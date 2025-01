A Shanghai Electric foi premiada com diversas certificações de segurança e proteção ambiental para seus projetos internacionais de usinas de energia

A segurança operacional e a proteção ambiental de projetos de energia limpa são de importância vital para acelerar o desenvolvimento de aplicações de tecnologias verdes.

XANGAI, 25 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) recebeu recentemente diversas certificações para projetos em energia fotovoltaica, energia térmica sustentável, segurança e proteção ambiental, um reconhecimento de suas capacidades em tecnologia energética em Dubai, Omã, Bangladesh e Malásia. A empresa também liderou iniciativas de desenvolvimento comunitário no Paquistão.

Quanto à segurança, a Shanghai Electric recebeu um certificado de reconhecimento pelo desempenho exemplar em HSE no Projeto Solar Noor Energy 1, uma estação solar híbrida CSP e PV de 950MW no Parque Solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, em Dubai. A equipe alcançou 15 milhões de horas de trabalho seguras ao identificar riscos de segurança, planejar operações importantes com cuidado e implementar medidas robustas de controle de riscos. Protocolos de segurança rigorosos para subcontratados garantiram uma supervisão abrangente. O departamento se comprometeu a manter vigilância contínua e otimização dos sistemas para apoiar a operação estável e a sustentabilidade a longo prazo do projeto. A empresa também recebeu certificação por 3 milhões de horas de trabalho seguro na Usina Solar Independente Manah-1, em Omã. Apesar dos novos desafios e de um cronograma apertado, a equipe garantiu a segurança com protocolos rigorosos, simulações de emergência e um registro de zero acidentes.

O projeto da usina de ciclo combinado Rupsha 800MW da Shanghai Electric em Bangladesh obteve a certificação de cinco milhões de horas de trabalho seguro. Priorizando a segurança, a equipe seguiu procedimentos rigorosos, realizou inspeções regulares e forneceu treinamento direcionado para garantir o progresso constante e o gerenciamento eficaz dos riscos.

Proteção ambiental

A usina de transformação de resíduos em energia da Shanghai Electric em Selangor, Malásia, ganhou o Prêmio Anual de Excelência em Gestão Ambiental do Departamento de Proteção Ambiental de Selangor. Esse reconhecimento, além de oito prêmios anteriores de gestão ambiental, destaca o compromisso do projeto com a sustentabilidade. Como a primeira usina de incineração de lixo de Selangor, o projeto atraiu grande atenção local. A Shanghai Electric cumpriu normas ambientais rigorosas, implementou medidas eficazes e recebeu elogios das partes interessadas. Os funcionários do projeto também participaram de um evento de limpeza de praia organizado pelo Departamento de Proteção Ambiental, para promover a conscientização ambiental, reduzir a poluição costeira e proteger a biodiversidade marinha, fortalecendo ainda mais a reputação internacional de responsabilidade ambiental da empresa.

Desenvolvimento da comunidade

Na região de Thar, no Paquistão, onde os recursos educacionais são escassos, a equipe de projeto da Shanghai Electric doou 1.221 kits de livros didáticos, materiais escolares e baldes de água potável para as escolas locais, suprindo a escassez crítica. A doação também incluiu quadros com o hino nacional da sala de aula e placas de identificação da entrada da escola para apoiar o desenvolvimento cultural e de infraestrutura. Essa iniciativa aprimora a educação local e promove o desenvolvimento sustentável da comunidade. Ao fortalecer os laços com a comunidade, a equipe do projeto reafirmou seu compromisso com o bem-estar público, prometendo apoio contínuo em educação, saúde, proteção ambiental e infraestrutura.

A Shanghai Electric promove tecnologias ambientalmente sustentáveis por meio de pesquisa e gerenciamento industrializado. Seus casos de práticas excelentes de ESG para 2024, escolhidos dentro da empresa, destacam a fabricação inteligente ecológica, os aplicativos de gêmeos digitais, a reutilização de turbinas eólicas e a reciclagem de recursos, enfatizando o impacto e a eficácia ambiental, social e regulatória.

As ações A da Shanghai Electric foram incluídas no Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Index, no Hang Seng Mainland and Hong Kong Sustainable Enterprise Index e no Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Benchmark Index por dois anos consecutivos. Suas ações H fazem parte do Índice de Desenvolvimento Sustentável de Empresas da Hang Seng (continente e Hong Kong) e do Índice de Referência de Empresas Sustentáveis da Hang Seng. Além disso, a Shanghai Electric foi nomeada entre as empresas chinesas listadas no ESG Yangtze River Delta Pioneer 50 (2024), e seu caso Leading the Green Future-ESG Comprehensive Practice and Innovation Case foi apresentado no Relatório de Práticas de Excelência ESG de 2024 pela China Enterprise Reform and Development Research Association e pela China Central Radio and Television Station.

