiązań hotelarskich i prestiżowych mistrzostw golfowych. Będąca spółką prywatną Kohler Co. powstała w 1873 r. i ma siedzibę w Kohler w stanie Wisconsin. Kohler opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych generacji.

Palazzo del Senato Salone del Mobile Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho Od wtorku 16 kwietnia do niedzieli 21 kwietnia Od wtorku 16 kwietnia do niedzieli 21 kwietnia Stoisko otwarte codziennie w godzinach 12-22 Godziny otwarcia stoiska dla dziennikarzy: 08.30-16.30



KONTAKT:

Vicki Hafenstein

[email protected]



Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2391242/Kohler_Co__Salone_del_Mobile_Booth__7.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2391243/Kohler_Co__Salone_del_Mobile_Booth__10.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2391244/Kohler_x_SR_A_FuoriSalone_Terminal_02_Installation__13.jpg