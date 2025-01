Shanghai Electric obtient de nombreuses certifications en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour ses projets internationaux de centrales électriques

La sécurité opérationnelle et la protection de l'environnement des projets d'énergie propre sont d'une importance vitale pour accélérer le développement des applications des technologies vertes.

SHANGHAI, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a récemment reçu plusieurs certifications pour des projets dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie thermique durable, de la sécurité, et de la protection de l'environnement, en reconnaissance de ses capacités en matière de technologie énergétique à Dubaï, à Oman, au Bangladesh et en Malaisie. L'entreprise a également mené des initiatives de développement local au Pakistan.

En ce qui concerne la sécurité, Shanghai Electric a reçu un certificat d'appréciation pour ses performances exemplaires en matière de HSE dans le cadre du projet solaire Noor Energy 1, une centrale solaire hybride CSP et PV de 950 MW dans le parc solaire Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de Dubaï. L'équipe a effectué 15 millions d'heures de travail en toute sécurité en identifiant les risques pour la sécurité, en planifiant méticuleusement les opérations majeures et en mettant en œuvre des mesures robustes de contrôle des risques. Des protocoles de sécurité stricts pour les sous-traitants ont permis d'assurer une surveillance complète. Le département s'est engagé à faire preuve d'une vigilance constante et à optimiser le système afin de contribuer au fonctionnement stable et à la viabilité à long terme du projet. L'entreprise a également obtenu une certification pour 3 millions d'heures de travail en toute sécurité sur le site de la centrale solaire indépendante de Manah-1 à Oman. Malgré de nouveaux défis et un calendrier serré, l'équipe a garanti la sécurité grâce à des protocoles stricts, des exercices d'urgence et un taux d'accident nul.

Le projet de centrale électrique à cycle combiné de 800 MW de Shanghai Electric au Bangladesh a obtenu une certification pour 5 millions d'heures de travail en toute sécurité. Accordant la priorité à la sécurité, l'équipe a suivi des procédures strictes, effectué des inspections régulières et dispensé une formation ciblée afin de garantir des progrès constants et une gestion efficace des risques.

Protection de l'environnement

L'usine de valorisation énergétique des déchets de Shanghai Electric à Selangor, en Malaisie, a remporté le prix annuel d'excellence en matière de gestion environnementale décerné par le Bureau de protection de l'environnement de Selangor. Cette reconnaissance, ainsi que les huit prix de gestion environnementale précédents, soulignent l'engagement du projet en faveur du développement durable. En tant que première centrale d'incinération d'ordures ménagères de Selangor, le projet a suscité beaucoup d'intérêt au niveau local. Shanghai Electric a adhéré à des réglementations environnementales strictes, a mis en œuvre des mesures efficaces et s'est attiré les louanges des parties prenantes. Les employés du projet ont également participé à une opération de nettoyage des plages organisée par le Bureau de la protection de l'environnement, afin de promouvoir la sensibilisation à l'environnement, de réduire la pollution côtière et de protéger la biodiversité marine, renforçant ainsi la réputation internationale de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale.

Développement local

Dans la région de Thar, au Pakistan, où les ressources éducatives sont rares, l'équipe de projet de Shanghai Electric a fait don de 1 221 ensembles de manuels, fournitures scolaires et seaux d'eau potable aux écoles locales, ce qui a permis de remédier à de graves pénuries. Le don comprenait également des panneaux affichant l'hymne national pour les salles de classe et des plaques signalétiques pour l'entrée des écoles, afin de contribuer au développement culturel et infrastructurel. Cette initiative renforce l'éducation locale et favorise le développement local durable. En renforçant les liens avec la population, l'équipe du projet a réaffirmé son engagement en faveur du bien-être public, promettant un soutien continu dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la protection de l'environnement et des infrastructures.

Shanghai Electric fait progresser les technologies respectueuses de l'environnement grâce à la recherche et à une gestion industrialisée. Ses cas d'excellentes pratiques ESG 2024, choisis au sein de l'entreprise, mettent en avant la fabrication intelligente verte, les applications de jumeaux numériques, la réutilisation des éoliennes et le recyclage des ressources, en insistant sur l'impact et l'efficacité environnementaux, sociaux et réglementaires.

Les actions A de Shanghai Electric sont reprises dans l'indice Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise, l'indice Hang Seng (continent et Hong Kong) Sustainable Enterprise et l'indice Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Benchmark depuis deux années consécutives. Ses actions H figurent dans l'indice Hang Seng (continent et Hong Kong) Enterprise Sustainable Development et l'indice Hang Seng Sustainable Enterprise Benchmark. En outre, Shanghai Electric a été nommée parmi les 50 entreprises pionnières chinoises cotées ESG dans le delta du fleuve Yangtsé (2024), et son projet « Leading the Green Future-ESG Comprehensive Practice and Innovation Case » a été présenté dans le rapport 2024 sur les pratiques d'excellence en matière d'ESG de l'Association chinoise de recherche sur la réforme et le développement des entreprises et de la station centrale de radio et de télévision de Chine.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

