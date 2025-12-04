El Museo Nacional Zayed está abierto al público en Abu Dabi

El Museo Nacional de los Emiratos Árabes Unidos narra la historia de la tierra y su gente, y rinde homenaje al legado del Jeque Zayed, el Padre Fundador de la nación.

La inauguración del museo marca la culminación de un año cultural sin precedentes para los EAU con las inauguraciones de teamLab Phenomena Abu Dabi y el Museo de Historia Natural de Abu Dabi, así como la reapertura del Museo Al Ain.

ABU DABI, EAU, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Museo Nacional Zayed, el museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y pieza central del Distrito Cultural Saadiyat, abrió sus puertas al público hoy.

Zayed National Museum Zayed National Museum interior Magan Boat

El Museo Nacional Zayed ofrece a los visitantes un recorrido por la historia de los EAU, desde los primeros indicios de presencia humana hasta las civilizaciones que forjaron su cultura e identidad. El museo sirve de puente cultural entre los siete emiratos, destacando su profunda historia y patrimonio compartidos. El museo refleja la profunda vinculación entre la historia del Padre Fundador de los EAU, el difunto Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y la de los EAU, presentando su vida como una perspectiva para explorar los valores y aspiraciones que sustentan a la nación.

El Museo Nacional Zayed exhibe una colección de más de 1.500 objetos en sus seis galerías permanentes, que combina artefactos arqueológicos, objetos históricos, experiencias audiovisuales y sensoriales, así como instalaciones contemporáneas y reconstrucciones auténticas. Partiendo de la galería al aire libre de 600 metros del museo, el Jardín Al Masar, el recorrido continúa por galerías dedicadas a la vida del jeque Zayed, los paisajes naturales de los EAU y la historia de la presencia humana en esta tierra, presentando descubrimientos arqueológicos que abarcan 300.000 años. En conjunto, revelan cómo la geografía, la innovación, el intercambio y la fe moldearon la identidad emiratí.

Su Excelencia Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, declaró: "Como museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos, el Museo Nacional Zayed narra la historia en desarrollo de la tierra y su gente. Demuestra el poder unificador de nuestra historia y cultura, ofreciendo un espacio donde ciudadanos, residentes y visitantes pueden verse reflejados en la historia de nuestro pueblo y nuestra tierra. Conectando pasado, presente y futuro, contribuirá a moldear nuestra comprensión de la narrativa cultural en evolución de los EAU. Como centro de investigación y aprendizaje de primer nivel, inspirará y capacitará a la próxima generación de curadores, historiadores y conservadores emiratíes, permitiendo a nuestra nación seguir contribuyendo a la producción de conocimiento y al discurso cultural global".

Diseñado por el arquitecto ganador del Premio Pritzker Lord Norman Foster de Foster + Partners, la apertura del museo marca un nuevo capítulo para el legado de la nación y la culminación de un año cultural sin precedentes para los Emiratos Árabes Unidos, con las inauguraciones de teamLab Phenomena Abu Dabi y el Museo de Historia Natural de Abu Dabi en el Distrito Cultural Saadiyat y la reapertura del Museo Al Ain en la Región de Al Ain.

Raíces profundas y legado eterno: un programa de apertura de un mes de duración

Para celebrar esta histórica inauguración, el Museo Nacional Zayed invita al público a disfrutar de un programa de actuaciones, talleres y actividades culturales, que se extenderá hasta el 31 de diciembre bajo el lema "Raíces profundas y legado eterno". Los espacios interiores y exteriores del museo se activarán con diversas experiencias que honran el patrimonio de los EAU y celebran su cultura. El programa combina música, danza y narración para conectar a públicos de todas las edades con la historia y el patrimonio de la nación.

Entre los aspectos más destacados se incluyen las danzas tradicionales Razfa y Naashat; una experiencia inmersiva en Gahwa, diseñada con Bait Al Gahwa, acompañada de poesía, música Taghrooda, cantos marineros Nahma y el llamado de la montaña Nadba; representaciones poéticas; y recitales musicales. Se ofrecerán talleres prácticos que explorarán la artesanía y las artes tradicionales inspiradas en la narrativa y las colecciones del museo, y se ofrecerán visitas guiadas. Los talleres y las visitas guiadas requieren reserva previa.

La tienda del museo, Al Nagwa Boutique, ofrece una cuidada selección de regalos y recuerdos inspirados en los temas y colecciones del museo. Entre las opciones gastronómicas se incluyen el restaurante insignia del museo, Erth Restaurant, así como el Al Ghaf Cafe y los Garden Cafes.

Las entradas y las membresías anuales del Museo Nacional Zayed están disponibles en zayednationalmuseum.ae .

Para más información de medios

Descargue imágenes aquí

Medios de lengua árabe: Mohammed Al Daqqaq | [email protected] | +971 50 7037115

Medios de lengua inglesa: Dernagh O'Leary | [email protected] | +971 547878226

INFORMACIÓN AL VISITANTE

Zayed National Museum | Saadiyat Cultural District Abu Dhabi

zayednationalmuseum.ae

REDES SOCIALES

Instagram | znmuae - X | znmuae - Facebook | znmuae - YouTube | znmuae - LinkedIn | znmuae

Horas de apertura:

Abierto diariamente de 10.00 am a 8.00 pm

Último pase una hora antes del cierre

Entradas:

Las entradas están disponibles para su compra en zayednationalmuseum.ae

Admisión general:

Adultos: 70 AED

Niños (menores de 18 años): gratis

Personas mayores: gratis

Estudiantes y profesores: 35 AED

Las membresías están disponibles en tres categorías:

Individual : para quienes buscan una conexión más profunda con el patrimonio de los EAU y la flexibilidad de explorar de forma independiente o con un acompañante por 210 AED.

: para quienes buscan una conexión más profunda con el patrimonio de los EAU y la flexibilidad de explorar de forma independiente o con un acompañante por 210 AED. Docente : para educadores que desean enriquecer el aprendizaje en el aula mediante recursos museísticos, talleres y oportunidades de desarrollo profesional por 150 AED.

: para educadores que desean enriquecer el aprendizaje en el aula mediante recursos museísticos, talleres y oportunidades de desarrollo profesional por 150 AED. Estudiante: para estudiantes que desean participar en exposiciones, eventos y programas educativos por 150 AED.

Programa público:

En el Museo Nacional Zayed, nuestros programas están diseñados para unir a familias, amigos, personas y a la comunidad a través de experiencias culturales significativas. Ofrecen oportunidades para conectar, despertar la curiosidad y celebrar la rica historia y cultura de los Emiratos Árabes Unidos.

Abiertos a todos, desde exploradores culturales hasta visitantes primerizos, los programas públicos del museo ofrecen formas enriquecedoras y creativas de aprender, compartir y participar.

Nuestro calendario incluye talleres, visitas guiadas, charlas, conferencias, presentaciones musicales y teatrales, actividades culturales y eventos comunitarios. Cada programa invita a los visitantes a explorar la historia y la cultura del país de forma inspiradora e interactiva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837851/Zayed_National_Museum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837843/Zayed_National_Museum_interior.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837844/Magan_Boat.jpg