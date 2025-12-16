El DIFC se convierte en uno de los cinco principales centros mundiales para gestores de fondos de cobertura: más de 100 fondos de cobertura están registrados actualmente en el Centro

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El DIFC, el principal centro financiero mundial en Medio Oriente, África y el sur de Asia ha registrado su fondo de cobertura número 100, lo que refleja su dominio en el sector y su exitoso camino hacia convertirse en uno de los cinco principales centros mundiales de la industria.

El número de gestores de fondos de cobertura se duplicó de 50 a principios de 2024; 81 son gestores con activos bajo gestión valorados en miles de millones de dólares.

Durante 2025, las nuevas incorporaciones incluyen Baron Capital Management, BlueCrest Capital, Naya Capital Management, Nine Masts Capital, North Rock Capital, Oak Hill Advisors, Pearl Diver Capital, Select Equity Group, Strategic Investment Group, Silver Point Capital, Squarepoint Capital y Welwing Capital Group.

Se unen a la mayor lista de empresas consolidadas del sector en la región, como Balyasny, BlackRock, Blue Owl, Brevan Howard, Dymon Asia, Exodus Point, Hudson Bay, Millennium, Qube Research and Technologies (QRT) y Verition.

Los gestores siguen sumándose al DIFC a un ritmo sin precedentes, ya que pueden operar en los mercados asiáticos, europeos y estadounidenses, acceder a las reservas de talento más amplias de la región y obtener capital de particulares con un patrimonio neto muy elevado, oficinas familiares y fondos soberanos.

Su excelencia, Arif Amiri, director ejecutivo de DIFC Authority, comentó: "Convertirse en un centro líder de fondos de cobertura refleja la madurez de la plataforma del DIFC, así como la confianza de sus participantes. Nuestro enfoque en el cliente y nuestras alianzas con la industria impulsan la innovación de productos, lo que sigue potenciando nuestro crecimiento. La amplitud y profundidad de nuestra comunidad de inversiones alternativas refuerza nuestra posición como el único centro financiero que opera a gran escala en todos los sectores, lo que permite al DIFC y a nuestros clientes influir en el panorama financiero mundial desde Dubái".

Un ejemplo de la innovación del DIFC es el desarrollo del DIFC Funds Centre, un espacio de trabajo compartido para la gestión de activos, el primero de su clase, que alberga a algunas de las empresas más importantes de la industria, además de firmas de mediano tamaño, empresas derivadas y emergentes. Más del 85 % de los gestores de fondos de cobertura con sede en el DIFC tienen la capacidad de recaudar y gestionar capital privado y soberano desde el Centro.

El reciente informe del DIFC sobre el futuro de las inversiones alternativas, destacó que la innovación tecnológica, las reformas normativas y el acceso más amplio de los inversores están acelerando los flujos hacia las inversiones alternativas, que ahora se están convirtiendo en componentes fundamentales de las carteras diversificadas.

El sector de gestión de patrimonios y activos del DIFC continúa expandiéndose rápidamente, y ahora supera las 470 firmas. Los gestores se benefician del acceso a la mayor concentración de riqueza privada de Medio Oriente, incluyendo más de 1250 entidades empresariales familiares con sede en el Centro.

