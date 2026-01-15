مجموعة Savaya تُعلن عن إطلاق Zumana، وِجهة شاطئية جديدة على شاطئ كوتا الشهير في بالي

بالي، إندونيسيا، 15 يناير 2026 /PRNewswire/ -- كشفت مجموعة Savaya، بالشراكة مع PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (مجموعة KAJA)، المُطوّر الإندونيسي البارز في قطاع الضيافة، اليوم عن Zumana، وهي وِجهة ضيافة شاطئية جديدة تقع على امتداد الساحل الشهير لشاطئ كوتا.

وِجهة Zumana، التي توصف بأنها تجربة غامرة لاستكشاف المجتمع المعاصر، هي بيئة حيّة يتم فيها رصد السلوكيات الإنسانية والطقوس والتعبير عن الذات، ثم إبرازها والاحتفاء بها. على خلفية غروب الشمس الأسطوري في بالي، تتشكّل التجربة عبر الموسيقى والعِمارة والتجمع الجماعي، فتختفي الحدود بين المُتفرج والمُشارك.

Zumana Beach Club - Bali, Indonesia

بفضل موقعها على أحد أكثر السواحل أهمية تاريخيًا في بالي، فإن Zumana تُعيد تقديم كوتا كوِجهة ضيافة عصرية، وتفرضُ منظورًا جديدًا لمنطقة كانت يومًا ما رمزًا للجاذبية العالمية للجزيرة.

تولّى تصميم المشروع مجموعة Rockwell المشهورة عالميًا، حيث يمتد على مساحة 35 ألف قدم مربع، ويشمل تجربة نهارية شاطئية مع مطعم يتسع لـ 200 مقعد، ما يُتيح للضيوف الانتقال بسلاسة من أمسيات ما بعد الظهر المُشمسة إلى تجربة طعام وحياة ليلية مميّزة بمجرد تحوّل النهار إلى ليل.

قال Alex Cordova، الرئيس التنفيذي لمجموعة Savaya:

"استنادًا إلى النجاح العالمي الذي حققته Savaya، يؤكد هذا المشروع التزامنا طويل الأمد ببالي كوِجهة ذات هوية مميزة وأهمية عالمية في آنٍ واحد. نحن نركّز على تطوير مفاهيم تنطلق من هنا، وتتردد أصداؤها دوليًا، وتسهم بشكلٍ ملموس في جاذبية الجزيرة المستدامة. وفي جوهر عملنا، نحرص على ابتكار تجارب تبقى راسخة في ذاكرة الضيوف حتى بعد مغادرتهم".

وأضافت Nadia Tjahyadikarta، المديرة الإدارية لمجموعة KAJA:

"بصفتنا مجموعة تأسست في إندونيسيا، فإننا نواصل توسيع محفظتنا من خلال موازنة الشراكات العالمية مع المفاهيم الأصلية. ويمثل هذا المشروع مفهومًا أصليًا، فهو وِجهة صُممت من الصفر ليعكس رؤيةً مميزةً. بالتعاون مع مجموعة Savaya، نفخر بتقديم تجربة شاطئية تضع معيارًا جديدًا لإندونيسيا وجنوب شرق آسيا".

ومن المقرر افتتاح Zumana في عام 2026 على شاطئ كوتا، ما يُعزّز مكانة بالي كوِجهة عالمية رائدة في مجالات أسلوب الحياة والثقافة والضيافة.

www.ZumanaBali.com

نبذة عن مجموعة Savaya

مجموعة Savaya هي شركة ضيافة تُطوّر وتُشغّل وِجهات المطاعم والحياة الليلية والعافية وأسلوب الحياة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. تشمل محفظتها علامات مثل Savaya Bali وDesa Kitsuné وIna Ré، ولديها مشاريع حازت على اعتراف عالمي بفضل تجارب الضيافة.

نبذة عن مجموعة KAJA

مجموعة KAJA (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) هي مُطوّر إندونيسي متخصص في مشاريع الضيافة وأسلوب الحياة، تأسست عام 2016 وتركّز على المفاهيم القائمة على التصميم وتقديم تجارب راقية للضيوف.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2861509/Kuta_Bali_2_9_w_06__2.jpg