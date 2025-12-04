El Museo Nacional Zayed está abierto al público en Abu Dabi
News provided byZayed National Museum
Dec 04, 2025, 04:18 ET
- El Museo Nacional de los Emiratos Árabes Unidos narra la historia de la tierra y su gente, y rinde homenaje al legado del Jeque Zayed, el Padre Fundador de la nación.
- La inauguración del museo marca la culminación de un año cultural sin precedentes para los EAU con las inauguraciones de teamLab Phenomena Abu Dabi y el Museo de Historia Natural de Abu Dabi, así como la reapertura del Museo Al Ain.
ABU DABI, EAU, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Museo Nacional Zayed, el museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y pieza central del Distrito Cultural Saadiyat, abrió sus puertas al público hoy.
El Museo Nacional Zayed ofrece a los visitantes un recorrido por la historia de los EAU, desde los primeros indicios de presencia humana hasta las civilizaciones que forjaron su cultura e identidad. El museo sirve de puente cultural entre los siete emiratos, destacando su profunda historia y patrimonio compartidos. El museo refleja la profunda vinculación entre la historia del Padre Fundador de los EAU, el difunto Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y la de los EAU, presentando su vida como una perspectiva para explorar los valores y aspiraciones que sustentan a la nación.
El Museo Nacional Zayed exhibe una colección de más de 1.500 objetos en sus seis galerías permanentes, que combina artefactos arqueológicos, objetos históricos, experiencias audiovisuales y sensoriales, así como instalaciones contemporáneas y reconstrucciones auténticas. Partiendo de la galería al aire libre de 600 metros del museo, el Jardín Al Masar, el recorrido continúa por galerías dedicadas a la vida del jeque Zayed, los paisajes naturales de los EAU y la historia de la presencia humana en esta tierra, presentando descubrimientos arqueológicos que abarcan 300.000 años. En conjunto, revelan cómo la geografía, la innovación, el intercambio y la fe moldearon la identidad emiratí.
Su Excelencia Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, declaró: "Como museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos, el Museo Nacional Zayed narra la historia en desarrollo de la tierra y su gente. Demuestra el poder unificador de nuestra historia y cultura, ofreciendo un espacio donde ciudadanos, residentes y visitantes pueden verse reflejados en la historia de nuestro pueblo y nuestra tierra. Conectando pasado, presente y futuro, contribuirá a moldear nuestra comprensión de la narrativa cultural en evolución de los EAU. Como centro de investigación y aprendizaje de primer nivel, inspirará y capacitará a la próxima generación de curadores, historiadores y conservadores emiratíes, permitiendo a nuestra nación seguir contribuyendo a la producción de conocimiento y al discurso cultural global".
Diseñado por el arquitecto ganador del Premio Pritzker Lord Norman Foster de Foster + Partners, la apertura del museo marca un nuevo capítulo para el legado de la nación y la culminación de un año cultural sin precedentes para los Emiratos Árabes Unidos, con las inauguraciones de teamLab Phenomena Abu Dabi y el Museo de Historia Natural de Abu Dabi en el Distrito Cultural Saadiyat y la reapertura del Museo Al Ain en la Región de Al Ain.
Raíces profundas y legado eterno: un programa de apertura de un mes de duración
Para celebrar esta histórica inauguración, el Museo Nacional Zayed invita al público a disfrutar de un programa de actuaciones, talleres y actividades culturales, que se extenderá hasta el 31 de diciembre bajo el lema "Raíces profundas y legado eterno". Los espacios interiores y exteriores del museo se activarán con diversas experiencias que honran el patrimonio de los EAU y celebran su cultura. El programa combina música, danza y narración para conectar a públicos de todas las edades con la historia y el patrimonio de la nación.
Entre los aspectos más destacados se incluyen las danzas tradicionales Razfa y Naashat; una experiencia inmersiva en Gahwa, diseñada con Bait Al Gahwa, acompañada de poesía, música Taghrooda, cantos marineros Nahma y el llamado de la montaña Nadba; representaciones poéticas; y recitales musicales. Se ofrecerán talleres prácticos que explorarán la artesanía y las artes tradicionales inspiradas en la narrativa y las colecciones del museo, y se ofrecerán visitas guiadas. Los talleres y las visitas guiadas requieren reserva previa.
La tienda del museo, Al Nagwa Boutique, ofrece una cuidada selección de regalos y recuerdos inspirados en los temas y colecciones del museo. Entre las opciones gastronómicas se incluyen el restaurante insignia del museo, Erth Restaurant, así como el Al Ghaf Cafe y los Garden Cafes.
Las entradas y las membresías anuales del Museo Nacional Zayed están disponibles en zayednationalmuseum.ae.
Para más información de medios
Medios de lengua árabe: Mohammed Al Daqqaq | [email protected] | +971 50 7037115
Medios de lengua inglesa: Dernagh O'Leary | [email protected] | +971 547878226
INFORMACIÓN AL VISITANTE
Zayed National Museum | Saadiyat Cultural District Abu Dhabi
Horas de apertura:
Abierto diariamente de 10.00 am a 8.00 pm
Último pase una hora antes del cierre
Entradas:
Las entradas están disponibles para su compra en zayednationalmuseum.ae
Admisión general:
- Adultos: 70 AED
- Niños (menores de 18 años): gratis
- Personas mayores: gratis
- Estudiantes y profesores: 35 AED
Las membresías están disponibles en tres categorías:
- Individual: para quienes buscan una conexión más profunda con el patrimonio de los EAU y la flexibilidad de explorar de forma independiente o con un acompañante por 210 AED.
- Docente: para educadores que desean enriquecer el aprendizaje en el aula mediante recursos museísticos, talleres y oportunidades de desarrollo profesional por 150 AED.
- Estudiante: para estudiantes que desean participar en exposiciones, eventos y programas educativos por 150 AED.
Programa público:
En el Museo Nacional Zayed, nuestros programas están diseñados para unir a familias, amigos, personas y a la comunidad a través de experiencias culturales significativas. Ofrecen oportunidades para conectar, despertar la curiosidad y celebrar la rica historia y cultura de los Emiratos Árabes Unidos.
Abiertos a todos, desde exploradores culturales hasta visitantes primerizos, los programas públicos del museo ofrecen formas enriquecedoras y creativas de aprender, compartir y participar.
Nuestro calendario incluye talleres, visitas guiadas, charlas, conferencias, presentaciones musicales y teatrales, actividades culturales y eventos comunitarios. Cada programa invita a los visitantes a explorar la historia y la cultura del país de forma inspiradora e interactiva.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837851/Zayed_National_Museum.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837843/Zayed_National_Museum_interior.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837844/Magan_Boat.jpg
