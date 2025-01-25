Shanghai Electric получила целый ряд сертификатов по безопасности и защите окружающей среды для своих международных электростанций

Для ускоренного развития зеленых технологий эксплуатационная безопасность и защита окружающей среды при реализации проектов в области чистой энергии имеют жизненно важное значение.

ШАНХАЙ, 25 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) недавно получила целый ряд сертификатов в Дубае, Омане, Бангладеш и Малайзии для проектов в области солнечной энергетики, устойчивой тепловой энергии, безопасности и защите окружающей среды, которые стали подтверждением технологических возможностей компании в области энергетики. Компания также возглавила инициативы на благо сообществ в Пакистане.

Shanghai Electric получила почетную грамоту в области безопасности за образцовые показатели ОЗТОС проекта Noor Energy 1 Solar, гибридной солнечной электростанции CSP и PV мощностью 950 МВт в Солнечном парке Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума (Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park) в Дубае. Команде проекта удалось обеспечить 15 миллионов часов безопасной работы, выявив риски для безопасности, тщательно спланировав основные операции и внедрив надежные меры контроля рисков. Строгие протоколы безопасности для субподрядчиков обеспечивали всесторонний контроль. Отраслевой департамент пообещал осуществлять постоянный активный мониторинг и оптимизацию системы для поддержания стабильной работы проекта и его долгосрочной устойчивости. Компания также получила сертификат за 3 миллиона часов безопасного труда на солнечной независимой электростанции Manah-1 в Омане. Несмотря на новые вызовы и жесткий график работы, команда обеспечила безопасность за счет применения строгих протоколов, проведения учений по чрезвычайным ситуациям при полном отсутствии несчастных случаев.

Проект электростанции комбинированного цикла Shanghai Electric Rupsha мощностью 800 МВт в Бангладеш получил сертификат за пять миллионов часов безопасного труда. Отдавая приоритет безопасности, команда следовала строгим процедурам, проводила регулярные проверки и целевое обучение для обеспечения устойчивого прогресса и эффективного управления рисками.

Охрана окружающей среды

Электростанция, работающая на отходах, Shanghai Electric в Селангоре, Малайзия, получила ежегодную награду Бюро по охране окружающей среды Селангора за достижения в области охраны окружающей среды. Это признание, наряду с восемью предыдущими наградами за охрану окружающей среды, подчеркивает приверженность проекта устойчивому развитию. Являясь первой электростанцией по сжиганию мусора в Селангоре, проект привлек значительное внимание местного населения. Shanghai Electric придерживалась строгих экологических норм, принимала эффективные меры и заслужила высокую оценку со стороны заинтересованных сторон. Сотрудники проекта также приняли участие в мероприятии по очистке пляжей, организованном Бюро по охране окружающей среды, которое способствовало повышению экологической осведомленности, сокращению загрязнения прибрежных районов и защите морского биоразнообразия, что еще больше укрепило международную репутацию компании в области экологической ответственности.

Укрепление сообщества

В пакистанском регионе Тар, где наблюдается недостаток образовательных ресурсов, команда проекта Shanghai Electric пожертвовала 1 221 комплект учебников, школьные принадлежности и ведра для питьевой воды местным школам, чтобы решить проблему критического дефицита. Пожертвование также включало доски с национальным гимном в классах и вывески у школьных входов для поддержания культурного и инфраструктурного развития. Эта инициатива улучшает местное образование и способствует устойчивому развитию местного сообщества. Укрепляя связи с сообществом, команда проекта подтвердила свою приверженность общественному благосостоянию, пообещав постоянную поддержку в области образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и инфраструктуры.

Shanghai Electric продвигает экологически устойчивые технологии благодаря исследованиям и промышленному управлению. Отличные практические примеры в области ESG 2024 года, выбранные из кейсов компании, демонстрируют экологически чистое интеллектуальное производство, применение цифровых двойников, повторное использование ветряных турбин и рециркуляцию ресурсов, подчеркивая экологическое, социальное и нормативное воздействие и эффективность.

Акции Shanghai Electric класса A включаются в индексы Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Index, Hang Seng Mainland и Hong Kong Sustainable Enterprise Index, а также Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Benchmark Index в течение двух лет подряд. Акции класса H компании являются частью индекса устойчивого развития предприятий Hang Seng (материковая часть и Гонконг) и индекса Hang Seng Sustainable Enterprise Benchmark Index. Кроме того, Shanghai Electric была включена в список китайских компаний, применяющих ESG, Yangtze River Delta Pioneer 50 (2024), а ее ведущий комплексный практический и инновационный проект «Зеленое будущее – ESG» был представлен в Практическом отчете о достижениях в области ESG 2024 года Китайской исследовательской ассоциации по реформе и развитию предприятий и Китайской центральной радио- и телевизионной станции.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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