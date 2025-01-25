شركة Shanghai Electric تحصد العديد من شهادات السلامة وحماية البيئة لمشاريعها الدولية في مجال محطات الطاقة

تُعد سلامة العمليات وحماية البيئة في مشاريع الطاقة النظيفة عوامل هامة وحاسمة لتسريع تطوير تطبيقات التكنولوجيا الخضراء.

شنغهاي، 25 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Shanghai Electric (التي تتداول أسهمها في بورصة SEHK تحت رمز: 2727، وفي بورصة SSE تحت رمز: 601727) مؤخرًا على العديد من الشهادات المرموقة لمشاريعها في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية المستدامة، والسلامة، وحماية البيئة، مما يعكس قدراتها التقنية البارزة في دبي وعُمان وبنغلاديش وماليزيا. كما قادت الشركة مبادرات متميزة في مجال التنمية المجتمعية بباكستان.

في مجال السلامة، حازت شركة Shanghai Electric على شهادة تقدير للأداء المتميز في مجال الصحة والسلامة المهنية HSE بمشروع نور للطاقة 1 للطاقة الشمسية في دبي، الذي يُعدّ محطة طاقة هجينة بقدرة 950 ميجاواط تجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة CSP والطاقة الشمسية الكهروضوئية PV. هذا وحقق فريق عمل الشركة 15 مليون ساعة عمل آمنة من خلال تحديد مخاطر السلامة، والتخطيط الدقيق للعمليات الرئيسية، وتنفيذ تدابير صارمة للسيطرة على المخاطر. كما تم وضع بروتوكولات سلامة صارمة للمقاولين لضمان إشراف ومراقبة شاملين. وتعهدت إدارة الشركة بمواصلة جهودها وتركيزها لتعزيز أنظمة السلامة لدعم استقرار المشروع واستدامته على المدى الطويل. وفي عُمان، حصلت الشركة على شهادة تقدير لإنجازها 3 ملايين ساعة عمل آمنة في مشروع محطة منح 1 المستقلة للطاقة الشمسية. وعلى الرغم من التحديات الجديدة والجداول الزمنية الضيقة، تمكن فريق عمل الشركة من الحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث بفضل بروتوكولات صارمة وعمليات التدريب على حالات الطوارئ.

أما في بنغلاديش، فقد حققت شركة Shanghai Electric إنجازًا بارزًا في مشروع Rupsha لتوليد الطاقة بتقنية الدورة المركبة بقدرة 800 ميجاواط، حيث حصلت على شهادة لخمس ملايين ساعة عمل آمنة. ومن خلال إعطاء الأولوية للسلامة، تميز المشروع بتطبيق فريق عمل الشركة لإجراءات صارمة، وتفتيشات دورية، وتدريبات موجهة لضمان التقدم المطرد والتعامل الفعال مع المخاطر.

حماية البيئة

في ماليزيا، فاز مشروع محطة شركة Shanghai Electric لتحويل النفايات إلى طاقة في ولاية سلانغور بجائزة التميز السنوية لإدارة البيئة من مكتب حماية البيئة في سلانغور. وتسلط هذه الجائزة، إلى جانب ثماني جوائز سابقة حاز عليها المشروع في مجال إدارة البيئة، الضوء على التزام المشروع بالاستدامة. وباعتباره أول محطة توليد كهرباء من حرق القمامة في ولاية سلانغور، فقد جذب المشروع اهتمامًا كبيرًا على الصعيد المحلي. وفي هذا المشروع، اتبعت شركة Shanghai Electric معايير بيئية صارمة، وطبقت تدابير فعالة لحماية البيئة، وحازت على إشادة واسعة من الجهات والأطراف المعنية. كما شارك موظفو المشروع في حملة تنظيف للشواطئ نظمتها إدارة حماية البيئة، مما ساهم في تعزيز الوعي البيئي، وتقليل التلوث الساحلي، وحماية التنوع البيولوجي البحري، الأمر الذي عزز من مكانة الشركة الدولية في مجال المسؤولية البيئية.

تنمية المجتمعات

في منطقة ثار الباكستانية، حيث تندر الموارد التعليمية، قام فريق مشروع شركة Shanghai Electric بالتبرع بـ 1,221 مجموعة من الكتب المدرسية واللوازم الدراسية، بالإضافة إلى دلاء مياه الشرب للمدارس المحلية، الأمر الذي ساهم في سد النقص الحاد في هذه الاحتياجات الأساسية. وشمل التبرع أيضًا لوحات النشيد الوطني للفصول الدراسية ولافتات تحمل أسماء المدارس على المداخل، لتعزيز التنمية الثقافية والبنية التحتية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى التعليم المحلي ودعم التنمية المستدامة للمجتمع. من خلال تعزيز الروابط مع المجتمع المحلي، أكد فريق عمل المشروع على التزامه بالرفاهية العامة، وتعهد بمواصلة دعم مجالات التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة والبنية التحتية.

تواصل شركة Shanghai Electric تطوير تقنيات مستدامة بيئيًا من خلال البحث والإدارة الصناعية المبتكرة. وتسلط حالات التميز لعام 2024 في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG التي تم اختيارها من داخل الشركة الضوء على التصنيع الأخضر الذكي، وتطبيقات التوأمة الرقمية، وإعادة استخدام توربينات الرياح، وإعادة تدوير الموارد، مع التركيز على التأثير والفعالية البيئية والاجتماعية والتنظيمية.

تم إدراج أسهم شركة Shanghai Electric من الفئة "أ" ضمن مؤشر Hang Seng للشركات المستدامة، ومؤشر Hang Seng للشركات المستدامة في البر الرئيسي وهونغ كونغ، ومؤشر Hang Seng للمعايير المرجعية للشركات المستدامة للسنة الثانية على التوالي. كما تندرج أسهمها من الفئة "ح" ضمن مؤشر Hang Seng (البر الرئيسي والصين) للتنمية المستدامة للشركات ومؤشر Hang Seng للمعايير المرجعية للشركات المستدامة. إلى جانب ذلك، تم اختيار شركة Shanghai Electric ضمن قائمة أفضل 50 شركة صينية رائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في منطقة دلتا نهر اليانغتسي لعام (2024)، وتم تسليط الضوء على دراسة الحالة التي أعدتها الشركة تحت عنوان، قيادة المستقبل الأخضر - الممارسة الشاملة والابتكار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، في تقرير تقرير ESG Excellence Practice لعام 2024 الصادر عن جمعية إصلاح وتطوير الشركات الصينية والمحطة العامة المركزية الصينية للإذاعة والتلفزيون.

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