Shanghai Electric erhält zahlreiche Sicherheits- und Umweltschutzzertifikate für seine internationalen Kraftwerksprojekte

Die Betriebssicherheit und der Umweltschutz bei Projekten für saubere Energie sind von entscheidender Bedeutung für die Beschleunigung der Entwicklung von Anwendungen grüner Technologien.

SHANGHAI, 25. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) hat vor kurzem mehrere Zertifizierungen für Projekte in den Bereichen Photovoltaik, nachhaltige Wärmekraft, Sicherheit und Umweltschutz erhalten und damit seine energietechnischen Fähigkeiten in Dubai, Oman, Bangladesch und Malaysia anerkannt. Das Unternehmen leitete auch Initiativen zum Aufbau von Gemeinschaften in Pakistan.

Im Bereich Sicherheit erhielt Shanghai Electric eine Anerkennungsurkunde für vorbildliche HSE-Leistungen beim Solarprojekt Noor Energy 1, einem 950-MW-Hybrid-Solarkraftwerk aus CSP und PV im Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solarpark in Dubai. Das Team hat 15 Millionen sichere Arbeitsstunden geleistet, indem es Sicherheitsrisiken identifiziert, größere Einsätze sorgfältig geplant und robuste Risikokontrollmaßnahmen eingeführt hat. Strenge Sicherheitsprotokolle für Subunternehmer sorgten für eine umfassende Überwachung. Die Abteilung verpflichtete sich zu ständiger Wachsamkeit und Systemoptimierung, um den stabilen Betrieb und die langfristige Nachhaltigkeit des Projekts zu unterstützen. Das Unternehmen erhielt außerdem die Zertifizierung für 3 Millionen sichere Arbeitsstunden im unabhängigen Solarkraftwerk Manah-1 in Oman. Trotz der neuen Herausforderungen und des engen Zeitplans sorgte das Team mit strengen Protokollen, Notfallübungen und einer Null-Unfall-Bilanz für Sicherheit.

Das 800-MW-Kombikraftwerksprojekt Rupsha von Shanghai Electric in Bangladesch erhielt die Zertifizierung für fünf Millionen sichere Arbeitsstunden. Sicherheit hatte für das Team oberste Priorität. Es befolgte strenge Verfahren, führte regelmäßige Inspektionen durch und bot gezielte Schulungen an, um stetige Fortschritte und ein effektives Risikomanagement zu gewährleisten.

Umweltschutz

Die Müllverbrennungsanlage von Shanghai Electric in Selangor, Malaysia, wurde vom Umweltschutzbüro von Selangor mit dem jährlichen Umweltschutzpreis „Environmental Management Excellence Award" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung sowie acht frühere Umweltmanagementpreise unterstreichen das Engagement des Projekts für Nachhaltigkeit. Als erstes Müllverbrennungskraftwerk in Selangor erregte das Projekt großes lokales Interesse. Shanghai Electric hat sich an die strengen Umweltvorschriften gehalten, wirksame Maßnahmen ergriffen und wurde von allen Beteiligten gelobt. Die Projektmitarbeiter nahmen auch an einer vom Umweltschutzbüro organisierten Strandsäuberungsaktion teil, um das Umweltbewusstsein zu fördern, die Verschmutzung der Küsten zu verringern und die biologische Vielfalt der Meere zu schützen, was den internationalen Ruf des Unternehmens in Bezug auf Umweltverantwortung weiter stärkt.

Gemeinschaftliches Gebäude

In der pakistanischen Region Thar, wo Bildungsressourcen knapp sind, spendete das Projektteam von Shanghai Electric 1.221 Sets mit Schulbüchern, Schulmaterial und Trinkwassereimern für die örtlichen Schulen, um den gravierenden Mangel zu lindern. Die Spende umfasste auch Tafeln mit der Nationalhymne für Klassenzimmer und Namensschilder für Schuleingänge, um die kulturelle und infrastrukturelle Entwicklung zu unterstützen. Diese Initiative verbessert die lokale Bildung und fördert die nachhaltige Entwicklung der Gemeinschaft. Durch die Stärkung der Beziehungen zur Gemeinde bekräftigte das Projektteam sein Engagement für das Gemeinwohl und versprach kontinuierliche Unterstützung in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Umweltschutz und Infrastruktur.

Shanghai Electric treibt durch Forschung und industrielles Management ökologisch nachhaltige Technologien voran. Die aus dem Unternehmen ausgewählten Beispiele für exzellente ESG-Praktiken im Jahr 2024 beleuchten die Themen grüne, intelligente Fertigung, digitale Zwillingsanwendungen, Wiederverwendung von Windturbinen und Ressourcenrecycling, wobei der Schwerpunkt auf ökologischen, sozialen und regulatorischen Auswirkungen und Effektivität liegt.

Die A-Aktien von Shanghai Electric wurden in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in den Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Index, den Hang Seng Sustainable Enterprise Index für Festlandchina und Hongkong und den Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Benchmark Index aufgenommen. Seine H-Aktien sind Teil des Hang Seng Enterprise Sustainable Development Index (Festlandchina und Hongkong) und des Hang Seng Sustainable Enterprise Benchmark Index. Darüber hinaus wurde Shanghai Electric in die Liste der ESG-Unternehmen im Yangtze River Delta Pioneer 50 (2024) aufgenommen und sein ESG-Beispiel für umfassende Praxis und Innovation als führendes Unternehmen für eine grüne Zukunft (Leading the Green Future – ESG Comprehensive Practice and Innovation Case) wurde im ESG Excellence Practice Report 2024 der China Enterprise Reform and Development Research Association und der China Central Radio and Television Station vorgestellt.

