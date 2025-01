상해전기, 국제 발전소 프로젝트로 다수의 안전•환경 보호 인증 획득

-- 청정에너지 프로젝트의 운영상 안전과 환경 보호는 친환경 기술 응용 프로그램 개발 가속화에 매우 중요

상하이 2025년 1월 25일 /PRNewswire/ -- 상해전기(Shanghai Electric, SEHK:2727, SSE:601727)가 최근 두바이, 오만, 방글라데시, 말레이시아에서 추진 중인 태양광, 지속 가능한 화력과 안전 및 환경 보호 프로젝트가 여러 가지 인증을 받으면서 그동안 에너지 분야에서 쌓아온 기술 역량을 인정받았다. 상해전기는 또한 파키스탄에서 지역사회 구축 이니셔티브를 주도했다.

상해전기는 안전과 관련해 두바이의 모하메드 빈 라시드 알 막툼 솔라파크(Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park)에 소재한 950MW급 하이브리드 CSP 및 PV 태양광 발전소인 누르 에너지 1 태양광 프로젝트(Noor Energy 1 Solar Project)의 모범적인 HSE(보건•안전•환경) 성과를 인정받아 감사장을 받았다. 전담팀은 안전 위험을 찾아내고, 주요 작업을 꼼꼼하게 계획하고, 강력한 위험 관리 조치를 실행함으로써 1500만 시간 무재해 근로 기록을 달성했다. 하청업체를 대상으로는 엄격한 안전 프로토콜을 통한 종합적인 감독도 이루어졌다. 해당 부서는 프로젝트의 안정적인 운영과 장기적인 지속 가능성을 지원하기 위해 경계와 시스템 최적화를 이어갈 것을 약속했다. 상해전기는 또 오만의 마나-1 태양광 독립 발전소(Mahah-1 Solar Independent Power Plant)에서 300만 시간 무재해 근로 기록을 달성해 인증을 받았다. 새로운 도전과 촉박한 일정에도 불구하고 팀은 엄격한 프로토콜, 비상 훈련, 무사고 기록을 통해 확실한 안전을 도모했다.

방글라데시에 있는 상해전기의 루프샤 800MW 복합 화력 발전소(Rupsha 800MW Combined Cycle Power) 프로젝트는 500시간의 무재해 근로 기록을 달성했다. 안전을 최우선으로 하는 팀은 엄격한 절차를 따르고, 정기적인 검사를 실시하고, 목표에 맞춘 교육을 제공해 꾸준한 진전을 이루면서 효과적으로 위험을 관리했다.

환경 보호

말레이시아 셀랑고르에 있는 상해전기의 폐기물 에너지화 발전소는 셀랑고르 환경보호국(Selangor Environmental Protection Bureau)으로부터 연례 환경관리 우수상(Annual Environmental Management Excellence Award)을 수상했다. 지금까지 받은 8개의 환경관리 상과 더불어 이 상은 프로젝트가 지속 가능성을 위한 상해전기의 노력을 잘 보여준다. 셀랑고르 최초의 쓰레기 소각 발전소인 이 프로젝트는 현지에서 상당한 관심을 끌었다. 상해전기는 엄격한 환경 규정을 준수하고 효과적인 조치를 시행해 이해관계자들로부터 찬사를 받았다. 또한 프로젝트 담당 직원들은 환경보호국이 주최한 해변 정화 활동에 참여해 환경 의식을 고취하고, 해안 오염을 줄이며, 해양 생물 다양성을 보호하는 데 기여하면서 환경적 책임에 대한 상해전기의 국제적 명성을 더욱 드높였다.

커뮤니티 구축

교육 자원이 부족한 파키스탄 타르 지역에서 상해전기의 프로젝트 팀은 지역 학교에 1221세트의 교과서, 학용품, 식수통 기부해 심각한 부족 문제를 해결했다. 기부한 물품에는 문화와 인프라 개발을 지원하기 위한 교실 내 국가 가사 게시판과 학교 입구 명판도 포함됐다. 이번 기부는 지역 교육을 향상시키고 지속 가능한 커뮤니티 개발을 촉진할 것으로 기대된다. 프로젝트 팀은 지역사회와의 유대감을 강화해 공공복지에 대한 헌신을 재확인하는 한편 교육, 의료, 환경 보호, 인프라에 대한 지속적인 지원을 약속했다.

상해전기는 연구와 산업화된 관리 방식을 환경적으로 지속 가능한 기술을 발전시키고 있다. 2024년 회사 내에서 선정된 ESG(환경•사회•지배구조) 우수 실천 사례들은 친환경 지능형 제조, 디지털 트윈 응용, 풍력 터빈 재사용, 자원 재활용의 환경과 사회 및 규제 영향과 효과를 중시하고 있음을 잘 보여준다.

상해전기의 A주는 2년 연속 항셍 A주 지속가능기업지수, 항셍 본토 및 홍콩 지속가능기업지수, 항셍 A주 지속가능기업 벤치마크지수 등에 포함되어 있다. H주는 항셍(본토 및 홍콩) 기업 지속가능발전지수 및 항셍 지속가능기업 벤치마크지수에 들어가 있다. 또한 상해전기는 2024년 '중국 ESG 상장기업 양쯔강 삼각주 개척자 50 곳(China's ESG Listed Companies Yangtze River Delta Pioneer 50)'에 선정됐고, 이 회사의 '친환경 미래 선도-ESG 종합 실천 및 혁신 사례(Leading the Green Future-ESG Comprehensive Practice and Innovation Case)'는 중국기업개혁 및 발전연구협회(China Enterprise Reform and Development Research Association)와 중국 중앙 라디오 및 텔레비전 방송국(China Central Radio and Television Station)이 발간한 '2024 ESG 우수 실천 사례 보고서(ESG Excellence Practice Report)'에 소개됐다.

https://www.shanghai-electric.com/group_en/을 방문하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE Shanghai Electric