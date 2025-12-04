자예드 국립박물관, 아부다비에서 일반에 공개

아랍에미리트 (UAE) 자예드 국립박물관은 UAE와 그 거주민들의 이야기를 전하며 , UAE 건국 아버지인 셰이크 자예드의 유산을 기리는 기념물

팀랩 페노메나 아부다비와 아부다비 자연사 박물관의 개관 및 알아인 박물관의 재개관과 함께 자예드 국립박물관 개관으로 UAE는 전례 없는 '문화의 해' 완성

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 아랍에미리트(UAE)의 국립박물관이자 사디야트 문화지구(Saadiyat Cultural District) 중심 시설인 자예드 국립박물관(Zayed National Museum)이 4일 일반에 공개됐다.

자예드 국립박물관은 인류 거주 흔적의 초기 증거부터 UAE의 문화와 정체성을 형성한 문명까지, 관람객에게 UAE의 역사를 따라가는 여정을 제공한다. 박물관은 일곱 에미리트를 연결하는 문화적 가교 역할을 하며, 심도 있게 공유되고 있는 역사와 유산을 잘 보여준다. 또한 UAE의 건국 아버지인 고(故) 셰이크 자예드 빈 술탄 알 나흐얀(Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan)의 삶을 국가의 역사와 긴밀히 연결된 이야기로 제시하며, 그의 생애를 통해 UAE를 지탱하는 가치와 미래적 비전을 탐구할 수 있도록 한다.

Zayed National Museum Zayed National Museum interior Magan Boat

자예드 국립박물관은 총 6개의 상설 전시관에서 고고학적 유물과 역사적 자료, 시청각 및 감각형 체험 콘텐츠, 현대 설치작품, 실감형 복원 전시를 포함한 1500점 이상의 소장품을 선보인다. 관람 동선은 600m 길이의 야외 전시 공간 '알 마사르 정원(Al Masar Garden)'에서 시작해 셰이크 자예드의 삶, UAE의 자연환경, 그리고 이 땅에서 30만 년 동안 이어져 온 인간 거주 역사 등을 다룬 갤러리로 이어진다. 전시물들은 지리, 혁신, 교류, 신앙이 어떻게 에미리트 정체성을 형성해왔는지를 보여준다.

모하메드 칼리파 알 무바라크(Mohamed Khalifa Al Mubarak) 아부다비 문화관광부(Department of Culture and Tourism) 장관은 이렇게 말했다. "아랍에미리트 국립박물관인 자예드 국립박물관은 이 땅과 이곳에서 살아온 사람들의 이야기를 전한다. 또 시민, 거주자, 관람객 모두가 우리 민족과 땅의 이야기 속에서 자신을 발견할 수 있는 공간을 제공하며, 우리 역사와 문화의 통합력을 보여준다. 박물관은 과거, 현재, 미래를 이어주며, 우리가 UAE의 진화하는 문화적 서사를 이해하는 데 기여할 것이다. 박물관은 세계적 수준의 연구•학습 센터로서 UAE의 차세대 큐레이터, 역사학자, 보존 전문가에게 영감을 주고 그들의 역량을 키워줌으로써 UAE가 지식 생산과 글로벌 문화 담론에 더 기여할 수 있도록 도와줄 것이다."

프리츠커 건축상(Pritzker Prize) 수상 건축가로 포스터 앤드 파트너스(Foster + Partners)를 이끌고 있는 노먼 포스터 경(Lord Norman Foster)이 설계한 자예드 국립박물관의 개관으로 국가 유산의 새로운 장이 열렸다. 이는 또한 사디야트 문화지구에서 팀랩 페노메나 아부다비(teamLab Phenomena Abu Dhabi)와 아부다비 자연사 박물관(Natural History Museum Abu Dhabi) 개관과 알아인 지역(Al Ain Region)에서 알아인 박물관(Al Ain Museum)이 재개관과 더불어 UAE에게 전례 없는 '문화의 해'가 완성되고 있음을 의미한다.

깊은 뿌리와 영원한 유산: 한 달간의 개관 프로그램

자예드 국립박물관은 기념비적인 개관을 맞아 '깊은 뿌리와 영원한 유산(Deep Roots and Everlasting Legacy)'이라는 주제로 12월 31일까지 진행되는 공연, 워크숍, 문화 활동 프로그램에 관람객을 초대한다. 박물관의 실내외 공간은 UAE의 유산을 기리고 문화를 기념하는 다양한 체험으로 활기를 띠게 될 전망이다. 이 프로그램은 음악, 무용, 스토리텔링을 결합하여 모든 연령대의 관객이 국가의 역사와 유산과 연결되도록 할 계획이다.

주요 행사로는 전통 라즈파(Razfa)와 나샤트(Naashat) 춤 공연, 베이트 알 가와(Bait Al Gahwa)와 협업해 설계한 몰입형 가와(Gahwa) 체험이 마련되어 있다. 이 체험은 시(詩) 낭송, 타그루다(Taghrooda) 음악, 나흐마(Nahma) 뱃노래, 나드바(Nadba) 산악 호출 공연, 음악 연주회와 함께 펼쳐진다. 체험형 워크숍에서는 박물관의 이야기와 소장품에서 영감을 받은 전통 공예와 예술을 탐구하고, 박물관 투어도 제공된다. 워크숍과 투어는 사전 예약이 필요하다.

박물관 내 매장인 알 나그와 부티크(Al Nagwa Boutique)에서는 박물관 주제와 소장품에서 영감을 받은 선별된 선물 및 기념품을 판매한다. 식음료 공간으로는 박물관의 시그니처 다이닝 장소인 어스 레스토랑(Erth Restaurant)과 알 가프 카페(Al Ghaf Café) 및 가든 카페(Garden Cafes)가 마련되어 있다.

자예드 국립박물관 입장권 및 연간 회원권은 zayednationalmuseum.ae에서 구매할 수 있다.

미디어 문의

이미지 다운로드

아랍어권 미디어 문의처: 모하메드 알 다카크(Mohammed Al Daqqaq) | [email protected] | +971 50 7037115

영어권 미디어 문의처: 데르나 오리어리(Dernagh O'Leary) | [email protected] | +971 547878226

관람 정보

자예드 국립박물관 | 사디야트 문화지구 아부다비

zayednationalmuseum.ae

소셜 미디어

인스타그램 | znmuae - X | znmuae - 페이스북 | znmuae - 유튜브 | znmuae - 링크드인 | znmuae

운영 시간

매일 오전 10시부터 오후 8시까지

폐장 1시간 전에 입장 마감

티켓 구매

티켓은 zayednationalmuseum.ae에서 구매할 수 있다.

일반 입장료

성인 - AED 70

어린이(18세 비만) – 무료

노인 – 무료

학생과 교사 – AED 35

회원권은 세 가지 유형으로 제공된다.

개인 회원 – UAE의 유산과 더 깊은 교감을 원하면서 혼자 또는 동반자와 함께 자유롭게 탐험할 수 있는 유연성을 원하는 분을 위한 회원권(AED 210)

– UAE의 유산과 더 깊은 교감을 원하면서 혼자 또는 동반자와 함께 자유롭게 탐험할 수 있는 유연성을 원하는 분을 위한 회원권(AED 210) 교사 회원 – 박물관 자료, 워크숍, 전문성 개발 기회를 통해 교실 학습을 풍부하게 하고자 하는 교육자를 위한 회원권(AED 150)

– 박물관 자료, 워크숍, 전문성 개발 기회를 통해 교실 학습을 풍부하게 하고자 하는 교육자를 위한 회원권(AED 150) 학생 회원 – 전시회, 행사 및 교육 프로그램에 참여하고자 하는 학생을 위한 회원권(AED 150)

공개 프로그램

자예드 국립박물관의 프로그램은 의미 있는 문화 체험을 통해 가족, 친구, 개인 및 지역사회가 함께할 수 있도록 기획되었다. 이 프로그램은 교류의 기회를 제공하고 호기심을 자극하며, UAE의 풍부한 역사와 문화를 기념하는 장을 마련한다.

문화 탐험가부터 첫 관람객까지 누구나 참여할 수 있는 박물관의 공개 프로그램은 배우고, 공유하고, 참여하는 풍요롭고 창의적인 방식을 제공한다.

프로그램 일정에는 워크숍, 투어, 강연, 콘퍼런스, 음악 및 연극 공연, 문화 교류와 지역사회 행사 등이 포함된다. 각 프로그램은 관람객이 영감을 주는 상호작용 방식으로 국가의 역사와 문화를 탐구하도록 초대한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2837851/Zayed_National_Museum.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2837843/Zayed_National_Museum_interior.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2837844/Magan_Boat.jpg

SOURCE Zayed National Museum