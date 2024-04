Kohler Co. tra i finalisti del FuoriSalone Award della Milano Design Week per l'installazione con l'artista/designer Samuel Ross

Lo stand di Kohler alla fiera mondiale del design nei primi due giorni ha richiamato oltre 10.000 visitatori e la sua installazione al Fuorisalone è tra le opere finaliste al Fuorisalone.it Award 2024. Da oggi fino a sabato 20 aprile è possibile votare per il "miglior progetto". Per votare per Kohler x SR_A fare clic qui.

Terminal 02 , installazione, e Formation 02 , toilette intelligente in edizione limitata

Kohler presenta un'installazione su larga scala, Terminal 02, e una nuova toilette intelligente in edizione limitata, Formation 02, in collaborazione con l'artista-designer Dr. Samuel Ross, MBE, e con il suo studio di design industriale, SR_A. Si tratta della seconda iterazione della partnership pluriennale Kohler x SR_A.

L'espressiva forma scultorea brutalista di Formation 02 invita i visitatori a riconsiderare la materialità della toilette, integrando al tempo stesso le più recenti tecnologie all'avanguardia di Kohler. Il nuovo pezzo è esposto nel cuore di Terminal 02, una coinvolgente installazione presso il Palazzo del Senato.

Terminal 02 è una rete labirintica di tubi industriali che porta alla Formation 02. L'esperienza consente ai visitatori di assistere al flusso dell'acqua in varie forme e livelli, fondendo i concetti di flusso e controllo con la scoperta e il gioco, utilizzando elementi del paesaggio naturale giustapposti all'ingegneria industriale. Situati in prossimità dei grandi pilastri dello storico Palazzo del Senato, le installazioni e i prodotti industriali e brutalisti ne riflettono i classici elementi architettonici a contrasto del cielo sovrastante. In onore dell'artigianato tradizionale, e spingendo al contempo i confini per ridefinire le prospettive sull'acqua, l'installazione incarna la comune filosofia di Kohler e SR_A.

Stand di Kohler Co. al Salone del Mobile

Kohler Co. presenta una vetrina mozzafiato sui propri marchi Kohler, Kallista, Kast e Klafs al Salone Internazionale del Bagno (padiglione 06, spazi A38 e A40) del Salone del Mobile.

Lo stand, progettato dallo studio di design internazionale Yabu Pushelberg, invita i visitatori a un viaggio accattivante in cui arte, design, tecnologia e benessere si intersecano e portano a un nuovo livello il concetto di esperienza personalizzata e di benessere immersivo.

Il design dello stand trae ispirazione dalla ricca tradizione di Kohler, evocando l'acqua in movimento e accompagnando gli ospiti in un'affascinante esplorazione di forme, texture e luce. I brand di Kohler Co. sono presentati attraverso una serie di spazi curvi interconnessi che espongono le più recenti innovazioni nel design e nel benessere: da eleganti rubinetti e infissi a lussuose vasche da bagno, docce futuristiche e saune rigorose. Ogni scena segue una coreografia attenta per evidenziare la perfetta integrazione tra forma e funzione, a riprova del costante impegno di Kohler Co. per l'artigianato e la qualità.

Grazie alla partnership con DS & Durga, Kohler ha aggiunto all'esposizione anche un elemento olfattivo. La fragranza scelta, dal nome "Concrete After Lightning", è un profumo pulito e frizzante a complemento della fantastica presentazione immaginata da Kohler e Yabu Pushelberg. Inoltre, Myndstream ha sapientemente curato un paesaggio sonoro che migliora l'esperienza sensoriale dello stand di Kohler Co. al Salone del Mobile e ne fa un elemento a parte rispetto all'agitazione dell'ambiente circostante.

Lo stand include anche la splendida scultura Scuola di Pesci Milan, a cura dell'artista David Franklin. L'opera esemplifica il potenziale trasformativo di creatività e immaginazione invitando i passanti a partecipare a un'esperienza artistica condivisa con argomenti scelti dal mondo naturale che richiamano l'attenzione.

Informazioni su Kohler Co.

Da oltre 150 anni Kohler Co. è leader globale nel design e nell'innovazione e si impegna per assicurare una vita piacevole grazie a prodotti per la cucina e il bagno; arredi, piastrelle e illuminazione di lusso; soluzioni di energia distribuita ed esperienze di ospitalità di lusso, oltre a importanti campionati di golf. Kohler Co., una società a capitale privato, è stata fondata nel 1873 e ha sede a Kohler, nel Wisconsin. Kohler sviluppa anche soluzioni per rispondere a problemi urgenti, come quello dell'acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari, per le comunità svantaggiate di tutto il mondo, nell'intento di migliorare la qualità della vita per e generazioni presenti e future.

Palazzo del Senato Salone del Mobile Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho Da martedì 16 aprile a domenica 21 aprile Da martedì 16 aprile a domenica 21 aprile Aperto tutti i giorni dalle ore 12:00 alle 22:00 Aperto tutti i giorni per la stampa: 8:30 – 18:30



