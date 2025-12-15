- DIFC se convierte en uno de los cinco principales centros mundiales para gestores de fondos de cobertura: más de 100 fondos de cobertura ahora están registrados en el Centro

DUBAI, EAU, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DIFC, el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente, África y el sur de Asia, ha registrado su fondo de cobertura número 100, lo que refleja su dominio en el sector y su exitoso camino para convertirse en uno de los cinco principales centros mundiales para la industria.

El número de gestores de fondos de cobertura se duplicó desde 50 a principios de 2024. 81 son gestores de AUM de mil millones de dólares.

Durante 2025, entre las nuevas llegadas se incluyen Baron Capital Management, BlueCrest Capital, Naya Capital Management, Nine Masts Capital, North Rock Capital, Oak Hill Advisors, Pearl Diver Capital, Select Equity Group, Strategic Investment Group, Silver Point Capital, Squarepoint Capital y Welwing Capital Group.

Se unen a la lista más grande de incondicionales de la industria de la región, como Balyasny, BlackRock, Blue Owl, Brevan Howard, Dymon Asia, Exodus Point, Hudson Bay, Millennium, Qube Research and Technologies (QRT) y Verition.

Los gerentes continúan incorporándose al DIFC a un ritmo récord porque pueden operar en los mercados asiáticos, europeos y estadounidenses, aprovechar los grupos de talentos más profundos de la región y recaudar capital de personas con un patrimonio neto ultra alto, oficinas familiares y fondos soberanos de riqueza.

Su Excelencia Arif Amiri, consejero delegado de la Autoridad DIFC, afirmó: "Convertirnos en un centro líder de fondos de cobertura refleja la madurez de la plataforma DIFC, así como la confianza de sus participantes. Nuestro enfoque en el cliente y nuestras alianzas con la industria impulsan la innovación de productos, lo que continúa impulsando nuestro crecimiento. La amplitud y profundidad de nuestra comunidad de inversiones alternativas refuerza nuestra posición como el único centro financiero que opera a gran escala en todos los sectores, lo que permite a DIFC y a nuestros clientes influir en el panorama financiero global desde Dubái".

Un ejemplo de la innovación del DIFC es el desarrollo del Centro de Fondos del DIFC, un espacio de trabajo colaborativo para la gestión de activos, pionero en su tipo, que alberga a algunas de las figuras más importantes del sector, junto con empresas medianas, spin-outs y startups. Más del 85 % de los gestores de fondos de cobertura del DIFC tienen la capacidad de captar y gestionar capital privado y soberano del Centro.

El reciente informe del DIFC sobre el futuro de las inversiones alternativas destacó que la innovación tecnológica, las reformas regulatorias y un acceso más amplio de los inversores están acelerando los flujos hacia las alternativas, que ahora se están convirtiendo en componentes centrales de las carteras diversificadas.

El sector de gestión patrimonial y de activos del DIFC continúa expandiéndose rápidamente, superando ya las 470 empresas. Los gestores se benefician del acceso a la mayor concentración de patrimonio privado de Oriente Medio, incluyendo más de 1.250 empresas familiares con sede en el Centro.

