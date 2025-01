Spoločnosť Shanghai Electric získava za svoje medzinárodné projekty elektrární množstvo certifikátov bezpečnosti a ochrany životného prostredia

Prevádzková bezpečnosť a ochrana životného prostredia majú v projektoch čistej energie zásadný význam pre urýchlenie rozvoja aplikácií zelených technológií.

SHANGHAI, 24. január 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) nedávno získala viacero certifikátov pre projekty v oblasti fotovoltiky, udržateľnej tepelnej energie, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako uznanie jej schopností v oblasti energetických technológií v Dubaji, Ománe, Bangladéši a Malajzii. Spoločnosť tiež viedla iniciatívy na rozvíjanie komunity v Pakistane.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, spoločnosť Shanghai Electric získala certifikát pre príkladný výkon HSE v solárnom projekte Noor Energy 1, 950 MW hybridnej CSP a fotovoltickej solárnej elektrárni v Dubajskom solárnom parku Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park. Tím dosiahol 15 miliónov bezpečných pracovných hodín vďaka identifikácii bezpečnostných rizík, starostlivému plánovaniu hlavnej prevádzky a implementácii stabilných opatrení na kontrolu rizík. Prísne bezpečnostné protokoly pre subdodávateľov zaistili komplexný dohľad. Oddelenie prisľúbilo neustálu ostražitosť a optimalizáciu systému s cieľom podporiť stabilnú prevádzku a dlhodobú udržateľnosť projektu. Spoločnosť tiež získala certifikát za 3 milióny bezpečných pracovných hodín v ománskej solárnej nezávislej elektrárni Manah-1. Napriek novým výzvam a prísnemu harmonogramu tím zaistil bezpečnosť prísnymi protokolmi, pohotovostnými cvičeniami a nulovou nehodovosťou.

Projekt elektrárne Rupsha 800 MW s kombinovaným cyklom od spoločnosti Shanghai Electric v Bangladéši dosiahol certifikát na päť miliónov bezpečných pracovných hodín. S dôrazom na bezpečnosť tím dodržiaval prísne postupy, vykonával pravidelné kontroly a poskytoval cielené školenia na zaistenie stabilného pokroku a efektívneho riadenia rizík.

Ochrana životného prostredia

Závod Shanghai Electric na výrobu energie z odpadu v Selangore v Malajzii získal výročné ocenenie za excelentnosť environmentálneho riadenia od Selangorského úradu pre ochranu životného prostredia. Toto uznanie, spolu s ôsmimi predchádzajúcimi oceneniami za environmentálne riadenie, zdôrazňuje záväzok projektu k udržateľnosti. Ako prvá elektráreň na spaľovanie odpadu v Selangore pritiahol projekt značnú miestnu pozornosť. Shanghai Electric dodržiavala prísne environmentálne predpisy, zaviedla účinné opatrenia a vyslúžila si pochvalu od zainteresovaných strán. Zamestnanci projektu sa tiež zapojili do čistenia pláží, ktoré organizoval Úrad pre ochranu životného prostredia, podporili environmentálne povedomie, znižovali znečistenie pobrežia a chránili morskú biodiverzitu, čím ďalej posilňovali medzinárodnú povesť spoločnosti v oblasti environmentálnej zodpovednosti.

Budovanie komunity

V pakistanskom regióne Thar, kde prevláda nedostatok vzdelávacích zdrojov, projektový tím Shanghai Electric daroval miestnym školám 1 221 sád učebníc, školských pomôcok a vedier na pitnú vodu, čím sa zameral na riešenie kritického nedostatku. Súčasťou daru boli aj tabule so štátnou hymnou do tried a tabuľky pri vstupe do školy na podporu rozvoja kultúry a infraštruktúry. Táto iniciatíva zlepšuje miestne vzdelávanie a podporuje trvalo udržateľný rozvoj komunity. Posilňovaním väzieb s komunitou projektový tím opätovne potvrdil svoj záväzok k verejnému blahu a prisľúbil trvalú podporu v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ochrany životného prostredia a infraštruktúry.

Prostredníctvom výskumu a industrializovaného riadenia napreduje Shanghai Electric v technológiách udržateľných z hľadiska životného prostredia. Príklady excelentnej praxe v oblasti ESG z roku 2024, ktoré vybrala samotná spoločnosť, zdôrazňujú ekologickú inteligentnú výrobu, digitálne dvojité aplikácie, opätovné použitie veterných turbín a recykláciu zdrojov, pričom zdôrazňujú environmentálny, sociálny a regulačný vplyv a efektívnosť.

Akcie A spoločnosti Shanghai Electric boli zaradené do indexu Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Index, Hang Seng Mainland a Hong Kong Sustainable Enterprise Index a Hang Seng A-Share Sustainable Enterprise Benchmark Index už dva roky po sebe. Akcie H sú súčasťou indexu Hang Seng (Mainland and Hong Kong) Enterprise Sustainable Development Index a indexu Hang Seng Sustainable Enterprise Benchmark Index. Okrem toho bola spoločnosť Shanghai Electric zaradená do zoznamu čínskych spoločností kótovaných na burze ESG Yangtze River Delta Pioneer 50 (2024) a jej prípad vedenia k zelenej budúcnosti - komplexný prípad praxe a inovácií ESG bol uvedený v správe o excelentných postupoch ESG za rok 2024, ktorú vypracovala Asociácia pre čínsku podnikovú reformu a výskum vývoja a Čínska centrálna rozhlasová a televízna stanica.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

