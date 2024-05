하드락 인터내셔널의 다양한 제공품이 유니티 바이 하드락(Unity by Hard Rock™) 로열티 프로그램과 스타들이 다수 출연하는 새로운 캠페인의 전세계 출시를 위해 "합친다(Come Together)"

리오넬 메시, 노아 카한, 존 레전드와 샤키라가 출연하는 캠페인은 로열티 프로그램 회원들이 찾을 수 있는 전세계 하드락 호텔과 카페들을 부각한다

할리우드, 플로리다, 2024년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 하드락 인터내셔널(Hard Rock International)은 전세계 호텔, 카페 및 락샵을 포함한 200개 이상의 사업장으로 구성된 하드락의 전체 포트폴리오에 걸쳐 자신이 사랑하는 일을 한 회원들을 보상하는 독특한 로열티 프로그램인 유니티 바이 하드락(Unity by Hard Rock™)의 전세계 출시를 발표한다. 이 아이코닉한 호스피탤리티, 엔터테인먼트와 라이프스타일 브랜드는 동사의 친구들인 전세계 축구와 문화의 아이콘 리오넬 메시, 그래미(GRAMMY®) 후보에 올랐으며 다수의 플래티넘 앨범 판매를 기록한 싱어송라이터 노아 카한, EGOT를 수상했으며 비평가들의 찬사를 받는 멀티 플래티넘 아티스트 겸 프로듀서 존 레전드, 그래미(GRAMMY®) 상을 수상한 글로벌 슈퍼스타 샤키라 등의 약간의 도움이 이 로열티 프로그램의 동사 게스트 제공품과 "합쳐진(Come Together)" 방법을 기념한다. 이들은 이 프로젝트를 위해 카한이 독점 레코딩한 비틀즈의 고전 "Come Together"가 들어 있으며 오늘 시작되는 하드락의 옴니채널 마케팅 캠페인에 출연한다.

Noah Kahan, John Legend, Shakira and Lionel Messi star in “Come Together” campaign for Unity by Hard Rock global loyalty program launch across Hard Rock hotels, casinos and cafes.

하드락은 또한 동사의 굉장한 엔터테인먼트 및 여행과의 연관성을 부각하기 위해 유니티 회원들에게 일년 내내 놀라운 기회를 제공할 국제적인 경품 행사 시리즈인 컴 투게더 익스피리언스를 통해 평생에 한 번뿐인 여행과 엔터테인먼트 경험을 할 수 있는 더 많은 방법을 제공하고 있고 자세한 내용과 응모 정보는 unity.hardrock.com/come-together에서 확인할 수 있다. 다음을 포함하여 여러 경품 행사 중 처음 두 가지는 현재 응모가 가능하다.

유니티 바이 하드락 회원들은 하드락 호텔 뉴욕에서의 3박을 포함하여 매디슨 스퀘어 가든에서의 노아 카한 최초의 헤드라인 쇼 중 하나에 참석하기 위해 7월에 뉴욕으로 가는 2인 여행 상품권에 응모할 수 있다. 이 패키지에는 멋진 스위트 객실, 호텔 요리 경험을 위한 경비, 200달러의 락샵 상품권이 포함되어 있다. 응모 마감일은 2024년 5월 31일이다.





회원들은 또한 수상 경력이 있는 하드락 호텔 몰디브로 가는 평생에 한 번뿐이며 모든 것이 들어 있는 휴가 상품권에 응모할 수 있는데, 여기에는 수상 객실과 빌라, 수상 스포츠 및 다이빙 여행, 락스파(Rock Spa®), 14 번의 식사 옵션이 들어 있다. 행운의 우승자 한 명과 게스트 한 명은 잊지 못할 열대 휴가를 위해 6박 7일의 항공 여행과 교통편을 받게 된다. 응모 마감일은 2024년 8월 31일이다.

상세 정보가 필요할 경우 여기에서 유니티 바이 하드락에 관한 전체 보도 자료를 읽어보거나 unity.hardrock.com을 방문하기 바란다.

동영상 - https://www.youtube.com/watch?v=myGO7xRYpzk

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/808184/Hard_Rock_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International