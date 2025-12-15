Dépassant désormais les 100 fonds spéculatifs enregistrés, le Centre financier international de Dubaï (DIFC) devient l'un des cinq premiers pôles mondiaux pour les gestionnaires de fonds spéculatifs

DUBAÏ, EAU, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le DIFC, principal centre financier mondial de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud, confirme sa prééminence dans le secteur et sa transition réussie pour devenir l'un des cinq premiers pôles financiers mondiaux en enregistrant son 100e fonds spéculatif.

S'établissant à 50 au début de l'année 2024, le nombre de gestionnaires de fonds spéculatifs a doublé. Parmi eux, 81 gèrent plus d'un milliard de dollars d'actifs.

Les nouveaux arrivants de l'année 2025 sont Baron Capital Management, BlueCrest Capital, Naya Capital Management, Nine Masts Capital, North Rock Capital, Oak Hill Advisors, Pearl Diver Capital, Select Equity Group, Strategic Investment Group, Silver Point Capital, Squarepoint Capital et Welwing Capital Group.

Ils viennent étoffer dans la région la liste la plus complète de piliers du secteur tels que Balyasny, BlackRock, Blue Owl, Brevan Howard, Dymon Asia, Exodus Point, Hudson Bay, Millennium, Qube Research and Technologies (QRT) et Verition.

Les gestionnaires continuent de rejoindre le DIFC à un rythme record parce qu'ils peuvent y négocier sur les marchés asiatiques, européens et américains, puiser dans les réservoirs de talents les plus fournis de la région et lever des capitaux auprès de particuliers très fortunés, de bureaux de gestion de patrimoine et de fonds souverains.

Son Excellence Arif Amiri, directeur général de l'Autorité du DIFC, a déclaré : « Le développement du DIFC en centre de fonds spéculatifs de premier plan traduit la maturité de cette plateforme et la confiance des acteurs qui y participent. Notre concentration sur les clients et nos partenariats avec le secteur favorisent la création de produits innovants qui continuent d'alimenter notre croissance. L'étendue et la profondeur de notre communauté d'investissements alternatifs renforcent notre position d'unique centre financier opérant à grande échelle dans tous les secteurs, qui permet au DIFC et à nos clients d'influencer le paysage financier mondial depuis Dubaï. »

Un exemple de l'innovation du DIFC est la mise en place du centre des fonds du DIFC, le tout premier espace de cotravail dédié à la gestion d'actifs, qui abrite certains des plus grands noms du secteur, flanqués d'entreprises de taille moyenne, de sociétés dérivées et de jeunes pousses. Plus de 85 % des gestionnaires de fonds spéculatifs basés au DIFC ont la possibilité de lever et de gérer des capitaux privés et souverains à partir du Centre.

Un récent rapport du DIFC sur l'avenir des investissements alternatifs souligne que l'innovation technologique, les réformes réglementaires et un accès élargi pour les investisseurs accélèrent les flux vers les investissements alternatifs, qui deviennent aujourd'hui des composantes fondamentales de tout portefeuille diversifié.

Le secteur de la gestion de fortune et d'actifs du DIFC poursuit sa croissance rapide pour dépasser aujourd'hui les 470 entreprises. Dans ce Centre qui regroupe notamment plus de 1 250 entités commerciales familiales, les gestionnaires bénéficient d'un accès à la plus forte concentration de richesses privées du Moyen-Orient.

