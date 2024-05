عروض Hard Rock الدولية الهائلة "Come Together (لنكن معا)" لإطلاق الوحدة العالمية من خلال برنامج الولاء Hard Rock™ وحملة جديدة من النجوم

يشارك ليونيل ميسي ونوح كاهان وجون ليجند وشاكيرا في حملة تسلط الضوء على فنادق ومقاهي Hard Rock في جميع أنحاء العالم يمكن لأعضاء برنامج الولاء استكشافها

Noah Kahan, John Legend, Shakira and Lionel Messi star in “Come Together” campaign for Unity by Hard Rock global loyalty program launch across Hard Rock hotels, casinos and cafes.

هوليوود، فلوريدا، 8 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Hard Rock الدولية عن إطلاقها للوحدة العالمية من خلال Hard Rock ، وهو برنامج ولاء فريد من نوعه يكافئ الأعضاء على القيام بالأشياء التي يحبونها عبر محفظة Hard Rock التي تضم أكثر من 200 موقع بما في ذلك الفنادق والمقاهي ومحلات Rock في جميع أنحاء العالم. تحتفل العلامة التجارية الشهيرة للضيافة والترفيه وأسلوب الحياة بكيفية تقديم عروض الضيوف لها " Come Together (لنكن معا) " تحت برنامج الولاء مع القليل من المساعدة من أصدقائها: كرة القدم العالمية والرمز الثقافي ليونيل ميسي؛ المرشح للغرامي GRAMMY®، المغني/كاتب الأغاني الحائز على البلاتين نوح كاهان؛ والفنان والمنتج الحائز على البلاتين جون ليجند الفائز في EGOT؛ والنجمة العالمية شاكيرا الفائزة بجائزة GRAMMY®. يشاركون في حملة التسويق الشاملة لـ Hard Rock التي تبدأ اليوم وتضم أغنية The Beatles الكلاسيكية، "Come Together (لنكن معا)"، التي سجلها كاهان حصريًا للمشروع.

لتسليط الضوء على اتصال الشركة بالترفيه والسفر المدهشين، تعطي Hard Rock أيضًا أعضاء Unity المزيد من الطرق للحصول على تجارب السفر والترفيه لمرة واحدة في العمر من خلال Come Together Experiences، وهي سلسلة من المسابقات الدولية التي ستقدم فرصًا مذهلة على مدار العام، مع توفر تفاصيل ومعلومات الدخول في unity.hardrock.com/come-together . أول اثنين من مسابقات اليانصيب المتعددة متاحة حاليًا للمشاركات، بما في ذلك:

يمكن لأعضاء Unity by Hard Rock المشاركة للفوز برحلة لشخصين إلى مدينة نيويورك في يوليوز/تموز لحضور أحد عروض نوح كاهان الأولى على الإطلاق في ماديسون سكوير غاردن بما في ذلك إقامة لمدة ثلاث ليال في فندق Hard Rock بنيويورك. تتضمن الحزمة أماكن إقامة رائعة في الجناح، وبدل إنفاق لتجارب طهي في الفندق، بالإضافة إلى بطاقة هدية Rock Shop بقيمة 200 دولار. تنتهي المشاركات في 31 ماي/أيار 2024.





يمكن للأعضاء أيضًا المشاركة للفوز بعطلة شاملة لمرة واحدة في العمر إلى فندق Hard Rock Hotel المالديف الحائز على جوائز والذي يضم غرفًا وفيلات مذهلة على الماء والرياضات المائية ورحلات الغوص ومنتجع Rock Spa ® و14 خيارًا لتناول الطعام. سيحصل أحد الفائزين المحظوظين وأحد الصيوف على خدمة السفر الجوي والنقل لمدة 7 أيام و 6 ليالي لإقامة استوائية لا تنسى. تنتهي المشاركات في 31 غشت/آب 2024.

لمزيد من المعلومات، اقرأ البيان الصحفي الكامل لـ Unity by Hard Rock هنا أو قم بزيارة unity.hardrock.com .

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=myGO7xRYpzk