Kohler Co. Masuk Nominasi Milan Design Week FuoriSalone Award Untuk Instalasinya bersama toilet pintar Formation 02 Edisi Terbatas

Instalasi, Terminal 02, dan Toilet Cerdas Edisi Terbatas, Formation 02

Kohler memperkenalkan instalasi berskala besar, Terminal 02, dan toilet cerdas baru edisi terbatas, Formation 02, bekerja sama dengan seniman-desainer Dr. Samuel Ross MBE dan studio desain industri beliau, SR_A, menandai kemitraan jangka panjang yang kedua antara Kohler dan SR_A.

Bentuk patung Formation 02 yang brutalis dan ekspresif membuat pengunjung kembali mempertimbangkan materialitas toilet tersebut, yang mengintegrasikan teknologi mutakhir Kohler. Karya baru ini dipamerkan di pusat Terminal 02, sebuah instalasi imersif di Palazzo del Senato.

Terminal 02 adalah jaringan pipa industri mirip labirin menuju Formation 02. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat menyaksikan aliran air dalam berbagai bentuk dan tingkat, perpaduan konsep aliran dan kontrol dengan penemuan dan permainan, yang memanfaatkan unsur-unsur pemandangan alam bersama rekayasa industri. Produk industri dan instalasi brutalis terletak di dalam pilar-pilar besar Palazzo del Senato yang bersejarah, mencerminkan unsur arsitektur klasik dan latar langit di atasnya. Untuk menghormati keahlian tradisional sekaligus mendobrak batasan untuk mengubah perspektif tentang air, instalasi ini mewujudkan filosofi bersama antara Kohler dan SR_A.

Kohler Co. Stan di Salone del Mobile Fair

Merek-merek Kohler, yaitu Kohler, Kallista, Kast dan Klafs, hadir di pameran yang menakjubkan di International Bathroom Exhibition (Aula 06 - ruang A38 dan A40) di Salone del Mobile.

Stan karya rancangan studio desain internasional, Yabu Pushelberg, ini mengundang pengunjung menikmati perjalanan yang memukau di mana seni, desain, teknologi, dan kesejahteraan saling bertemu, membawa gagasan tentang pengalaman yang dipersonalisasi dan kesehatan imersif ke tingkat yang baru.

Desain stan ini memanfaatkan kekayaan warisan Kohler, membangkitkan gerakan air dan membawa tamu mengeksplorasi bentuk, tekstur, dan cahaya yang memukau. Merek-merek Kohler Co. dihadirkan melalui sederetan ruang melengkung dan saling terhubung yang menampilkan inovasi, desain, dan kesehatan terkini – mulai dari keran dan perlengkapan berukuran ramping hingga bathtub mewah, shower futuristik, dan sauna sesuai standar. Setiap sketsa dikoreografikan dengan cermat untuk menekankan integrasi bentuk dan fungsi secara sempurna, sebagai bukti keteguhan komitmen Kohler Co. terhadap keahlian dan kualitas.

Kohler juga bermitra dengan DS & Durga untuk elemen olfaktori di pameran tersebut. Wewangian pilihan bertema "Concrete After Lightning" adalah wewangian yang bersih dan segar, melengkapi penyajian yang memukau hasil imajinasi Kohler dan Yabu Pushelberg. Dengan sangat ahli, Myndstream juga menciptakan nuansa suara yang kian meningkatkan pengalaman sensorik di stan Kohler Co. di Salone del Mobile, sehingga membuatnya berbeda di tengah keramaian lingkungan pameran.

Stan Kohler juga menampilkan patung menakjubkan berjudul Scuola di Pesci Milan karya seniman David Franklin. Karya ini menunjukkan potensi kreativitas dan imajinasi yang transformatif, mengundang pengunjung yang lewat untuk turut menikmati pengalaman artistik melalui penyajian materi yang berasal dari alam.

Tentang Kohler Co.

Selama lebih dari 150 tahun, Kohler Co. adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang desain dan inovasi. Kohler Co. berdedikasi untuk menyediakan kehidupan yang nyaman melalui produk dapur dan kamar mandi; lemari mewah, ubin dan penerangan; solusi energi terdistribusi dan pengalaman hotel mewah serta kejuaraan golf besar. Kohler Co. adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 1873 dan berkantor pusat di Kohler, Wisconsin. Kohler Co. juga mengembangkan berbagai solusi untuk masalah mendesak, misalnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat yang kurang terlayani di seluruh dunia guna meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang maupun generasi mendatang.

