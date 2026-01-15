Savaya Group predstavuje Zumanu, novú plážovú destináciu na ikonickej pláži Kuta na Bali
BALI, Indonézia, 15. januára 2026 /PRNewswire/ -- Savaya Group v spolupráci so spoločnosťou PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), popredným indonézskym developerom v oblasti hotelových a stravovacích služieb, dnes predstavila letovisko Zumana, novú plážovú destináciu v oblasti pohostinnosti, ktorá sa nachádza pozdĺž ikonického pobrežia pláže Kuta.
Letovisko Zumana bolo navrhnuté na pohlcujúce skúmanie modernej spoločnosti. Je živým prostredím, kde sa venuje pozornosť, umocňuje a oslavuje ľudské správanie, rituály a sebavyjadrenie. Zážitky s legendárnymi západmi slnka na Bali v pozadí sa odvíjajú prostredníctvom hudby, architektúry a kolektívneho stretávania sa, čím sa stierajú hranice medzi divákom a účastníkom.
Letovisko Zumana, ktoré sa nachádza na jednom z historicky najvýznamnejších pobreží Bali, znovu predstavuje pláž Kuta ako modernú destináciu v oblasti hotelových a stravovacích služieb a ponúka nový pohľad na miesto, ktoré kedysi definovalo globálnu príťažlivosť ostrova.
Toto dejisko s rozlohou 3 500 metrov štvorcových, ktoré navrhla medzinárodne uznávaná skupina Rockwell Group, spája koncept života na pláži s reštauráciou pre 200 hostí. Návštevníkom umožňuje plynulo prejsť zo slnkom zaliatych popoludní k luxusnému stolovaniu a nočnému životu, ako sa deň mení na noc.
Alex Cordova, generálny riaditeľ Savaya Group, povedal:
„Tento projekt, ktorý stavia na celosvetovom úspechu spoločnosti Savaya, podčiarkuje náš dlhodobý záväzok voči Bali ako destinácii s výraznou identitou aj medzinárodným významom. Zameriavame sa na vývoj konceptov, ktoré tu vznikajú, rezonujú po celom svete a zmysluplne prispievajú k trvalej atraktívnosti ostrova. Podstatou našej práce je vytvárať zážitky, ktoré v hosťoch zostanú dlho po ich odchode."
Nadia Tjahyadikarta, výkonná riaditeľka KAJA Group, dodala:
„Ako skupina založená v Indonézii neustále rozširujeme naše portfólio prostredníctvom vyváženého výberu globálnych partnerstiev a originálnych konceptov. Tento projekt predstavuje práve ten druhý prístup, destináciu koncipovanú od základov tak, aby vyjadrovala odlišný uhol pohľadu. Sme hrdí na to, že v spolupráci so Savaya Group môžeme predstaviť plážový koncept, ktorý nastavuje nový štandard pre Indonéziu a juhovýchodnú Áziu."
Zumana sa má otvoriť v roku 2026 na pláži Kuta, čím sa ešte viac posilní pozícia Bali ako poprednej svetovej destinácie pre životný štýl, kultúru a hotelové a stravovacie služby.
O skupine Savaya Group
Savaya Group je spoločnosť v oblasti hotelových a stravovacích služieb, ktorá rozvíja a prevádzkuje reštaurácie, nočné podniky, wellness a lifestylové destinácie v Ázii a Tichomorí a na Blízkom východe. Jej portfólio zahŕňajú projekty Savaya Bali, Desa Kitsuné a Ina Ré, celosvetovo oceňované pre zážitkový prístup k pohostinnosti.
O skupine KAJA GROUP
KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) je indonézska spoločnosť v oblasti hotelových a stravovacích služieb a životného štýlu, založená v roku 2016. Zameriava sa na dizajnové koncepty a prémiové zážitky pre hostí.
