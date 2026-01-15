Savaya Group Luncurkan Zumana, Destinasi Tepi Pantai Terbaru di Kawasan Ikonik Pantai Kuta

Sebagai eksplorasi imersif terhadap masyarakat modern, Zumana menjadi ruang untuk menelusuri, mengangkat, dan merayakan identitas manusia, ritual, serta ekspresi diri. Dengan pemandangan matahari terbenam khas Bali, pengalaman ini terwujud melalui musik, arsitektur, dan momen kebersamaan sehingga mengaburkan batas antara audiens dan partisipan.

Terletak di salah satu pesisir yang paling bersejarah di Bali, Zumana menghadirkan kembali pesona Kuta sebagai destinasi kontemporer, serta menawarkan perspektif baru untuk kawasan pantai yang pernah meningkatkan daya tarik Pulau Dewata di pasar global.

Dirancang oleh firma desain ternama di dunia Rockwell Group, lokasi dengan luas sekitar 35.000 kaki persegi ini menyatukan pengalaman siang hari di tepi pantai dan restoran berkapasitas 200 kursi. Dengan konsep tersebut, para tamu mudah berganti suasana, dari siang hari yang cerah menuju pengalaman bersantap dan hiburan malam yang lebih eksklusif setelah matahari terbenam.

Alex Cordova, CEO, Savaya Group, berkata:

" Melanjutkan kesuksesan Savaya di pasar global, proyek ini menegaskan komitmen jangka panjang kami terhadap Bali sebagai destinasi yang memiliki identitas kuat dan relevansi global. Kami mengembangkan konsep yang lahir dari Bali, bergaung secara internasional, dan berkontribusi meningkatkan daya tarik pulau ini. Kami menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para tamu, bahkan setelah mereka meninggalkan Bali."

Nadia Tjahyadikarta, Managing Director, KAJA Group, added:

"Sebagai perusahaan yang berbasis di Indonesia, kami terus mengembangkan portofolio proyek dengan memadukan kolaborasi global dan konsep orisinal. Proyek ini merupakan wujud dari konsep orisinal—sebuah destinasi yang dirancang dari awal untuk menampilkan sudut pandang yang khas. Bersama Savaya Group, kami bangga menghadirkan destinasi tepi pantai yang menjadi standar baru bagi Indonesia dan Asia Tenggara."

Zumana beroperasi mulai 2026 di Pantai Kuta, memperkuat posisi Bali sebagai destinasi global terdepan untuk gaya hidup, budaya, dan perhotelan.

www.ZumanaBali.com

Tentang Savaya Group

Savaya Group adalah perusahaan perhotelan yang mengembangkan dan mengelola destinasi restoran, hiburan malam, kebugaran, dan gaya hidup di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Portofolio Savaya Group mencakup Savaya Bali, Desa Kitsuné, dan Ina Ré. Berbagai proyek Savaya Group telah diakui secara global atas konsep destinasi berbasiskan pengalaman menarik.

Tentang KAJA GROUP

KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) adalah pengembang proyek pariwisata dan gaya hidup asal Indonesia yang berdiri pada 2016. KAJA Group mengembangkan berbagai konsep destinasi yang berbasiskan desain dan pengalaman premium.

SOURCE Savaya Group