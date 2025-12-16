DIFC, 헤지펀드 매니저 위한 글로벌 5대 허브로 도약 - 센터 등록 헤지펀드 100개 넘어

두바이, UAE, 2025년 12월 16일 /PRNewswire/ -- 중동•아프리카•남아시아 지역을 선도하는 글로벌 금융 센터 DIFC가 100번째 헤지펀드를 등록하면서 해당 부문에서 당사의 지배력과 업계 글로벌 5대 허브로 거듭난 성공적인 여정을 증명했다.

헤지펀드 매니저 수는 2024년 초 50개에서 두 배로 늘었다. 이 가운데 81개는 운용자산(AUM)이 10억 달러 이상인 매니저다.

DIFC exceeds 100th hedge fund

2025년 신규 진입 기업에는 배런 캐피털 매니지먼트(Baron Capital Management), 블루크레스트 캐피털(BlueCrest Capital), 나야 캐피털 매니지먼트(Naya Capital Management), 나인 마스트 캐피털(Nine Masts Capital), 노스 록 캐피털(North Rock Capital), 오크 힐 어드바이저스(Oak Hill Advisors), 펄 다이버 캐피털(Pearl Diver Capital), 셀렉트 에쿼티 그룹(Select Equity Group), 스트래티직 인베스트먼트 그룹(Strategic Investment Group), 실버 포인트 캐피털(Silver Point Capital), 스퀘어포인트 캐피털(Squarepoint Capital), 웰윙 캐피털 그룹(Welwing Capital Group)이 포함된다.

이들은 발야스니(Balyasny), 블랙록(BlackRock), 블루 아울(Blue Owl), 브레반 하워드(Brevan Howard), 다이몬 아시아(Dymon Asia), 엑소더스 포인트(Exodus Point), 허드슨 베이(Hudson Bay), 밀레니엄(Millennium), 큐브 리서치 앤드 테크놀로지(Qube Research and Technologies, QRT), 베리션(Verition) 등 지역 최대규모를 자랑하는 업계 거물급 기업 대열에 합류한다.

매니저들이 기록적인 속도로 DIFC에 합류하는 이유는 아시아, 유럽, 미국 시장을 거래할 수 있고 지역 내 가장 풍부한 인재 풀을 활용할 수 있으며 초고액 자산가, 패밀리 오피스, 국부 펀드에서 자금을 조달할 수 있기 때문이다.

아리프 아미리(Arif Amiri) DIFC 관리청(DIFC Authority) CEO는 "DIFC가 선도적인 헤지펀드 센터로 도약한 것은 DIFC 플랫폼이 그만큼 성숙했고 참여자들의 신뢰가 높다는 방증"이라며 "우리의 고객 중심 사고와 산업 파트너십은 제품 혁신을 주도하며 이는 지속적인 성장 동력이 되고 있다"고 말했다. 이어 "폭넓고 깊이 있는 대체 투자 커뮤니티는 모든 부문을 아우르는 대규모 금융 센터로서 독보적 입지를 강화하고 있으며, 이를 통해 DIFC와 고객은 두바이를 거점으로 글로벌 금융 시장에 영향력을 행사할 수 있다"고 덧붙였다.

DIFC 혁신의 대표적 예시로는 DIFC 펀드 센터(DIFC Funds Centre) 개발을 꼽을 수 있다. 이는 자산 관리 코워킹 스페이스로는 최초로 업계 유명 기업들과 중견 기업, 스핀아웃 및 스타트업이 입주해 있다. DIFC 기반 헤지펀드 매니저 가운데 85% 이상이 센터에서 민간 및 국부 자금을 조달하고 운용할 수 있는 역량을 갖췄다.

DIFC가 최근 발표한 대체 투자의 미래에 관한 보고서에 따르면 기술 혁신, 규제 개혁, 투자자 접근성 확대가 대체 자산으로의 자금 유입을 가속하고 있으며 이제 대체 자산은 다각화된 포트폴리오의 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

DIFC의 자산 및 자산 관리 부문은 빠르게 확장해 현재 470개 기업을 넘어섰다. 매니저들은 센터에 기반을 둔 1250개 이상의 가족 관련 기업체를 포함해 중동 최대 규모로 밀집된 민간 자본에 접근할 수 있는 이점을 누린다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2845385/DIFC.jpg

SOURCE DIFC