Spoločnosť Hard Rock International oslavuje globálne uvedenie vernostného programu Unity by Hard Rock™ a novú kampaň plnú hviezd pod mottom „Come Together"

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend a Shakira sú hviezdami kampane, ktorá propaguje hotely a kaviarne Hard Rock po celom svete, ktoré môžu navštíviť členovia vernostného programu.

HOLLYWOOD, Florida, 8. mája 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International uvádza globálne otvorenie jedinečného vernostného programu Unity by Hard Rock™, ktorý odmeňuje členov za to, že robia veci, ktoré majú radi, v celom portfóliu Hard Rock vo viac ako 200 lokalitách vrátane hotelov, kaviarní a Rock Shops po celom svete. Ikonická značka pohostinnosti, zábavy a životného štýlu oslavuje spájanie svojej ponuky pre hostí podľa motta „Come Together" v rámci vernostného programu a na pomoc jej prišlo niekoľko priateľov: globálna futbalová a kultúrna ikona Lionel Messi; multiplatinový spevák/skladateľ Noah Kahan nominovaný na GRAMMY®; kritikmi uznávaný multiplatinový umelec a producent John Legend, nositeľ ceny EGOT; a globálna superstar Shakira, nositeľka GRAMMY®. Všetci účinkujú v multikanálovej marketingovej kampani spoločnosti Hard Rock, ktorá začína dnes a sprevádza ju klasická pieseň Beatles „Come Together", ktorú pre projekt exkluzívne nahral Kahan.

S cieľom zdôrazniť prepojenie spoločnosti s úžasnou zábavou a cestovaním, Hard Rock prináša členom Unity ešte viac spôsobov, ako získať jedinečné zážitky z cestovania a zábavy prostredníctvom Come Together Experiences, medzinárodnej série žrebovaní, ktorá ponúkne skvelé príležitosti po celý rok. Ďalšie podrobnosti a informácie o účasti nájdete na stránke unity.hardrock.com/come-together. Prvé dve z viacerých žrebovaní sú už pre záujemcov otvorené, konkrétne:

Členovia Unity by Hard Rock môžu súťažiť o júlový výlet pre dvoch do New Yorku, aby sa zúčastnili jedného z vôbec prvých headlinerských vystúpení Noaha Kahana v Madison Square Garden vrátane trojdňového pobytu v Hard Rock Hotel New York. Balíček zahŕňa nádherné ubytovanie v apartmáne, príspevok na kulinárske zážitky v hoteli, ako aj darčekovú kartu Rock Shop v hodnote 200 USD . Uzávierka pre záujemcov je 31. mája 2024.





Členovia môžu sa tiež môžu zapojiť do súťaže o jedinečnú all inclusive dovolenku v oceňovanom Hard Rock Hotel Maldives, ktorá ponúka úchvatné izby a vily na vode, vodné športy a potápačské výlety, Rock Spa® a 14 reštaurácií s rôznymi možnosťami. Jeden šťastný výherca a jeho hosť získajú leteckú dopravu a presun na 7-dňový pobyt na 6 nocí pre nezabudnuteľnú tropickú dovolenku. Uzávierka pre záujemcov je 31. augusta 2024.

Viac informácií nájdete v kompletnej tlačovej správe Unity by Hard Rock tu alebo na stránke unity.hardrock.com.

