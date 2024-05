„Come Together": globální start věrnostního programu Unity by Hard Rock™ a nová hvězdná kampaň spojují rozsáhlou nabídku společnosti Hard Rock v rytmu Beatles

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend a Shakira zvou v nové kampani členy věrnostního programu k prozkoumání hotelů a kaváren Hard Rock po celém světě

HOLLYWOOD, Florida, 8. května 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Hard Rock International oznamuje globální start jedinečného věrnostního programu Unity by Hard Rock ™, který přináší členům výhody ve více než 200 Hard Rock hotelech, kavárnách a Rock Shopech po celém světě jednoduše za to, že dělají, co je baví. Kultovní značka v oblasti pohostinství, zábavy a životního stylu oslavuje spojení svých nabídek pro hosty v novém věrnostním programu pod heslem „ Come Together - Spojme se", a to „s malou pomocí svých přátel" – světové fotbalové a kulturní ikony Lionela Messiho, multiplatinového zpěváka a skladatele nominovaného na GRAMMY® Noaha Kahana, kritikou uznávaného multiplatinového umělce, producenta a člena „klubu EGOT" Johna Legenda a globální superstar a nositelky GRAMMY® Shakiry. Ti všichni si zahráli v právě startující vícekanálové kampani „Come Together" podbarvené stejnojmennou klasikou od Beatles, kterou exkluzivně pro tento projekt nahrál Kahan.

Noah Kahan, John Legend, Shakira and Lionel Messi star in “Come Together” campaign for Unity by Hard Rock global loyalty program launch across Hard Rock hotels, casinos and cafes.

Propojení značky Hard Rock s jedinečnými cestovními a zábavními zážitky ještě posílí program Come Together Experiences, který nabídne členům klubu Unity další šanci zažít něco neopakovatelného. Podrobnosti o této sérii mezinárodních slosování, která bude přinášet úžasné příležitosti po celý rok, najdete spolu s pokyny pro přihlášení na unity.hardrock.com/come-together . Do prvních dvou z mnoha slosování se lze přihlásit již nyní:

Soutěž pro členy klubu Unity by Hard Rock o červencový výlet pro dva do New York City na jeden z prvních celovečerních koncertů Noaha Kahana v Madison Square Garden včetně třídenního pobytu v Hard Rock Hotelu New York. Balíček zahrnuje ubytování v nádherném apartmá, gastronomické zážitky v hotelu a také dárkovou kartu do Rock Shopu v hodnotě 200 dolarů. Přihlašování probíhá do 31. května 2024.

na jeden z prvních celovečerních koncertů Noaha Kahana v včetně třídenního pobytu v Hard Rock Hotelu New York. Balíček zahrnuje ubytování v nádherném apartmá, gastronomické zážitky v hotelu a také dárkovou kartu do Rock Shopu v hodnotě 200 dolarů. Přihlašování probíhá do 31. května 2024. Soutěž pro členy klubu o jedinečnou all-inclusive dovolenou v cenami ověnčeném Hard Rock Hotel Maldives, který nabízí úchvatné pokoje a vily přímo na moři, výlety za vodními sporty a potápěním, wellness Rock Spa® a 14 stravovacích podniků. Jeden šťastný výherce a jeho host získají letenky a dopravu na 7denní pobyt (6 nocí) v nezapomenutelném tropickém ráji. Přihlašování probíhá do 31. srpna 2024.

Další informace naleznete v úplné tiskové zprávě společnosti Unity by Hard Rock zde nebo na adrese unity.hardrock.com .