Savaya Group旗下全新海濱度假勝地Zumana落戶巴厘島標誌性庫塔海灘

Zumana選址於巴厘島極具歷史意義的海岸地帶，旨在將庫塔重塑為現代度假勝地，為這片曾幫助巴厘島建立全球吸引力的區域賦予全新內涵。

Zumana由國際知名設計公司Rockwell Group操刀設計，總面積達35,000平方英尺，集海濱日間休閑體驗與可容納200人的特色餐廳於一體。賓客可從陽光愜意的午後時光，無縫過渡至黃昏后的高端餐飲與夜生活體驗。

Savaya Group首席執行官Alex Cordova表示：「依託Savaya在全球範圍的成功經驗，本項目彰顯了我們長期致力於將巴厘島打造成一個既具獨特身份又具全球影響力的目的地。我們全力開發植根本土、享譽國際的項目，為提升巴厘島的持久吸引力貢獻力量。我們的核心目標是為賓客創造離開后仍久久難忘的獨特體驗。」

KAJA集團董事總經理Nadia Tjahyadikarta補充道：「作為印尼本土企業，我們始終通過平衡國際合作與原創項目的策略，持續拓展自身業務版圖。本項目正是原創理念的典範，從構思到落地均秉持獨特的設計視角。通過與Savaya Group合作，我們很榮幸能為印尼及東南亞地區打造全新標杆級海濱度假體驗。」

Zumana計劃於2026年在庫塔海灘正式開業，此舉將進一步鞏固巴厘島作為全球領先生活方式、文化及度假勝地的地位。

官網：www.ZumanaBali.com

關於Savaya Group

Savaya Group是一家專註於酒店及休閑產業的企業，在亞太及中東地區開發並運營餐廳、夜生活場所、康養中心及生活方式型度假目的地。集團旗下項目包括Savaya Bali、Desa Kitsuné以及Ina Ré，憑藉沉浸式度假體驗贏得全球廣泛認可。

關於KAJA集團

PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi（簡稱「KAJA集團」）是一家印尼酒店及生活方式開發商，創立於2016年，專註設計導向型項目開發，致力於為賓客提供高端體驗。

SOURCE Savaya Group