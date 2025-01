Firma Shanghai Electric otrzymała liczne certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla międzynarodowych projektów elektrowni

Bezpieczeństwo operacyjne i ochrona środowiska w projektach związanych z czystą energią mają kluczowe znaczenie w kontekście przyspieszenia rozwoju zastosowań zielonych technologii.

SZANGHAJ, 24 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) otrzymała w ostatnim czasie liczne certyfikaty dla projektów w zakresie fotowoltaiki, zrównoważonej energii cieplnej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które potwierdzają jej możliwości w obszarze technologii energetycznych w Dubaju, Omanie, Bangladeszu i Malezji. Firma realizowała również inicjatywy na rzecz budowania społeczności w Pakistanie.

W kwestii bezpieczeństwa firma Shanghai Electric otrzymała certyfikat za wzorowe wyniki w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w ramach projektu Noor Energy 1 Solar - hybrydowej elektrowni słonecznej CSP i PV o mocy 950 MW, utworzonej w parku solarnym Mohammed Bin Rashid Al Maktoum w Dubaju. Zespół zrealizował 15 milionów bezpiecznych roboczogodzin, identyfikując zagrożenia dla bezpieczeństwa, skrupulatnie planując kluczowe operacje i wdrażając solidne środki kontroli ryzyka. Rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa dla podwykonawców zapewniły kompleksowy nadzór. Zobowiązano się do nieustannej czujności i optymalizacji systemu, aby wspierać stabilne funkcjonowanie projektu i jego trwałość w perspektywie długofalowej. Firma uzyskała również certyfikat potwierdzający 3 miliony godzin bezpiecznej pracy w niezależnej elektrowni słonecznej Manah-1 w Omanie. Pomimo nowych wyzwań i napiętego harmonogramu zespół zapewnił bezpieczeństwo dzięki ścisłym protokołom, ćwiczeniom awaryjnym i zerowym wskaźniku wypadkowości.

Zrealizowany przez Shanghai Electric w Bangladeszu projekt elektrowni Rupsha 800MW pracującej w cyklu kombinowanym uzyskał certyfikat potwierdzający 5 milionów godzin bezpiecznej pracy. Traktując bezpieczeństwo priorytetowo, zespół przestrzegał ścisłych procedur, przeprowadzał regularne inspekcje i realizował ukierunkowane szkolenia, aby zapewnić stały postęp i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Ochrona środowiska

Należący do Shanghai Electric zakład przetwarzania odpadów na energię w Selangor, w Malezji, zdobył doroczną nagrodę za doskonałość w zarządzaniu środowiskiem przyznawaną przez Biuro Ochrony Środowiska Selangor. Uznanie to, wraz z ośmioma przyznanymi w poprzednich latach nagrodami w zakresie zarządzania środowiskiem, podkreśla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Jako pierwsza elektrownia spalająca śmieci w Selangor, projekt przyciągnął uwagę podmiotów lokalnych. Przy jego realizacji firma Shanghai Electric przestrzegała rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, wdrożyła skuteczne środki i zyskała uznanie interesariuszy. Pracownicy zakładu wzięli również udział w akcji sprzątania plaży zorganizowanej przez Biuro Ochrony Środowiska, promując świadomość ekologiczną, zmniejszając zanieczyszczenie wybrzeża i chroniąc bioróżnorodność morską, co jeszcze bardziej wzmocniło międzynarodową reputację firmy w zakresie odpowiedzialności za środowisko.

Budowanie społeczności

Zespół projektowy Shanghai Electric przekazał szkołom w pakistańskim regionie Thar 1221 zestawów podręczników, przyborów szkolnych i butli z wodą pitną, przyczyniając się do zmniejszenia krytycznego problemu ograniczonych zasobów edukacyjnych. W ramach darowizny przekazano również tablice z hymnem narodowym do klas i tabliczki z nazwami szkół w celu wsparcia rozwoju kultury i infrastruktury. Inicjatywa ta przyczynia się do poprawy lokalnej edukację i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi społeczności. Zacieśniając więzi ze społecznością, zespół projektowy potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz dobra publicznego, zapowiadając dalsze wsparcie w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska i infrastruktury.

Shanghai Electric rozwija zrównoważone środowiskowo technologie poprzez badania i uprzemysłowiony model zarządzania. Wśród doskonałych praktyk w obszarze środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, realizowanych przez firmę w 2024 roku, prym wiodły: ekologiczna i inteligentna produkcja, zastosowanie funkcji cyfrowego bliźniaka, ponowne wykorzystanie turbin wiatrowych i recykling zasobów, kładąc nacisk na takie aspekty, jak wpływ na środowisko, społeczeństwo i regulacje oraz skuteczność.

Akcje Shanghai Electric typu A były przez kolejne dwa lata ujmowane w indeksie zrównoważonych przedsiębiorstw Hang Seng A-Share, indeksie zrównoważonych przedsiębiorstw Hang Seng (część kontynentalna i Hong Kong) oraz indeksie referencyjnym zrównoważonych przedsiębiorstw Hang Seng A-Share. Akcje firmy typu H są natomiast ujmowane w indeksie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Hang Seng (część kontynentalna i Hongkong) oraz indeksie referencyjnym zrównoważonych przedsiębiorstw Hang Seng. Ponadto Shanghai Electric znalazła się w gronie 50 pionierów w obszarze środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego wśród chińskich spółek notowanych na giełdzie w delcie rzeki Jangcy (za rok 2024), a jej kompleksowe praktyki i innowacje w zakresie kształtowania zielonej przyszłości, środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Leading the Green Future-ESG) znalazły się w raporcie na temat praktyk doskonałości w obszarze środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego - „2024 ESG Excellence Practice Report" - opracowanym przez Chińskie Stowarzyszenie na Rzecz Badań nad Reformą i Rozwojem Przedsiębiorstw oraz Chińską Centralną Stację Radiową i Telewizyjną.

